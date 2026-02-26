Giữa muôn vàn cao lương mỹ vị, món chả ốc dân dã vẫn nghiễm nhiên chiếm một vị trí trang trọng trong lòng những người sành ăn. Cái vị ngọt thanh của ốc, cay nồng của gừng và mùi thơm đặc trưng của các loại rau gia vị như khơi gợi lại cả một bầu trời ký ức tuổi thơ, khiến lòng người cứ thế mà say, mà nhớ mãi không thôi.

Nguyên liệu: Ốc Thịt lợn băm nhỏ Mọc sống Thêm chút là tía tô và lá lốt Gia vị mắm muối Ốc thái nhỏ Thịt băm nhuyễn Cách làm: Lá lốt và tía tô thái thật nhỏ sau đó cho thêm chút tiêu và gia vị xíu gia vị cho đậm đà rồi trộn tất cả lên viên thành viên tròn. Khi nào dầu sôi già thì thả vào chiên vàng lên là xong.