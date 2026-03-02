Gia đình cô dâu, chú rể tranh cãi rồi lao vào ẩu đả dữ dội chỉ vì DJ ngừng chơi nhạc

Một lễ cưới ở huyện Pratapgarh, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã biến thành bạo lực sau khi tranh cãi về việc tắt DJ leo thang thành xô xát giữa các thành viên gia đình cô dâu và chú rể. Hậu quả khiến 4 người bị thương nặng và gây ra một vụ giẫm đạp ngắn.

2 giờ 39 phút trước

