Quả bơ là trái cây 'nhóm tốt nhất thế giới', ăn vào bổ từ trong ra ngoài mà không phải ai cũng biết

Bạn có biết loại quả nào được mệnh danh là “siêu thực phẩm”, “vua của các loại trái cây”, “nữ hoàng” của các loại siêu thực phẩm không? Đó chính là trái bơ - loại trái cây mà giới chuyên gia dinh dưỡng không tiếc lời ca ngợi. Bạn đã biết ăn bơ có tác dụng gì và đâu là cách ăn bơ tốt nhất cho sức khỏe chưa?

Quả bơ chứa nhiều chất béo tốt, chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, làm đẹp da tóc, bảo vệ mắt và có thể hỗ trợ giảm cân nếu ăn đúng cách.

Nguồn cung cấp chất dinh dưỡng: Các loại vitamin và khoáng chất nêu trên có trong quả bơ đóng vai trò quan trọng đối với kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tim, duy trì sức khỏe da, tóc và móng tay.

Giảm cân: Cảm giác no lâu khi ăn bơ sẽ hạn chế cơn thèm ăn của người đang cần giảm cân nhờ thế mà họ ăn ít calo hơn nên cũng dễ đạt mục tiêu giảm cân hơn. Ngoài ra, quả bơ rất ít carbs và giàu chất xơ nên cũng có tác dụng giảm cân hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt với tim mạch: Quả bơ giàu chất béo không bão hòa giúp chống lại quá trình oxy hóa do nhiệt. Mặt khác, trong bơ còn có axit béo có lợi cho tim mạch là các axit oleic không bão hòa đơn.

Nguồn cung cấp Kali: Hàm lượng Kali trong quả bơ tương đối lớn trong khi hầu hết mọi người không được cung cấp đủ khoáng chất này từ thực đơn hàng ngày. Vì thế, khi ăn quả bơ cơ thể sẽ có thêm Kali để duy trì các gradient điện và phục hồi nhiều chức năng quan trọng.

Tăng hấp thu dinh dưỡng: Quả bơ chứa chất chống oxy hóa carotenoid cùng với Kali; vitamin A, E, D hòa tan trong chất béo. Do đó, loại quả này còn giúp làm tăng đáng kể giá trị dinh dưỡng có trong một số loại thực vật khác được đưa vào cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn bơ tốt nhất cho sức khỏe

Dù bơ có nhiều lợi ích nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể ăn tùy tiện thế nào cũng được. Đây là gợi ý những cách ăn bơ tốt nhất cho sức khỏe của bạn:

Có rất nhiều dưỡng chất tốt, đặc biệt là chất chống oxy hóa tập trung ở phần thịt màu xanh đậm ngay sát lớp vỏ. Nhưng nhiều người lại có thói quen bỏ lớp thịt màu xanh này. Đây là việc làm vô cùng lãng phí.

Tùy mục đích sử dụng, bạn có thể chọn thời điểm ăn bơ phù hợp. Muốn tăng cân, bổ sung dinh dưỡng, bạn có thể ăn bơ vào sau bữa chính hoặc vào các bữa phụ trong ngày. Muốn giảm cân, bạn có thể ăn bơ trước bữa chính khoảng 30 phút.

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta cũng không nên ăn bơ cùng các loại đồ uống lạnh, dưa hấu hay các loại đồ ăn giàu chất béo.