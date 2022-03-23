Da heo cuộn chả ốc giòn rôm rốp - Chấm mắm gừng ăn ngày lạnh lạnh siêu đã thèm!

Món ngon mỗi ngày 23/03/2022 12:09

Chả ốc thơm nức mùi gừng sả, kết hợp với độ dai dai của da heo. Ăn 'bắt' mồi vô cùng

BÌ HEO NỔ GIÒN CUỘN CHẢ ỐC

Da heo cuộn chả ốc giòn rôm rốp - Chấm mắm gừng ăn ngày lạnh lạnh siêu đã thèm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt ốc bươu
  • Thịt ba chỉ
  • Trứng gà
  • Sả, gừng, tắc, lá chanh
  • Ớt, tiêu xanh
  • 1 miếng bì heo
  • Gia vị: muối, hạt nêm, tiêu, đường, nước mắm

Cách làm:

- Ốc ngâm với nước gạo nửa ngày. Rửa sạch lại rồi luộc với gừng, sả, lá chanh.

- Khều thịt ốc ra, chà xát lại với chanh và muối nhiều lần cho hết nhớt, sau đó băm nhuyễn 

- Xay thịt nhuyễn với gia vị và một quả trứng. Sau đó trộn với thịt ốc đã băm, cùng gừng băm và tiêu xanh, ớt xắt lát.

- Đeo bao tay vào và nhồi thật đều để hỗn hợp hoà quyện và dẻo mịn, thì chả sẽ dai ngon.

- Trải bì heo ra mặt phẳng, dàn đều một lớp mỏng chả ốc lên bề mặt. Cuộn lại chặt tay và dùng dây dù buộc lại.

- Luộc sơ cuộn bì heo, sau đó dùng xiên của nồi chiên không dầu, xiên qua và đặt vào lò nướng. Set nhiệt độ 120 trong 20 phút cho khô bề mặt bì.

- Tiếp tục set 180 độ trong 15-20 phút để chả ốc bên trong chín đều, và tăng lên 220 độ trong 10-15 phút để bì bắt đầu nổ giòn.

 

Da heo cuộn chả ốc giòn rôm rốp - Chấm mắm gừng ăn ngày lạnh lạnh siêu đã thèm! - Ảnh 2

 

- Cuộn bì chín, xắt khoanh vừa ăn chấm với nước mắm gừng tắc.

 

 

Da heo cuộn chả ốc giòn rôm rốp - Chấm mắm gừng ăn ngày lạnh lạnh siêu đã thèm! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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