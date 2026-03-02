Dương Dương dính ồn ào sửa kịch bản, 1 diễn viên rời đoàn vì tranh cãi liên quan đến sao nam

Sao quốc tế 02/03/2026 13:30

Khi phim "Bất nhượng giang sơn" khởi quay tại Hoành Điếm, cư dân mạng phát hiện hot girl này xuất hiện trong danh sách diễn viên, được cho là đảm nhận vai phụ. Làn sóng phản đối lập tức bùng nổ, một số từ khóa liên quan đạt lượng thảo luận lớn. Chỉ sau khoảng 48 giờ, nhiều nguồn tin cho biết nữ diễn viên đã rút khỏi đoàn phim. Phía sản xuất không công bố chi tiết lý do thay đổi nhân sự.

Theo thông tin lan truyền, nữ hot girl có nghệ danh “Audrey Houben” từng đăng video hài hước liên quan đến vai diễn của Dương Dương trong bộ phim My Fireworks on Earth (tựa Việt: Khói lửa nhân gian của tôi) năm 2023. Thời điểm đó, vai diễn của anh gây nhiều ý kiến trái chiều, nên hành động “đu trend” của cô bị một bộ phận người hâm mộ cho là thiếu tôn trọng.

Khi phim "Bất nhượng giang sơn" khởi quay tại Hoành Điếm, cư dân mạng phát hiện hot girl này xuất hiện trong danh sách diễn viên, được cho là đảm nhận vai phụ. Làn sóng phản đối lập tức bùng nổ, một số từ khóa liên quan đạt lượng thảo luận lớn. Chỉ sau khoảng 48 giờ, nhiều nguồn tin cho biết nữ diễn viên đã rút khỏi đoàn phim. Phía sản xuất không công bố chi tiết lý do thay đổi nhân sự.

Dương Dương dính ồn ào sửa kịch bản, 1 diễn viên rời đoàn vì tranh cãi liên quan đến sao nam - Ảnh 1

Tuy nhiên, ồn ào không dừng ở đó. Một số bài đăng tiếp tục đặt nghi vấn rằng kịch bản chuyển thể có sự thay đổi đáng kể so với nguyên tác. Theo những thông tin chưa được kiểm chứng, nhân vật nam chính Lý Trất (do Dương Dương thủ vai) bị điều chỉnh tính cách theo hướng khác biệt, trong khi tuyến vai nam thứ được cho là có thêm đất diễn.

Bên cạnh đó, cách sắp xếp vị trí tại lễ khai máy và tạo hình nhân vật cũng bị đem ra so sánh, làm dấy lên suy đoán về việc ưu ái diễn viên khác. Nam diễn viên Trạch Tử Lộ – người đảm nhận vai nam thứ được nhắc tên trong các cuộc thảo luận, song chưa có thông tin chính thức xác nhận các cáo buộc “đẩy vai” hay “thiên vị”.

Dương Dương dính ồn ào sửa kịch bản, 1 diễn viên rời đoàn vì tranh cãi liên quan đến sao nam - Ảnh 2

Trước những tranh cãi lan rộng, đoàn phim đã phát thông báo phủ nhận việc tồn tại “hai phiên bản kịch bản” hay hành vi thêm bớt đất diễn ngoài thỏa thuận. Thông báo khẳng định toàn bộ diễn viên sử dụng cùng một kịch bản và dự án vẫn lấy nhân vật của Dương Dương làm trung tâm.

Sự việc phản ánh áp lực lớn mà các dự án S+ (dự án đầu tư lớn) phải đối mặt khi quy tụ diễn viên có lượng người hâm mộ đông đảo. Trong môi trường cạnh tranh cao của thị trường phim truyền hình Hoa ngữ, mọi thay đổi liên quan đến nội dung hay nhân sự đều dễ trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Hiện phía Dương Dương chưa có phát biểu cá nhân về vụ việc. Diễn biến tiếp theo của phim "Bất nhượng giang sơn" sẽ phụ thuộc vào cách đoàn phim xử lý khủng hoảng và phản ứng của khán giả khi tác phẩm chính thức lên sóng

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Nam diễn viên Dương Dương được cho là đã rời đoàn phim để về nhà dưỡng thương sau khi dự án mới "Bất nhượng giang sơn" vướng tranh cãi.

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