Vương Nhất Bác chính thức khởi kiện vụ bị tố nói xấu Tiêu Chiến, Ngô Lỗi

Sao quốc tế 02/03/2026 12:30

Sau những ồn ào liên quan đến việc bị lộ tin nhắn riêng tư, Vương Nhất Bác chính thức có động thái pháp lý. Công ty quản lý của nam nghệ sĩ – Yuehua Entertainment (Giải trí Nhạc Hoa) đã ra thông báo khởi kiện tài khoản mạng xã hội bị cáo buộc tung tin đồn và phát tán nội dung bịa đặt.

Trước đó, một số cư dân mạng lan truyền đoạn “ghi chép trò chuyện” được cho là giữa Vương Nhất Bác và Kỳ Mỹ Hợp. Nội dung bị phát tán cho rằng nam diễn viên có những lời lẽ không thiện chí về nhiều đồng nghiệp như Ngô Lỗi, Tiêu Chiến, Trần Phi Vũ hay Lộc Hàm. Tuy nhiên, tính xác thực của các đoạn tin nhắn này chưa từng được kiểm chứng độc lập.

Trong văn bản chính thức, Yuehua Entertainment cho biết gần đây phát hiện tài khoản @ikooo_O đã công khai lan truyền nội dung mang tính phỉ báng liên quan đến nghệ sĩ trực thuộc công ty. Phía công ty khẳng định những thông tin này “hoàn toàn sai sự thật, mang tính chất ác ý nghiêm trọng”.

Thông báo nêu rõ: “Những thông tin sai lệch do tài khoản nói trên đăng tải không chỉ là hành vi bịa đặt, hãm hại có chủ đích đối với ông Vương Nhất Bác, mà còn là hành vi cố ý lừa dối công chúng”. Công ty yêu cầu các cá nhân liên quan lập tức chấm dứt hành vi xâm phạm, xóa bỏ nội dung sai sự thật và khắc phục ảnh hưởng tiêu cực đã gây ra.

Vương Nhất Bác chính thức khởi kiện vụ bị tố nói xấu Tiêu Chiến, Ngô Lỗi - Ảnh 1

Đáng chú ý, Yuehua xác nhận đã ủy thác luật sư hoàn tất việc thu thập chứng cứ toàn diện và sẽ kiên quyết truy cứu trách nhiệm pháp lý đến cùng. Đại diện pháp lý của vụ việc là Công ty luật Tinh Quyền Bắc Kinh, đơn vị cho biết đã chính thức tiếp nhận ủy thác và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Liên quan đến nguồn cơn vụ việc, phía công ty cũng nhắc đến hành vi bị cáo buộc chiếm dụng số điện thoại cá nhân của Vương Nhất Bác để tạo tài khoản giả mạo, từ đó phát tán nội dung sai lệch. Nếu được xác định là hành vi vi phạm pháp luật, đây có thể là vụ việc nghiêm trọng liên quan đến xâm phạm thông tin cá nhân và danh dự nghệ sĩ.

Vương Nhất Bác chính thức khởi kiện vụ bị tố nói xấu Tiêu Chiến, Ngô Lỗi - Ảnh 2

Trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi ngờ về độ chân thực của những đoạn tin nhắn lan truyền, đồng thời lên tiếng ủng hộ động thái pháp lý từ phía nam nghệ sĩ. Một số ý kiến cho rằng việc sử dụng biện pháp pháp luật là cần thiết để làm rõ sự thật và bảo vệ môi trường mạng lành mạnh.

Hiện vụ việc đang được tiến hành theo trình tự pháp lý. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quá trình điều tra và phán quyết từ cơ quan chức năng.

Vương Nhất Bác được khen tinh tế nhờ hành động 'cứu nguy' này

Vương Nhất Bác được khen tinh tế nhờ hành động 'cứu nguy' này

Sau sự kiện Đêm hội Weibo 2026, từ khóa “Vương Nhất Bác cứu nguy sân khấu” đã trở thành xu hướng trên Weibo.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vương Nhất Bác được khen tinh tế nhờ hành động 'cứu nguy' này

Vương Nhất Bác được khen tinh tế nhờ hành động 'cứu nguy' này

Hành động nhanh nhạy của Vương Nhất Bác ở Đêm hội Weibo 2026 nhận được nhiều lời khen ngợi

Hành động nhanh nhạy của Vương Nhất Bác ở Đêm hội Weibo 2026 nhận được nhiều lời khen ngợi

