Rước họa vào thân nếu ăn loại quả siêu bổ dưỡng này cùng với 3 thực phẩm sau

Có rất nhiều giống bơ khác nhau nhưng dù thuộc giống nào thì bên trong loại quả này vẫn có rất nhiều khoáng chất và vitamin cần cho cơ thể. Cụ thể, thành phần dinh dưỡng trong 100g bơ chủ yếu gồm: 26% vitamin K; 20% Folate; 17% vitamin C; 14% Kali; 14% vitamin B5; 13% vitamin B6; 10% vitamin E.

Ngoài ra, quả bơ còn có nhiều vitamin A, B; cùng các khoáng chất như: magie, sắt, đồng, kẽm, phốt pho, mangan; protein; chất béo lành mạnh;... Quả bơ giàu giá trị dinh dưỡng nhưng khi kết hợp với một số thực phẩm “đại kỵ” có thể gây tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm, ngộ độc quả bơ,...

Không ăn bơ với dưa hấu

Dưa hấu là một loại trái cây có tính lạnh, làm mềm ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Khi ăn bơ với dưa hấu, tính lạnh của dưa hấu làm giảm khả năng hấp thụ axit béo trong quả bơ, gây đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn. Do đó không kết hợp dưa hấu với quả bơ nếu bạn không muốn bị đau bụng, hại ruột.

Không ăn bơ với đồ uống lạnh

Quả bơ có chứa nhiều axit béo, sau khi ăn phải mất nhiều thời gian để tiêu hóa và hấp thụ hết. Ngoài ra, để axit béo trong bơ được hấp thụ tốt thì cơ thể bạn phải luôn trong tình trạng tốt, nếu bạn uống đồ uống lạnh thì nhiệt độ trong đường tiêu hóa sẽ giảm, dẫn đến việc hấp thụ chất béo trong bơ kéo dài, rất dễ gây khó tiêu, trường hợp nặng còn có thể bị đau bụng, tiêu chảy.

Không ăn bơ với thức ăn nhiều chất béo

Quả bơ chứa một lượng lớn axit béo không bão hòa. Quá trình hấp thụ axit cần có sự tham gia của các protein lipid trong dạ dày và ruột. Tuy nhiên lượng protein này có hạn, nếu bạn ăn bơ với thức ăn có dầu mỡ sẽ ức chế các axit béo không no dẫn đến việc hấp thu và tiêu thụ hai chất dinh dưỡng này bị giảm đi.

Ăn bơ khi nào tốt nhất?

Để phát huy tối đa công dụng của quả bơ cho sức khỏe thì thời điểm ăn bơ cũng là yếu tố đáng lưu tâm. Hầu hết các loại trái cây tươi trong đó có quả bơ được khuyến khích nên ăn trước bữa ăn 1 - 2 giờ để cơ thể hấp thu tốt nhất giá trị dinh dưỡng.

Có thể ăn bơ vào buổi tối nhưng ăn buổi sáng vẫn tốt hơn vì khi đó sẽ không phải lo lắng đến vấn đề lượng calo trong bơ tích tụ lại thành mỡ thừa. Nếu muốn tăng cân thì nên ăn món ăn từ quả bơ sau khi ăn bữa chính 1 - 2 giờ.

Ngoài ra, để tránh tình trạng ăn bơ quá nhiều gây hại cho dạ dày thì tốt nhất mỗi ngày chỉ nên ăn tối đa 1/2 quả bơ.