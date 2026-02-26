Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần đĩa chả ốc này là "đánh bay" nồi cơm

Món ngon mỗi ngày 26/02/2026 11:30

Giữa muôn vàn cao lương mỹ vị, món chả ốc dân dã vẫn nghiễm nhiên chiếm một vị trí trang trọng trong lòng những người sành ăn. Cái vị ngọt thanh của ốc, cay nồng của gừng và mùi thơm đặc trưng của các loại rau gia vị như khơi gợi lại cả một bầu trời ký ức tuổi thơ, khiến lòng người cứ thế mà say, mà nhớ mãi không thôi.

Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần đĩa chả ốc này là 'đánh bay' nồi cơm - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Ốc

Thịt lợn băm nhỏ

Mọc sống

Thêm chút là tía tô và lá lốt

Gia vị mắm muối

Ốc thái nhỏ

Thịt băm nhuyễn

Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần đĩa chả ốc này là 'đánh bay' nồi cơm - Ảnh 2

Cách làm:

Lá lốt và tía tô thái thật nhỏ sau đó cho thêm chút tiêu và gia vị xíu gia vị cho đậm đà rồi trộn tất cả lên viên thành viên tròn. Khi nào dầu sôi già thì thả vào chiên vàng lên là xong.

Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần đĩa chả ốc này là 'đánh bay' nồi cơm - Ảnh 3

Nguồn: FB Lan Nguyen

Chả ốc lá lốt nướng thơm - Cắn miếng chả ốc dai giòn, nhân ngập tràn đã miệng!

Chả ốc lá lốt nướng thơm - Cắn miếng chả ốc dai giòn, nhân ngập tràn đã miệng!

Ốc xay nhuyễn, nhồi cho mịn, cuốn với lá lốt dai dai. Ăn kèm với nước chấm hợp không tưởng.

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