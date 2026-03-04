Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

Hậu trường 04/03/2026 17:29

Mới đây, Hòa Minzy bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh thân thiết bên một người đàn ông giấu mặt trên trang cá nhân. Ngay lập tức, động thái này khiến mạng xã hội xôn xao, kéo theo hàng loạt đồn đoán về danh tính của nhân vật đặc biệt xuất hiện bên nữ ca sĩ.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Hòa Minzy diện áo dài đỏ nổi bật, đứng cạnh một người đàn ông mặc quân phục. Cả hai nắm tay và có những cử chỉ gần gũi, tình cảm. Ở một khoảnh khắc khác, nữ ca sĩ tựa đầu vào vai đối phương và nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Dù gương mặt nam chính không lộ rõ, nhưng bầu không khí lãng mạn trong khung hình khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng lập tức đặt nghi vấn đây có thể là bạn trai của Hòa Minzy. Một số ý kiến còn cho rằng nữ ca sĩ đang khéo léo công bố "nửa kia" thông qua sản phẩm âm nhạc mới. Lý do là bởi tương tác giữa hai nhân vật trong loạt ảnh được nhận xét quá ngọt ngào, tạo cảm giác như một cặp đôi thực sự.

Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới? - Ảnh 1Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới? - Ảnh 2
Khoảnh khắc Hoà Minzy tựa đầu vào người đàn ông giấu mặt khiến mạng xã hội xôn xao

Tuy nhiên, bên cạnh những lời đồn đoán về chuyện tình cảm, không ít netizen lại cho rằng đây đơn giản chỉ là hình ảnh trong dự án âm nhạc mới của Hòa Minzy. Với việc nữ ca sĩ thường đầu tư mạnh tay cho các sản phẩm, việc xây dựng câu chuyện tình yêu lãng mạn trong MV cũng không phải điều quá bất ngờ.

Trước những bàn tán từ cộng đồng mạng, phía Hòa Minzy hiện chưa đưa ra thêm thông tin về danh tính người đàn ông xuất hiện trong loạt ảnh.

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Hoà Minzy đang có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ với loạt hit quốc dân

Về chuyện tình cảm, sau hai mối tình trước đó không đi đến cái kết trọn vẹn, Hòa Minzy chính thức công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Nguyễn Minh Hải vào năm 2017. Bạn trai của nữ ca sĩ hơn cô 7 tuổi và giữ vị trí lãnh đạo tại một doanh nghiệp lớn.

Đến năm 2021, Hòa Minzy lần đầu giới thiệu con trai chung của cả hai với công chúng. Cậu bé được gọi bằng cái tên thân mật là Bo và nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Tuy nhiên, vào tháng 2/2022, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo đã chia tay Minh Hải.

Sau tan vỡ, Hòa Minzy chăm sóc con trai, bắt đầu cuộc sống mẹ đơn thân. Nữ ca sĩ chăm chỉ làm việc để ổn định kinh tế, chăm sóc cho con trai và gia đình. Song song công việc, Hòa Minzy cũng cân bằng thời gian để bên cạnh con trai. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vẫn cập nhật cuộc sống của hai mẹ con với công chúng. Những cử chỉ đáng yêu của Hòa Minzy và bé Bo luôn gây sốt MXH.

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