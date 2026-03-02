Trấn Thành trả cát-xê 1,2 tỷ đồng cho một nữ ca sĩ trong phim 'Thỏ ơi'

Hậu trường 02/03/2026 16:22

LyLy đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi đảm nhận vai chính trong dự án điện ảnh mới do Trấn Thành thực hiện.

Những ngày qua, trên mạng xã hội, dân mạng chia sẻ thông tin về mức cát-xê mà Trấn Thành chi trả cho dàn diễn viên của phim điện ảnh Thỏ ơi. Trong đó, đứng đầu bảng danh sách này là ca sĩ Lyly. Cô được cho là nhận thù lao lên tới 1,2 tỷ đồng khi đảm nhận vai Hải Linh. Bên cạnh đó, Lyly còn sáng tác, thể hiện ca khúc cho phim Thỏ ơi - Giữ anh em cũng làm không xong.

Trấn Thành trả cát-xê 1,2 tỷ đồng cho một nữ ca sĩ trong phim 'Thỏ ơi' - Ảnh 1
Tạo hình của LyLy trong vai Chị Bờ Vai 

Xếp sau Lyly là Pháo (đảm nhận vai Nhật Hạ) được Trấn Thành trả cát-xê 700 triệu đồng. Trong khi Văn Mai Hương nhận 500 triệu đồng khi lần đầu lấn sân điện ảnh.

Nam diễn viên Quốc Anh và Vĩnh Đam lần lượt con số 600 triệu đồng và 250 triệu đồng.

 

Tuy nhiên, trên thực tế, đây là chỉ là thông tin chưa được kiểm chứng. Trấn Thành và các diễn viên Thỏ ơi chưa từng đề cập đến mức cát-xê cụ thể trong những lần chia sẻ, phỏng vấn trước truyền thông, báo giới. Dù vậy, Pháo, Lyly hay Vĩnh Đam đều cho biết họ nhận được mức thù lao cao khi tham gia dự án này.

Trấn Thành trả cát-xê 1,2 tỷ đồng cho một nữ ca sĩ trong phim 'Thỏ ơi' - Ảnh 2
LyLy thân thiết bên Trấn Thành. Cô nói bản thân có thêm nhiều trải nghiệm khi đóng phim điện ảnh

Thỏ ơi là phim điện ảnh thứ 5 của Trấn Thành. Dự án gắn nhãn 18+, mang màu sắc tâm lý, giật gân khác biệt so với dàn phim Tết 2026. Chuyện phim xoay quanh mối quan hệ của 3 cặp đôi, đại diện cho 3 sắc thái khác biệt trong mối quan hệ tình yêu, hôn nhân.

Ban đầu, phim gây nghi ngại khi quy tụ toàn gương mặt mới, chưa từng tham gia diễn xuất như Pháo, Lyly, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam... Song sau khi trình làng, ngoại trừ Vĩnh Đam, các ca sĩ, rapper còn lại được nhận xét tròn vai. Trong đó, Văn Mai Hương là nhân tố gây bất ngờ nhất.

Tính đến sáng 2/3, Thỏ ơi vẫn giữ ngôi vương bảng xếp hạng doanh thu. Tác phẩm thu gần 390 tỷ đồng.

Nhờ thành tích của Thỏ ơi, Trấn Thành trở thành đạo diễn hơn 2.000 tỷ đồng. Thành tích các phim trước của anh lần lượt là Bố già (427 tỷ), Nhà bà Nữ (475 tỷ), Mai (551 tỷ) và Bộ tứ báo thủ (332 tỷ).

Từ khóa:   Trấn Thành LyLy sao Việt

