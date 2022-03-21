Thực đơn ăn chay phải bổ sung món này gấp thôi - Sủi cảo chay!

Sủi cảo làm đơn giản, nấu nước dùng ngọt thanh ăn kèm siêu ngon
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SỦI CẢO CHAY
Nguyên liệu:
1 Củ cải trắng
1 củ su su
1 củ sắn
2 củ cải muối
Ngò rí
Hành baro
Nhân sủi cảo:
1 củ khoai môn
1 củ cà rốt
100gr đậu xanh
nấm đông cô
Cách làm:
- Nấu nước dùng:
- Thái lát/ cắt khúc: củ cải trắng, củ đậu, hành baro, góc ngò rí, su su.
- Hầm với 3 lít nước lọc ở lửa vừa trong 1-1.5 tiếng sau đó vớt bỏ phần rau củ, rây lại và đo đúng 2 lít nước dùng.
- Sau đó nêm nếm gia vị: 10gr muối, 25gr đường phèn, 15gr hạt nêm chay là xong phần nước dùng.
- Nhân sủi cảo:
- Khoai môn, nắm đông cô, cà rốt cắt hạt lựu nhỏ. Sau đó luộc sơ từ 1-2 phút
- Phi hành baro thơm, xào sơ hỗn hợp cà rốt, khoai môn, nấm đông cô sau đó nêm gia vị:
- 1.5 muỗng cafe đường
- 1 muỗng hạt nêm chay
- 1/2 cafe muối
- Tắt bếp và cho thêm xíu dầu mè.
- Đậu xanh cà, nấu mềm sau đó cho đậu xanh vào hỗn hợp vừa xào xong. Dùng muỗng/ vá để tán nhuyễn mịn là xong phần nhân.
- Dùng lá hoành thánh/ lá sủi cảo để bọc nhân là xong
- Thưởng thức:
- Khi ăn cho thêm ngò rí và ít dầu mè lên mặt cho hấp dẫn
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen