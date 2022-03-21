Thực đơn ăn chay phải bổ sung món này gấp thôi - Sủi cảo chay!

1 củ sắn

2 củ cải muối

Ngò rí

Hành baro

Nhân sủi cảo:

1 củ khoai môn

1 củ cà rốt

100gr đậu xanh

nấm đông cô

Cách làm:

Nấu nước dùng:

- Thái lát/ cắt khúc: củ cải trắng, củ đậu, hành baro, góc ngò rí, su su.

- Hầm với 3 lít nước lọc ở lửa vừa trong 1-1.5 tiếng sau đó vớt bỏ phần rau củ, rây lại và đo đúng 2 lít nước dùng.

- Sau đó nêm nếm gia vị: 10gr muối, 25gr đường phèn, 15gr hạt nêm chay là xong phần nước dùng.

Nhân sủi cảo:

- Khoai môn, nắm đông cô, cà rốt cắt hạt lựu nhỏ. Sau đó luộc sơ từ 1-2 phút

- Phi hành baro thơm, xào sơ hỗn hợp cà rốt, khoai môn, nấm đông cô sau đó nêm gia vị:

1.5 muỗng cafe đường

1 muỗng hạt nêm chay

1/2 cafe muối

- Tắt bếp và cho thêm xíu dầu mè.

- Đậu xanh cà, nấu mềm sau đó cho đậu xanh vào hỗn hợp vừa xào xong. Dùng muỗng/ vá để tán nhuyễn mịn là xong phần nhân.

- Dùng lá hoành thánh/ lá sủi cảo để bọc nhân là xong

Thưởng thức:

- Khi ăn cho thêm ngò rí và ít dầu mè lên mặt cho hấp dẫn

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen