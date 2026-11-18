NSND Lê Khanh là một trong những 'biểu tượng nhan sắc', tài năng lớn của sân khấu kịch nói và điện ảnh Việt Nam.

NSND Lê Khanh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi mạng xã hội lan truyền thông tin bà và chồng – đạo diễn Phạm Việt Thanh – đã ly thân vì không tìm được tiếng nói chung. Trước những đồn đoán về đời tư, nữ nghệ sĩ có phản hồi đáng chú ý, đồng thời chia sẻ về cuộc sống gia đình sau khi nghỉ hưu. Mới đây, thông tin liên quan đến hôn nhân của NSND Lê Khanh được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của công chúng. Theo một số nguồn tin, nữ nghệ sĩ và ông xã Phạm Việt Thanh được cho là đã có khoảng thời gian sống xa nhau vì những bất đồng trong cuộc sống. Trước thông tin này, phóng viên Lao Động đã liên hệ với nữ nghệ sĩ để tìm hiểu.

NSND Lê Khanh NSND Lê Khanh cho biết bà không thường xuyên sử dụng mạng xã hội nên không nắm được những nội dung đang được bàn luận. Khi được hỏi về tin đồn ly thân, nữ nghệ sĩ thẳng thắn từ chối trả lời: "Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Vì không sành dùng mạng xã hội nên kệ mọi người nói thôi...". Phản hồi ngắn gọn của bà nhanh chóng nhận được sự chú ý, trong bối cảnh đời sống riêng tư của nữ nghệ sĩ vốn ít được chia sẻ công khai. NSND Lê Khanh kết hôn với NSƯT, đạo diễn Phạm Việt Thanh năm 1992. Cả hai có hai người con là Lam Khê (sinh năm 1995) và Gia Khanh (sinh năm 1997). Chuyện tình của họ bắt đầu từ bộ phim Săn bắt cướp ra mắt năm 1979. Khi ấy, Lê Khanh đảm nhận vai nữ tu Băng Thanh, còn Phạm Việt Thanh là thành viên trong đoàn phim. Vẻ đẹp và tài năng của nữ diễn viên đã khiến nam quay phim đặc biệt chú ý.

Sau lần hợp tác đầu tiên, cả hai tiếp tục làm việc cùng nhau trong Dòng sông hoa trắng rồi dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, vì những vấn đề cá nhân và hoàn cảnh gia đình của đạo diễn Phạm Việt Thanh, hai người từng phải xa nhau khoảng một năm. Sau khi giải quyết mọi chuyện, họ trở về bên nhau và xây dựng tổ ấm trong căn nhà mua lại từ bố mẹ nữ nghệ sĩ. Trước thông tin mình và ông xã - NSƯT Phạm Việt Thanh - mâu thuẫn dẫn đến ly thân nhiều năm nay, NSND Lê Khanh đã lên tiếng Ở thời điểm hiện tại, khi các con đã trưởng thành, NSND Lê Khanh có thêm thời gian chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống riêng. Hai con của bà đều từng đi du học, sau đó trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Nữ nghệ sĩ bày tỏ niềm vui khi các con yêu thích văn hóa truyền thống và lựa chọn gắn bó với quê hương. Chia sẻ về cách nuôi dạy con, bà cho biết bản thân không quá khắt khe trong đời sống thường ngày. "Bao nhiêu cái khó tính, tôi đưa vào phim hết rồi nên ở ngoài tôi nuôi dạy các con cũng thoải mái", nữ nghệ sĩ nói. Sinh năm 1963, tên thật là Trần Mai Khanh, NSND Lê Khanh xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bà là con gái của NSND Trần Tiến và NSƯT Lê Mai, em gái NSƯT Lê Vân và chị gái NSƯT Lê Vi. Trải qua nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lê Khanh ghi dấu ấn ở cả sân khấu, điện ảnh lẫn truyền hình. Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, bà còn từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Việt, được khán giả nhớ đến với vẻ đẹp thanh lịch, kiều diễm. Cùng với Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng và Giáng My, Lê Khanh là gương mặt từng xuất hiện trên nhiều bộ ảnh lịch được yêu thích một thời.

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