Giữa muôn vàn cao lương mỹ vị, món chả ốc dân dã vẫn nghiễm nhiên chiếm một vị trí trang trọng trong lòng những người sành ăn. Cái vị ngọt thanh của ốc, cay nồng của gừng và mùi thơm đặc trưng của các loại rau gia vị như khơi gợi lại cả một bầu trời ký ức tuổi thơ, khiến lòng người cứ thế mà say, mà nhớ mãi không thôi.
- Chả ốc hấp sả - Tuyệt hảo cho những ngày trời mát mẻ se lạnh vì mưa!
- Da heo cuộn chả ốc giòn rôm rốp - Chấm mắm gừng ăn ngày lạnh lạnh siêu đã thèm!
Nguyên liệu:
Ốc
Thịt lợn băm nhỏ
Mọc sống
Thêm chút là tía tô và lá lốt
Gia vị mắm muối
Ốc thái nhỏ
Thịt băm nhuyễn
Cách làm:
Lá lốt và tía tô thái thật nhỏ sau đó cho thêm chút tiêu và gia vị xíu gia vị cho đậm đà rồi trộn tất cả lên viên thành viên tròn. Khi nào dầu sôi già thì thả vào chiên vàng lên là xong.
Nguồn: FB Lan Nguyen