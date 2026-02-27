Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Món ngon mỗi ngày 27/02/2026 11:15

Không cần cầu kỳ hay đắt đỏ, sữa chua nếp cẩm vẫn luôn chiếm trọn 'spotlight' trong danh sách các món ăn vặt nhờ sự kết hợp hương vị cực kỳ độc đáo. Hạt nếp dẻo quánh quyện cùng sữa chua mát lạnh, không chỉ bắt mắt về phần nhìn mà còn 'gây nghiện' ngay từ muỗng đầu tiên.

Không đơn thuần là món ăn ngon, xôi nếp cẩm còn là một thực phẩm bổ ích, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không thử làm ngay món ngon này tại nhà đúng không nào!

Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị - Ảnh 1

Để có được món ngon chuẩn vị thì khâu chuẩn bị cũng vô cùng quan trọng đấy nhé!

Nguyên liệu sữa chua

1/2 lon sữa đặc, 100gr đường, 250ml nước lạnh, 1 lít sữa tươi không đường, 200gr sữa chua cái (nên chọn mua hộp sữa chua không có đường=Greek yogurt).

Nguyên liệu xôi nếp cẩm

200gr nếp cẩm ( khoảng 1  chén), 130gr đường đen (nên mua đường tán), 1 ít muối ăn.

Nếu bạn muốn món ăn thêm hương vị hấp dẫn có thể chuẩn bị thêm vài lá dứa.

Các bước thực hiện

Bước 1:  Đầu tiên hãy cho phần nước và đường vào nồi nấu tan hoàn toàn.

Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị - Ảnh 2

Bước 2: Tiếp theo cho sữa đặc với nước  đường vừa chuẩn bị vào âu hòa tan, sau đó cho sữa tươi vào cùng. Cuối cùng cho sữa chua cái vào khuấy chung, để món ăn thêm mịn hơn bạn nên lược qua rây trước khi đổ hỗn hợp này vào các hũ, đậy kín nắp. Xếp các hũ sữa chua vào nồi, cho thêm nước ấm khoảng 60 độ C vào ngập đến ⅓ hũ là được, đậy nắp cho vào lò nướng.

Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị - Ảnh 3Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị - Ảnh 4

Lưu ý: Không bật lò mà chỉ để ủ 8 tiếng để sữa chua có độ sánh dẻo.

Nếu nhà bạn không có lò nướng, có thể thay thế bằng cách lấy khăn trùm cái nồi lại, để 1 góc ủ 10-12 tiếng là sữa chua sẽ dẻo mịn.

Bước 3: Nếp cẩm vo sạch, cho vào nồi cùng với 2,5 chén nước, cắm điện nấu chín, Khi nếp đã chín, các bạn cho đường tán vào trộn đều.

Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị - Ảnh 5

Bấm nút nấu lại 1 lần nữa. Sau đó trộn đều để xôi dẻo. Nếu muốn xôi dẻo hơn và có độ mềm tuyệt đối bạn có thể bật nấu lại lần thứ 3.

Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị - Ảnh 6

Khi dùng, bạn hãy cho phần xôi nếp cẩm ra dĩa hoặc ly tùy thích, tiếp đến cho sữa chua lên. Để món ăn thêm bắt mắt có thể trang trí lên trên một ít trái cây.

Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị - Ảnh 7

Chỉ vài bước đơn giản thế này bạn đã có thể nấu được món ngon cho gia đình để giải nhiệt mùa hè rồi đấy. Chúc bạn thành công!

Nguồn: FB Lam Anh Dao

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