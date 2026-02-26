Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần đĩa chả ốc này là "đánh bay" nồi cơm

Món ngon mỗi ngày 26/02/2026 11:30

Giữa muôn vàn cao lương mỹ vị, món chả ốc dân dã vẫn nghiễm nhiên chiếm một vị trí trang trọng trong lòng những người sành ăn. Cái vị ngọt thanh của ốc, cay nồng của gừng và mùi thơm đặc trưng của các loại rau gia vị như khơi gợi lại cả một bầu trời ký ức tuổi thơ, khiến lòng người cứ thế mà say, mà nhớ mãi không thôi.

Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần đĩa chả ốc này là 'đánh bay' nồi cơm - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Ốc

Thịt lợn băm nhỏ

Mọc sống

Thêm chút là tía tô và lá lốt

Gia vị mắm muối

Ốc thái nhỏ

Thịt băm nhuyễn

Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần đĩa chả ốc này là 'đánh bay' nồi cơm - Ảnh 2

Cách làm:

Lá lốt và tía tô thái thật nhỏ sau đó cho thêm chút tiêu và gia vị xíu gia vị cho đậm đà rồi trộn tất cả lên viên thành viên tròn. Khi nào dầu sôi già thì thả vào chiên vàng lên là xong.

Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần đĩa chả ốc này là 'đánh bay' nồi cơm - Ảnh 3

Nguồn: FB Lan Nguyen

Chả ốc lá lốt nướng thơm - Cắn miếng chả ốc dai giòn, nhân ngập tràn đã miệng!

Chả ốc lá lốt nướng thơm - Cắn miếng chả ốc dai giòn, nhân ngập tràn đã miệng!

Ốc xay nhuyễn, nhồi cho mịn, cuốn với lá lốt dai dai. Ăn kèm với nước chấm hợp không tưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   chả ốc cách làm chả ốc bươu chiên món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên làm bánh kẹo bị bắt quả tang dùng chân nhồi bột khiến người xem sốc nặng

Nhân viên làm bánh kẹo bị bắt quả tang dùng chân nhồi bột khiến người xem sốc nặng

Video 27 phút trước
Đang đứng trên sân khấu để thực hiện nghi lễ trao hoa cùng chú rể, cô dâu bất ngờ bị người yêu cũ bắn

Đang đứng trên sân khấu để thực hiện nghi lễ trao hoa cùng chú rể, cô dâu bất ngờ bị người yêu cũ bắn

Video 31 phút trước
Sốc: Người phụ nữ lao ra nằm chắn trước đầu ô tô để xe của người thân nhập vào hàng đổ xăng

Sốc: Người phụ nữ lao ra nằm chắn trước đầu ô tô để xe của người thân nhập vào hàng đổ xăng

Video 39 phút trước
Clip: Xe tải băng qua đường ray bị tàu hỏa đâm trúng, tài xế tử vong ở Hà Nội

Clip: Xe tải băng qua đường ray bị tàu hỏa đâm trúng, tài xế tử vong ở Hà Nội

Video 43 phút trước
Sau mùng 10 tháng Giêng (ngày Thần Tài), 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, sung túc hưng thịnh, đứng đầu về tài lộc, đổi vận thành đại gia

Sau mùng 10 tháng Giêng (ngày Thần Tài), 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, sung túc hưng thịnh, đứng đầu về tài lộc, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tê liệt vì 3 vụ tai nạn liên tiếp, khiến 7 phương tiện hư hỏng

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tê liệt vì 3 vụ tai nạn liên tiếp, khiến 7 phương tiện hư hỏng

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (27/2-28/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (27/2-28/2), 3 con giáp nhận được lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc dư dả, tình yêu 'gõ cửa' liên hồi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp đi đến đâu tiền theo đến đó, vàng chất đầy trong nhà, giàu có nứt vách, ngập tràn Phú Quý

Nửa cuối tháng Giêng, 3 con giáp đi đến đâu tiền theo đến đó, vàng chất đầy trong nhà, giàu có nứt vách, ngập tràn Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần đĩa chả ốc này là "đánh bay" nồi cơm

Chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần đĩa chả ốc này là "đánh bay" nồi cơm

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 28 phút trước
Trúng quả trời cho, Thần Tài chỉ mặt 3 con giáp ôm tài sản khủng trong 3 tháng tới, may mắn đủ đường, tiền tài sinh sôi

Trúng quả trời cho, Thần Tài chỉ mặt 3 con giáp ôm tài sản khủng trong 3 tháng tới, may mắn đủ đường, tiền tài sinh sôi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết làm bánh chuối nướng mềm ngọt, vàng ruộm chỉ trong 30 phút

Bí quyết làm bánh chuối nướng mềm ngọt, vàng ruộm chỉ trong 30 phút

Đừng chỉ dùng nấu canh! Đem tía tô kết hợp với lá hẹ theo cách này, cả nhà gắp không dừng tay

Đừng chỉ dùng nấu canh! Đem tía tô kết hợp với lá hẹ theo cách này, cả nhà gắp không dừng tay

Khoai mì hấp mỡ hành dẻo thơm, béo ngậy: Món quà quê "gây nghiện" làm cực dễ tại nhà

Khoai mì hấp mỡ hành dẻo thơm, béo ngậy: Món quà quê "gây nghiện" làm cực dễ tại nhà

Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Biến loại rau "bổ hơn cả thuốc" thành món ngon đưa cơm, ăn đến đâu khỏe đến đó

Mách bạn bí quyết chiên đùi gà lắc phô mai giòn lâu, vàng ươm cho cả nhà cùng mê

Mách bạn bí quyết chiên đùi gà lắc phô mai giòn lâu, vàng ươm cho cả nhà cùng mê

Giải độc gan ngay từ bữa sáng với món ăn "vàng" giúp thanh lọc cơ thể, nạp năng lượng cả ngày

Giải độc gan ngay từ bữa sáng với món ăn "vàng" giúp thanh lọc cơ thể, nạp năng lượng cả ngày