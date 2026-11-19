Đêm chung kết Miss Business World 2026 vừa diễn ra trong không gian sang trọng tại Timeless Venues (California, Hoa Kỳ). Trong khoảnh khắc xướng tên đầy xúc động, Cuc Dana Huynh (SBD 219) đã vinh dự nhận tiara, sash, cúp và bằng chứng nhận danh hiệu Á hậu 3 Bảng B từ Trưởng Ban giám khảo – Hoa hậu Jennifer Phạm cùng ca sĩ Thanh Thảo.

Trên sân khấu chung kết, cô thể hiện bản lĩnh làm chủ ống kính và khả năng điều tiết cảm xúc xuất sắc. Dù ở vị trí Vedette trong tà áo dài vàng họa tiết cung đình hay hình ảnh sắc sảo với bộ dạ hội xanh đậm đính kết cầu kỳ, người đẹp vẫn giữ trọn thần thái điềm tĩnh cùng bản sắc riêng.

Thành quả này phản ánh trọn vẹn sự nghiêm túc của đại diện Hayward (California) trong suốt hành trình. Ngay từ những ngày đầu, Cuc Dana Huynh đã gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh tú, đậm chất Á Đông với nét mặt hài hòa và dáng mày lá liễu.

Trên sân khấu đêm chung kết, Cuc Dana Huynh cho thấy khả năng làm chủ ống kính và điều tiết cảm xúc xuất sắc.

Chia sẻ với truyền thông sau đêm đăng quang, Á hậu Cuc Dana Huynh xúc động: "Danh hiệu này là sự ghi nhận lớn lao cho những nỗ lực tự hoàn thiện của bản thân. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban tổ chức, Ban giám khảo, gia đình cùng tất cả những người đã luôn đồng hành. Đây sẽ là bước đệm để tôi mở rộng cơ hội kết nối với những người phụ nữ truyền cảm hứng, cùng chia sẻ kinh nghiệm và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng trong thời gian tới."

Tư duy khoa học và hành trình của nữ doanh nhân đa năng

Khác với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, đời thường của Cuc Dana Huynh là hình mẫu một nữ doanh nhân bản lĩnh, sở hữu nền tảng học vấn và chuyên môn đáng nể.

Cuc Dana Huynh tốt nghiệp Cử nhân Khoa học, chuyên ngành Sinh học – Pháp y tại California State University East Bay.

Cuc Dana Huynh tốt nghiệp Cử nhân Sinh học – Pháp y tại California State University East Bay. Nền tảng khoa học chính quy giúp cô rèn luyện tư duy hệ thống, sự tỉ mỉ và thói quen làm việc dựa trên dữ liệu.

Sở hữu đồng thời hai chứng chỉ hành nghề Bất động sản và Thẩm mỹ, cô vận hành linh hoạt các hoạt động đầu tư địa ốc lẫn dịch vụ làm đẹp. Người đẹp cũng từng tham gia đầu tư thụ động vào các dự án bất động sản đa gia đình với quy mô hơn 400 căn hộ, tạo dựng góc nhìn thị trường thực tế và năng lực quản trị rủi ro vững vàng.

Dấu ấn đáng nhớ của Miss Business World 2026 tại Mỹ

Đêm chung kết Miss Business World 2026 là sự kiện văn hóa – giải trí nổi bật của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, do Topstar Entertainment USA phối hợp cùng Starworld Entertainment tổ chức.

Ban giám khảo và đại diện ban tổ chức tại chung kết Miss Business World 2026.

Sự kiện quy tụ hơn 500 khách mời trong không gian dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa dạ tiệc cao cấp và chương trình nghệ thuật. Đêm tranh tài thêm bùng nổ nhờ sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi như Đan Trường, Thanh Thảo, Quang Dũng, cùng sự dẫn dắt duyên dáng từ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoài Tâm.

Dưới sự đánh giá công tâm của Hội đồng Giám khảo — gồm Hoa hậu Jennifer Phạm (Trưởng BGK), Hoa hậu/CFO Bạch Mai (Phó BGK), Dr. Michael M. Đào, cựu Thị trưởng Ted Bùi cùng dàn người đẹp uy tín — cuộc thi đã chọn ra những gương mặt xứng đáng nhất cho các danh hiệu cao quý ở cả hai bảng A (Miss) và B (Mrs).

Ảnh minh họa: Internet

Nhà sáng lập Đặng Gia Bena chia sẻ, cuộc thi hướng tới mục tiêu kết nối các nữ doanh nhân Việt trên toàn cầu, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và khát vọng vươn lên. Khép lại mùa giải đầu tiên thành công, danh hiệu Á hậu 3 Mrs Business World 2026 sẽ là bệ phóng giúp Cuc Dana Huynh tiếp tục phát triển nhân hiệu, mở rộng sự nghiệp và đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng.