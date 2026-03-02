Chỉ 3 bước đơn giản, có ngay mâm bánh bột lọc chén tôm thịt chuẩn vị Huế tại nhà

Trước kia món bánh này chỉ có ở Huế nay đã có mặt ở tất cả các tỉnh thành khác nhau. Tùy vào từng vùng miền mà phần nhân bánh hoặc nước chấm có sự khác biệt.

Bánh không chỉ hấp dẫn bởi ánh nhìn bên ngoài mà món ăn này còn gây lưu luyến vì cái sự dẻo dẻo của bánh, giòn giòn đậm vị của nhân khiến người dùng cứ ăn mãi không thôi.

Hãy cùng làm bánh bột lọc bằng tôm thịt, thơm ngon chuẩn vị tại nhà cùng mình nhé!

Đầu tiên điều không thể xơ xài nhất đó chính là nguyên liệu vì đây chính là linh hồn của món ăn.

Nguyên liệu làm vỏ bánh:

300 gr bột năng.

620 ml nước.

1/4 muỗng cà phê muối.

Dầu ăn để thoa chén

Phần nhân bánh gồm có:

150gr thịt ba chỉ.

150gr tôm không vỏ.

1/3 củ hành tây, 1 củ hành tím, 2 tép tỏi.

Gia vị: 1 muỗng canh đường thốt nốt, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1/3 muỗng cà phê tiêu,

Để bánh thêm đậm đà hơn, nước chấm cũng là ‘phần hồn’ không thể thiếu của món ăn này. Cách pha nước mắm ngọt: 20ml nước mắm, 25gr đường, 70ml nước hòa tan trong 1 cái chén, sau đó cho 1 muỗng canh ớt tỏi thái lát hay băm nhỏ vào là được.

Cách bước làm bánh bột lọc thơm ngon tại nhà

Bước 1: Hành tím và tỏi băm nhỏ. Hành tây thái hạt lựu. Thịt rửa sạch thái lát vừa ăn. Tôm bỏ vỏ, rửa sạch. Bạn có thể dùng cả con hoặc xẻ đôi tùy theo ý thích.

Tiếp đến bắt chảo lên bếp, cho vào 1 muỗng cà phê đường, thắng đường có màu vàng cánh gián thì cho thịt vào xào săn, sau đó cho hành tây, tỏi và hành tím vào xào thơm. Tiếp đến cho tôm, thịt và gia vị vào xào đến phần tôm, thịt rút hết nước và lên màu đẹp mắt là được.

Bước 2: Bột năng và nước hòa chung trong 1 cái âu. Để bột lắng xuống bỏ phần nước trong phía trên, rồi cho thêm nước mới vào ngâm tiếp. (Các bạn chắt bỏ bao nhiêu nước thì đổ lại nước mới bấy nhiêu). Để món bánh được dẻo mềm và có màu trắng trong phần bột cần được lọc bột ít nhất 3 lần.

Bước 3: Bước cuối cùng bắt lên một nồi nước, chờ nước sôi, xếp chén đã thoa chút dầu vào xửng, làm nóng chén 1-2 phút, sau đó đổ 1 lớp bột mỏng (nhớ khuấy bột trước khi đổ bánh).

Tiếp đến cho ít nhân tôm thịt vào 1 bên, đậy nắp hấp 2 phút là bánh chín.

Lấy xửng bánh ra, gấp từng chén bánh lại làm đôi, vậy là chúng ta có chiếc bánh bột lọc trong veo vô cùng đẹp mắt.

Để bắt mắt ánh nhìn của mọi người bạn có thể chuẩn bị thêm một ít mỡ hành và hành phi, khi bày ra đĩa hãy rắc lên phía trên. Hai nguyên liệu này không những đẹp mà còn có vị béo nhẹ làm tăng thêm hương vị của món ăn đến từ xứ sở mộng mơ. Khi ăn đừng quên chấm thêm ít nước mắm tỏi ớt chua ngọt để các vị được hòa quyện nơi đầu lưỡi. Bạn sẽ cảm nhận được sự tinh túy thực sự của món ăn này.

Chúc các bạn thành công với món ngon từ Huế mà không cần phải gói lá quá cầu kỳ này nhé!

Nguồn: FB Lam Anh Dao