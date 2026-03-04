Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Cựu cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, từng khoác áo các CLB Đồng Tháp và Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Minh Nghĩa qua đời hôm qua (3/3), tại quê nhà Đồng Tháp.

Theo thông tin từ VTC News, ông Nguyễn Minh Nghĩa mất tại nhà riêng, ở phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) vào buổi tối 3/3, hưởng dương 49 tuổi.

Trong sự nghiệp cầu thủ nhà nghề của mình, tiền đạo Nguyễn Minh Nghĩa từng khoác áo hai đội bóng nổi tiếng của bóng đá Việt Nam gồm Đồng Tháp và Hoàng Anh Gia Lai.

Cầu thủ này cũng từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tại SEA Games 21 năm 2001, tại Malaysia. Đây là kỳ SEA Games đầu tiên bóng đá Đông Nam Á giới hạn độ tuổi tham dự Đại hội thể thao khu vực. Minh Nghĩa cũng ghi bàn ở giải đấu này.

Một năm sau đó, tiền đạo Nguyễn Minh Nghĩa được HLV Calisto (người Bồ Đào Nha) gọi vào đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho AFF Cup 2002. Tuy nhiên, trước khi giải đấu chính thức khai diễn, ông Calisto chọn các tiền đạo Lê Huỳnh Đức, Đặng Phương Nam và Huỳnh Hồng Sơn, Minh Nghĩa không dự AFF Cup năm đó.

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49 - Ảnh 1
Cựu cầu thủ Nguyễn Minh Nghĩa

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi nghe tin cựu tiền đạo Nguyễn Minh Nghĩa vĩnh viễn ra đi ở tuổi 49, nhiều cựu danh thủ của bóng đá Đồng Tháp (quê hương của Minh Nghĩa) không giấu được cảm giác tiếc nuối.

Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, VFF viết trên Fanpage chính thức của mình: “Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xin gửi tới gia đình cựu cầu thủ Nguyễn Minh Nghĩa lời chia buồn sâu sắc nhất”.

“Sự ra đi của cựu cầu thủ Nguyễn Minh Nghĩa là mất mát lớn đối với gia đình, người thân và những người từng gắn bó với bóng đá Đồng Tháp nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung”, VFF viết thêm.

Ngày 1/3, làng cầu lông Việt Nam bàng hoàng trước thông tin vận động viên Nguyễn Đức Hồng Phúc đột ngột qua đời khi chỉ mới 23 tuổi.

