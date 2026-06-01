Công dụng của quả óc chó

‏Đặc biệt, trong khi các loại cá cung cấp omega-3 dưới dạng DHA hoặc EPA thì quả óc chó cung cấp omega-3 ALA. Việc tiêu thụ tất cả ba loại chất béo omega-3 (ALA, EPA, DHA) đem lại cho cơ thể những lợi ích tối ưu từ việc đa dạng, cân bằng trong chế độ ăn uống.

Quả óc chó có lịch sử lâu đời, phổ biến ở các nước như Mỹ, Nga, Trung Quốc, v.v. Cho đến thời gian gần đây, người tiêu dùng Việt Nam mới biết và săn lùng quả óc chó. Quả óc chó có chất béo omega-3 cao hơn đáng kể so với bất kỳ loại hạt nào khác, cung cấp 2,5 gram mỗi 1 ounce (28 gram).

Quả óc chó cung cấp hàm lượng chất béo lành mạnh dồi dào. Ngoài ra, loại hạt này cũng cung cấp cho cơ thể một lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết. Ngoài ra, hạt óc chó cũng là một nguồn cung cấp dồi dào các loại vitamin và chất khoáng như: mangan, đồng, magiê, phốt pho, vitamin B6, sắt… Hạt óc chó cũng có chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa và axit béo omega-3. Hơn nữa, óc chó cũng là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời.

Giúp phòng chống ung thư‏

‏Bên cạnh giá trị dinh dưỡng cao với đặc trưng rất giàu axit béo có lợi, quả óc chó còn được biết đến với hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào. Nhờ thế, nó có khả năng kháng viêm hiệu quả và rất hữu ích trong cuộc chiến chống ung thư. Nó cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, do đó có thể hỗ trợ bệnh nhân ung thư phục hồi trong giai đoạn hóa trị hoặc xạ trị.

‏Một cuộc nghiên cứu khác cũng cho thấy ăn các loại hạt, bao gồm quả óc chó, có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy. Cụ thể, những phụ nữ ăn ít nhất 2 ounce các loại hạt mỗi tuần đã giảm nguy cơ bị ung thư tuyến tụy một cách đáng kể, so với những người không ăn hạt.

Điều hòa đường huyết, hỗ trợ giảm cân

Quả óc chó đặc biệt tốt đối với bệnh nhân tiểu đường loại 2 vì nó giúp tạo ra insulin, một loại chất mà các bệnh nhân tiểu đường không có. Người bệnh tiểu đường ăn quả óc chó có thể làm giảm nồng độ insulin lúc đói, ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết hiệu quả.‏

‏Ăn quả óc chó còn giúp ngăn ngừa tình trạng thừa cân, béo phì. Nó giàu chất béo không bão hòa và protein nhưng lại ít đường nên có thể sử dụng khá thoải mái mà đường huyết vẫn ổn định. Nhờ có các enzyme đề kháng nên cơ thể sẽ không hấp thụ nhiều calo, giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Trong nhiều trường hợp, nguy cơ mắc bệnh tim có thể được giảm bớt bằng các thói quen lối sống lành mạnh, chẳng hạn như ăn các loại hạt như hạt óc chó. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng ăn quả óc chó có thể chống lại các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách: giảm cholesterol LDL (có hại), giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu, do đó giảm nguy cơ tích tụ mảng bám trong động mạch.

Những tác động này có khả năng gây ra bởi thành phần chất béo có lợi của quả óc chó, cũng như hàm lượng chất chống oxy hóa phong phú của chúng.

Ngăn ngừa sỏi mật

Dữ liệu thu thập từ khảo sát trên hơn 80.000 người trong suốt 2 thập kỷ nghiên cứu đã cho thấy quả óc có thể ngăn ngừa sỏi mật. Vì vậy, nếu bạn đang đối mặt với nguy cơ bị sỏi mật hay không muốn mình mang căn bệnh này thì bạn nên ăn quả óc chó mỗi ngày.

Lưu ý khi ăn óc chó để không phản tác dụng

Không nên ăn quá nhiều: Các loại hạt chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và hệ tim mạch. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều vì cơ thể cần nguồn dinh dưỡng đa dạng và cân đối từ các loại thực phẩm. Ăn quá nhiều các loại hạt có hàm lượng calo cao như óc chó cũng sẽ gây tăng cân.

Ai không nên ăn quả óc chó: Óc chó là một trong những loại hạt dễ gây dị ứng. Vì vậy, những người bị dị ứng với các loại hạt không nên ăn quả óc chó. Ngoài ra, nếu người có tiền sử dị ứng các loại hạt nên xem xét cẩn thận thành phần các loại hạt trong nhãn các thực phẩm chế biến sẵn, bơ và dầu.