Vương Nhất Bác thẳng thắn phản hồi về kế hoạch kết hôn: 'Quá xa vời'

Vương Nhất Bác thẳng thắn phản hồi về kế hoạch kết hôn: 'Quá xa vời'

Vương Nhất Bác gây tranh cãi khi gần 2 năm không đóng phim

Vương Nhất Bác gây tranh cãi khi gần 2 năm không đóng phim

Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng

Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng

Vương Nhất Bác lần đầu lên tiếng về lý do không nhận phim mới

Vương Nhất Bác lần đầu lên tiếng về lý do không nhận phim mới

TIN MỚI NHẤT

TIN MỚI: Miền Bắc nóng kỷ lục 37,8 độ vào mùa đông

TIN MỚI: Miền Bắc nóng kỷ lục 37,8 độ vào mùa đông

Đời sống 16 phút trước
Chồng từ bỏ người vợ hoàn mỹ để cưới nhân tình "tầm thường", lý do đằng sau khiến ai cũng sốc

Chồng từ bỏ người vợ hoàn mỹ để cưới nhân tình "tầm thường", lý do đằng sau khiến ai cũng sốc

Tâm sự 17 phút trước
Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Hậu trường 23 phút trước
Cầm bản xét nghiệm ADN xác nhận chính chủ nhưng con lại quá lạ lẫm, người chồng sụp đổ khi biết sự thật

Cầm bản xét nghiệm ADN xác nhận chính chủ nhưng con lại quá lạ lẫm, người chồng sụp đổ khi biết sự thật

Tâm sự 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 3/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp Phú Quý thăng hoa, làm ăn tăng tiến, tắm trong biển bạc sông vàng, cuộc đời may mắn vây quanh

Nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp Phú Quý thăng hoa, làm ăn tăng tiến, tắm trong biển bạc sông vàng, cuộc đời may mắn vây quanh

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Vợ cũ sinh con giống mình như tạc, tôi tìm đến tận nhà thì phát hiện sự thật không thể tin nổi

Vợ cũ sinh con giống mình như tạc, tôi tìm đến tận nhà thì phát hiện sự thật không thể tin nổi

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Phát hiện chồng có bồ, người vợ đặt "bom hẹn giờ" dưới gầm xe nhân tình và cái kết

Phát hiện chồng có bồ, người vợ đặt "bom hẹn giờ" dưới gầm xe nhân tình và cái kết

Video 1 giờ 17 phút trước
Dương Dương dính ồn ào sửa kịch bản, 1 diễn viên rời đoàn vì tranh cãi liên quan đến sao nam

Dương Dương dính ồn ào sửa kịch bản, 1 diễn viên rời đoàn vì tranh cãi liên quan đến sao nam

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Bí mật lắp camera, cặp đôi sốc nặng khi thấy người bạn cùng phòng đã đầu độc thức ăn của họ bằng thuốc xịt côn trùng

Bí mật lắp camera, cặp đôi sốc nặng khi thấy người bạn cùng phòng đã đầu độc thức ăn của họ bằng thuốc xịt côn trùng

Video 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/3/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', Phú Quý Vinh Hoa không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/3/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', Phú Quý Vinh Hoa không ai sánh bằng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/3/2026: Tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 189 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/3/2026: Tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 189 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dương Dương dính ồn ào sửa kịch bản, 1 diễn viên rời đoàn vì tranh cãi liên quan đến sao nam

Dương Dương dính ồn ào sửa kịch bản, 1 diễn viên rời đoàn vì tranh cãi liên quan đến sao nam

Sau Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc tiếp tục bị fan cuồng theo sát

Sau Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc tiếp tục bị fan cuồng theo sát

Phía Vương Nhất Bác lên tiếng về tin đã kết hôn bí mật và có con

Phía Vương Nhất Bác lên tiếng về tin đã kết hôn bí mật và có con

Hoàng Cảnh Du bị chê già vì '33 tuổi vẫn đóng học sinh cấp 3'

Hoàng Cảnh Du bị chê già vì '33 tuổi vẫn đóng học sinh cấp 3'

Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam tái hợp trong phim tình cảm mới

Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam tái hợp trong phim tình cảm mới

Loạt ảnh 'tình bể bình' của Chương Nhược Nam và Vương An Vũ trong phim mới

Loạt ảnh 'tình bể bình' của Chương Nhược Nam và Vương An Vũ trong phim mới