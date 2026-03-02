Bước qua Tết Nguyên Tiêu năm Bính Ngọ, 3 con giáp này xả hết vận xui, làm đâu thắng đó, hút tiền căng túi, Phúc Lộc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 02/03/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này xả hết vận xui, làm đâu thắng đó, hút tiền căng túi, Phúc Lộc phủ phê khi bước qua Tết Nguyên Tiêu năm Bính Ngọ này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Bước qua Tết Nguyên Tiêu năm Bính Ngọ, tuổi Dần có khá nhiều những vấn đề cần quan tâm trong ngày mới. Đặc biệt con giáp này nên cẩn thận kẻo có kẻ lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt công danh. Ngoài ra theo bản mệnh đang bắt đầu tính đến các kế hoạch lâu dài hơn và đây là việc làm cần thiết để có bước tiến vững chắc.

Bước qua Tết Nguyên Tiêu năm Bính Ngọ, 3 con giáp này xả hết vận xui, làm đâu thắng đó, hút tiền căng túi, Phúc Lộc phủ phê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cảm thấy khó chịu trong lòng khi có nỗi khổ mà chẳng thể nói ra được, cứ phải nhẫn nhịn. Chuyện lâu cũng thành vết thương sâu trong lòng. Kẻ tiểu nhân biết được điều đó nên có thể sẽ bày mưu tính kế để nhân lúc này khiến cho tình cảm gia đình trở nên rạn nứt.

Con giáp này cần nhanh chóng nhận ra điều này để tránh đi những tổn hại về sau. Về phương diện sức khỏe của tuổi Dần không được tốt. Bản mệnh cần phải chú ý dưỡng sinh cho gan. Trong tết nhiều dịp uống bia rượu không tốt cho gan, nên từ từ điều chỉnh lại.

Con giáp tuổi Tý 

Bước qua Tết Nguyên Tiêu năm Bính Ngọ, Tam Hợp nâng đỡ giúp cải thiện năng suất làm việc cho người tuổi Tý. Những khó khăn, rắc rối không hề làm bạn chùn bước mà ngược lại càng khiến bạn cảm thấy quyết tâm hơn.  

Bước qua Tết Nguyên Tiêu năm Bính Ngọ, 3 con giáp này xả hết vận xui, làm đâu thắng đó, hút tiền căng túi, Phúc Lộc phủ phê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều hi vọng hơn trong thời gian tới, bởi bạn đang nhận được sự đánh giá tích cực đến từ cấp trên. Hãy đặt ra cho mình những đích đến rõ ràng hơn và cố gắng hết sức, bởi bạn bỏ ra bao nhiêu công lao thì sẽ được nhận lại bấy nhiêu.

 

Trong chuyện tình cảm, Kim sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Thời điểm bận rộn như cuối năm, bạn và nửa kia luôn cùng nhau thảo luận mọi vấn đề trong cuộc sống. Nhờ tình yêu, hai người có thể khắc phục mọi vấn đề.

Con giáp tuổi Hợi 

Bước qua Tết Nguyên Tiêu năm Bính Ngọ, có Tam Hội che chở, người tuổi Hợi sẽ có thời gian khá may mắn và thoải mái. Bản mệnh dành phần lớn thời gian trong ngày để quây quần bên gia đình, không khí ấm áp giữa các thành viên khiến bạn cảm nhận rõ niềm hạnh phúc mà mình đang có. 

Bước qua Tết Nguyên Tiêu năm Bính Ngọ, 3 con giáp này xả hết vận xui, làm đâu thắng đó, hút tiền căng túi, Phúc Lộc phủ phê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Chuyện tình cảm lứa đôi cũng có nhiều khởi sắc trong hôm nay. Cả hai luôn trao cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào, dịp Tết này lại càng khiến mối quan hệ của cả hai xích lại gần nhau hơn. Nhiều cặp đôi còn đi tới quyết định cưới xin trong thời gian tới.

 

Nếu có việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Nam để gặp Tài Thần. Hai hướng này sẽ giúp mọi việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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