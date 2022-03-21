Thực đơn ăn chay phải bổ sung món này gấp thôi - Sủi cảo chay!

Món ngon mỗi ngày 21/03/2022 23:59

Sủi cảo làm đơn giản, nấu nước dùng ngọt thanh ăn kèm siêu ngon

 SỦI CẢO CHAY 

Thực đơn ăn chay phải bổ sung món này gấp thôi - Sủi cảo chay! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 Củ cải trắng

  • 1 củ su su

  • 1 củ sắn 

  • 2 củ cải muối

  • Ngò rí

  • Hành baro

    • Nhân sủi cảo:

    • 1 củ khoai môn

    • 1 củ cà rốt

    • 100gr đậu xanh

    • nấm đông cô

    Cách làm:

    • Nấu nước dùng:

    - Thái lát/ cắt khúc: củ cải trắng, củ đậu, hành baro, góc ngò rí, su su.

    - Hầm với 3 lít nước lọc ở lửa vừa trong 1-1.5 tiếng sau đó vớt bỏ phần rau củ, rây lại và đo đúng 2 lít nước dùng. 

    - Sau đó nêm nếm gia vị: 10gr muối, 25gr đường phèn, 15gr hạt nêm chay là xong phần nước dùng.

    • Nhân sủi cảo:

    - Khoai môn, nắm đông cô, cà rốt cắt hạt lựu nhỏ. Sau đó luộc sơ từ 1-2 phút 

    - Phi hành baro thơm, xào sơ hỗn hợp cà rốt, khoai môn, nấm đông cô sau đó nêm gia vị:

    • 1.5 muỗng cafe đường
    • 1 muỗng hạt nêm chay
    • 1/2 cafe muối

    - Tắt bếp và cho thêm xíu dầu mè. 

    - Đậu xanh cà, nấu mềm sau đó cho đậu xanh vào hỗn hợp vừa xào xong. Dùng muỗng/ vá để tán nhuyễn mịn là xong phần nhân.

     

    Thực đơn ăn chay phải bổ sung món này gấp thôi - Sủi cảo chay! - Ảnh 2

     

    - Dùng lá hoành thánh/ lá sủi cảo để bọc nhân là xong

    • Thưởng thức:

    - Khi ăn cho thêm ngò rí và ít dầu mè lên mặt cho hấp dẫn

     

    Thực đơn ăn chay phải bổ sung món này gấp thôi - Sủi cảo chay! - Ảnh 3

    Chúc mọi người làm thành công!

     

     

    Nguồn: Fb Eric Nguyen

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