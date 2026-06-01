Lưu ý khi ăn 4 loại trái cây mùa hè

Mẹo vặt trong bếp 01/06/2026 16:45

Nhiều loại trái cây mùa hè thường bị gắn với nguy cơ chứa ký sinh trùng, nhưng thực tế rủi ro chủ yếu đến từ khâu trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển và bảo quản. Thời tiết nóng ẩm khiến trái cây dễ dập hỏng, thu hút côn trùng và nhiễm bẩn nếu không được rửa sạch, sơ chế đúng cách.

Mùa hè là thời điểm các loại trái cây vào vụ chín rộ với hương vị thơm ngon và giá thành rẻ. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn các loại ký sinh trùng, ruồi giấm và tuyến trùng phát triển mạnh mẽ nhất. Do đặc điểm hình thái và môi trường sinh trưởng, một số loại quả trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho trứng côn trùng. Nếu chỉ rửa sơ qua bằng nước, bạn có thể đang đối mặt với nguy cơ ngộ độc thực phẩm hoặc nhiễm giun sán. Việc hiểu rõ đặc điểm của từng loại trái cây sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe gia đình mà vẫn tận hưởng được vị ngon của mùa hè.

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Ảnh minh họa: Internet

Điểm danh 4 loại trái cây quen thuộc mùa hè dễ nhiễm bẩn nếu không được bảo quản đúng cách

Quả Dâu tây

Dâu tây thường mọc sát mặt đất, nơi có độ ẩm cao và nhiều vi khuẩn, tuyến trùng. Vỏ dâu tây rất mỏng, mềm và có nhiều hố nhỏ trên bề mặt, khiến các loại rệp và trứng sâu bám chặt vào. Nhiều người có thói quen hái dâu tại vườn và ăn ngay vì vẻ ngoài đỏ mọng, nhưng thực tế đây là hành động tiềm ẩn nhiều rủi ro về vệ sinh dịch tễ vì bề mặt quả có thể chứa cả ổ ký sinh trùng.

Quả Cherry

Cherry có lớp vỏ mỏng, vị ngọt và thường được ăn trực tiếp sau khi rửa sạch. Tuy nhiên, những quả bị nứt, dập hoặc xuất hiện các lỗ nhỏ bất thường có thể tạo điều kiện cho côn trùng xâm nhập. Dù vậy, không nên hiểu rằng cherry luôn chứa giòi hay ký sinh trùng. Khi chọn mua, người tiêu dùng nên chú ý đến độ săn chắc của quả, màu sắc vỏ và phần cuống. Những quả tươi thường có vỏ căng bóng, không chảy dịch và không có mùi lên men. Trước khi ăn, cần rửa kỹ dưới vòi nước và loại bỏ quả có dấu hiệu hư hỏng.

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Ảnh minh họa: Internet

Quả Vải

Lớp vỏ sần sùi cùng phần cuống có nhiều khe nhỏ khiến quả vải dễ bám bụi bẩn hoặc côn trùng trong quá trình bảo quản và vận chuyển. Mặc dù phần ăn được nằm bên trong lớp vỏ, việc rửa sạch bên ngoài trước khi bóc vẫn rất cần thiết. Nếu phát hiện cuống quả có màu thâm đen, xuất hiện lớp bột nâu, phần thịt đổi màu hoặc có mùi lạ, người dùng nên bỏ quả đó. Ngoài ra, do chứa hàm lượng đường tự nhiên khá cao, vải không nên được tiêu thụ quá nhiều trong một lần, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.

Quả Dâu tằm

Dâu tằm thơm ngon nhưng lại sở hữu bề mặt lồi lõm, không bằng phẳng. Cấu trúc phức tạp này tạo ra vô số khe hở nhỏ giúp trứng côn trùng ẩn nấp sâu bên trong, rất khó nhận ra bằng mắt thường. Đặc biệt, hương thơm đặc trưng của dâu tằm khi chín cực kỳ thu hút ruồi giấm đến đẻ trứng, biến những quả mọng thành nơi trú ngụ của các loại ấu trùng.

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Ảnh minh họa: Internet

Ăn trái cây nhiễm bẩn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?

Thời tiết nóng ẩm mùa hè khiến trái cây nhanh chín, dễ dập hỏng và tạo điều kiện cho vi sinh vật, côn trùng xâm nhập. Nếu ăn phải trái cây chưa được rửa sạch hoặc đã hư hỏng, người dùng có thể gặp các vấn đề tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn hoặc tiêu chảy, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có sức đề kháng yếu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là chọn trái cây tươi, loại bỏ quả hỏng và vệ sinh đúng cách trước khi ăn.

Hướng dẫn cách rửa sạch trái cây đuổi ký sinh trùng

Để loại bỏ tối đa các "vị khách không mời" ẩn nấp, bạn cần chọn kỹ ngày từ đầu. Nhưng để đảm bảo sức khỏe, còn cần thực hiện quy trình rửa gồm nhiều bước thay vì chỉ xả dưới vòi nước.

Đầu tiên, bạn hãy rửa sơ bề mặt trái cây dưới vòi nước chảy để loại bỏ bụi bẩn thô. Tiếp theo, chuẩn bị một chậu nước muối loãng và ngâm trong khoảng 20 phút. Nồng độ muối sẽ khiến các loại ký sinh trùng và sâu bọ nhỏ bị kích ứng, buộc phải bò ra khỏi các khe kẽ.

Lưu ý khi ăn 4 loại trái cây mùa hè - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ngâm nước muối, bạn hãy dùng một chút bột mì hòa vào nước sạch và khuấy nhẹ nhàng. Bột mì có đặc tính hút bẩn và độ bám dính cao, giúp kéo theo các loại trứng sâu, rệp và cặn bẩn nhỏ nhất bám trên vỏ quả. Cuối cùng, rửa lại ít nhất hai lần bằng nước sạch để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi thưởng thức.

Với những quả bóc/bổ bên trong thấy dấu hiệu lạ, nghi ngờ có ký sinh trùng thì vứt bỏ ngay, đừng tiếc rẻ mà ăn "ổ bệnh" vào người.

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