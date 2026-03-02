Vương Nhất Bác chính thức khởi kiện vụ bị tố nói xấu Tiêu Chiến, Ngô Lỗi

Sao quốc tế 02/03/2026 12:30

Sau những ồn ào liên quan đến việc bị lộ tin nhắn riêng tư, Vương Nhất Bác chính thức có động thái pháp lý. Công ty quản lý của nam nghệ sĩ – Yuehua Entertainment (Giải trí Nhạc Hoa) đã ra thông báo khởi kiện tài khoản mạng xã hội bị cáo buộc tung tin đồn và phát tán nội dung bịa đặt.

Trước đó, một số cư dân mạng lan truyền đoạn “ghi chép trò chuyện” được cho là giữa Vương Nhất Bác và Kỳ Mỹ Hợp. Nội dung bị phát tán cho rằng nam diễn viên có những lời lẽ không thiện chí về nhiều đồng nghiệp như Ngô Lỗi, Tiêu Chiến, Trần Phi Vũ hay Lộc Hàm. Tuy nhiên, tính xác thực của các đoạn tin nhắn này chưa từng được kiểm chứng độc lập.

Trong văn bản chính thức, Yuehua Entertainment cho biết gần đây phát hiện tài khoản @ikooo_O đã công khai lan truyền nội dung mang tính phỉ báng liên quan đến nghệ sĩ trực thuộc công ty. Phía công ty khẳng định những thông tin này “hoàn toàn sai sự thật, mang tính chất ác ý nghiêm trọng”.

Thông báo nêu rõ: “Những thông tin sai lệch do tài khoản nói trên đăng tải không chỉ là hành vi bịa đặt, hãm hại có chủ đích đối với ông Vương Nhất Bác, mà còn là hành vi cố ý lừa dối công chúng”. Công ty yêu cầu các cá nhân liên quan lập tức chấm dứt hành vi xâm phạm, xóa bỏ nội dung sai sự thật và khắc phục ảnh hưởng tiêu cực đã gây ra.

Vương Nhất Bác chính thức khởi kiện vụ bị tố nói xấu Tiêu Chiến, Ngô Lỗi - Ảnh 1

Đáng chú ý, Yuehua xác nhận đã ủy thác luật sư hoàn tất việc thu thập chứng cứ toàn diện và sẽ kiên quyết truy cứu trách nhiệm pháp lý đến cùng. Đại diện pháp lý của vụ việc là Công ty luật Tinh Quyền Bắc Kinh, đơn vị cho biết đã chính thức tiếp nhận ủy thác và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Liên quan đến nguồn cơn vụ việc, phía công ty cũng nhắc đến hành vi bị cáo buộc chiếm dụng số điện thoại cá nhân của Vương Nhất Bác để tạo tài khoản giả mạo, từ đó phát tán nội dung sai lệch. Nếu được xác định là hành vi vi phạm pháp luật, đây có thể là vụ việc nghiêm trọng liên quan đến xâm phạm thông tin cá nhân và danh dự nghệ sĩ.

Vương Nhất Bác chính thức khởi kiện vụ bị tố nói xấu Tiêu Chiến, Ngô Lỗi - Ảnh 2

Trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi ngờ về độ chân thực của những đoạn tin nhắn lan truyền, đồng thời lên tiếng ủng hộ động thái pháp lý từ phía nam nghệ sĩ. Một số ý kiến cho rằng việc sử dụng biện pháp pháp luật là cần thiết để làm rõ sự thật và bảo vệ môi trường mạng lành mạnh.

Hiện vụ việc đang được tiến hành theo trình tự pháp lý. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quá trình điều tra và phán quyết từ cơ quan chức năng.

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