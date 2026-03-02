Chứng kiến cảnh con trăn dài 1,8 mét bơi dọc trên con phố ngập nước, người dân xung quanh sợ hãi la hét

Những ngày mưa lớn liên tiếp đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Bali, Indonesia. Đoạn clip ghi lại cảnh một con trăn lớn trườn đi trong dòng nước lũ đục ngầu dọc theo một con đường ngập nước. Khi nhìn thấy con trăn dài khoảng 1,8 mét, những người dân xung quanh tỏ ra hoảng sợ, la hét.

1 giờ 26 phút trước
Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

