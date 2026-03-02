Ít nhất 15 người đã thiệt mạng khi một máy bay chở tiềntrượt trên đường cao tốc và đâm vào các xe ô tô

Đoạn clip ghi lại cho thấy xác máy bay nằm trên đường trong khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót. Những người chứng kiến kinh hoàng la hét cầu cứu trong khi những người khác tiến đến đống đổ nát, lợi dụng sự hỗn loạn để lấy một phần tiền mặt.
Video 12:21 02/03/2026

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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