Diễn viên Kim Đào mới đây chia sẻ thông tin bị tai nạn trên đường đón con. Theo Kim Đào chia sẻ, vụ va chạm mạnh với ôtô khiến cô văng ra khỏi xe máy và té ngã.

Sau đó, mẹ con cô được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Riêng nữ diễn viên nằm mê man khoảng một ngày mới tỉnh. Sau đó, cô được truyền nước biển và tiếp tục theo dõi sức khỏe.

“Bác sĩ nói tình hình ổn, nhưng vì suy nhược thiếu ngủ nên mới yếu, té mạnh. May sao, chấn thương bên ngoài không ảnh hưởng xương. Cần theo dõi thêm thôi. Dù phim ảnh X-quang không có vấn đề gì, nhưng nửa bên trái người tôi lúc này vẫn đau, không thở nổi. Tay không nhấc được nên tôi xin phép nghỉ quán ngày mai. May sao tôi còn mở mắt viết những dòng này. May sao còn nhiều người quan tâm yêu thương. Tôi cám ơn nhiều lắm”, diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên Kim Đào bị tai nạn khi đi đón con. Vụ va chạm khiến cô té ngã, sau đó nhập viện

Kim Đào cũng chia sẻ thêm cô chưa tham gia bảo hiểm y tế do kinh tế khó khăn. Nữ diễn viên phải cáng đáng nhiều khoản vay của bản thân lẫn người thân. Nữ diễn viên sống tiết kiệm, hạn chế chi tiêu. Tuy nhiên, cô không muốn kêu gọi giúp đỡ mà cho rằng bản thân có tự lo liệu.

Kim Đào sinh năm 1991 tại An Giang (Kiên Giang cũ). Cô hoạt động tại sân khấu kịch 5B, từng tham gia các chương trình như Cười xuyên Việt, Làng hài mở hội… Bên cạnh việc diễn xuất, cô kinh doanh thêm để có thu nhập, trang trải cuộc sống.

