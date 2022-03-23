Tôm nướng mỡ hành đậm đà, chắc thịt ăn siêu đã!

Tôm tươi, giòn ngọt thịt. Nướng chấm muối tiêu chanh ăn siêu ngon

TÔM RẢO NƯỚNG MỠ HÀNH

Nguyên liệu:

Tôm

Hành lá

Dầu ăn

Muối canh

Đường

Cách làm:



- Tôm rửa sạch để ráo nước

- Trộn tôm với 1 ít dầu ăn cho bao quanh tôm sau đó đem nướng.

- Nướng bằng nồi chiên không dầu và set nhiệt: 190 độ trong 15-20 phút. Lật giữa 2 lần để tôm giòn hơn.

- Hành lá thái nhỏ, trộn với 1 muỗng đường và chút muối

- Cho mỡ/ dầu ăn lên chảo đun sôi thì đổ vào bát hành cho chín

- Xếp tôm nướng ra đĩa, rưới mỡ hành lên trên

- Có thể ăn kèm với rau thơm và chấm gia vị muối ớt chanh.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hòa Bùi

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tom-nuong-mo-hanh-dam-da-chac-thit-an-sieu-da-457583.html