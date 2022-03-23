Tôm nướng mỡ hành đậm đà, chắc thịt ăn siêu đã!

Tôm tươi, giòn ngọt thịt. Nướng chấm muối tiêu chanh ăn siêu ngon
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TÔM RẢO NƯỚNG MỠ HÀNH
Nguyên liệu:
- Tôm
- Hành lá
- Dầu ăn
- Muối canh
- Đường
Cách làm:
- Tôm rửa sạch để ráo nước
- Trộn tôm với 1 ít dầu ăn cho bao quanh tôm sau đó đem nướng.
- Nướng bằng nồi chiên không dầu và set nhiệt: 190 độ trong 15-20 phút. Lật giữa 2 lần để tôm giòn hơn.
- Hành lá thái nhỏ, trộn với 1 muỗng đường và chút muối
- Cho mỡ/ dầu ăn lên chảo đun sôi thì đổ vào bát hành cho chín
- Xếp tôm nướng ra đĩa, rưới mỡ hành lên trên
- Có thể ăn kèm với rau thơm và chấm gia vị muối ớt chanh.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hòa Bùi