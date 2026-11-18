Tuy nhiên, món quà thủ công của Đặng Siêu lại không nhận được đánh giá tích cực từ bà xã. Tôn Lệ thẳng thắn nhận xét hình dáng mảnh giấy chưa thực sự giống trái tim. Không chịu thua trước lời chê của vợ, Đặng Siêu lập tức lật mặt còn lại của mảnh giấy và hài hước giải thích rằng đó là hình ảnh đôi mắt anh đang nhìn cô.

Mới đây, Tôn Lệ chia sẻ trên Weibo câu chuyện thú vị trong bữa sáng cùng ông xã Đặng Siêu. Theo lời nữ diễn viên, khi đang dùng bữa, Đặng Siêu nhờ vợ đưa cho một đoạn chỉ nha khoa. Sau khi nhận được món đồ, nam diễn viên không chỉ sử dụng sản phẩm mà còn tận dụng phần giấy bọc bên ngoài, khéo léo xé thành hình trái tim rồi đưa cho vợ như một lời cảm ơn.

Trước màn ứng biến của chồng, Tôn Lệ quyết định trực tiếp tham gia cuộc so tài. Nữ diễn viên lấy một mảnh giấy bọc chỉ nha khoa khác và tự tay xé thành hình trái tim để chứng minh khả năng khéo léo của mình. Thành phẩm của cô có đường nét rõ ràng, cân đối và gọn gàng hơn hẳn. Chứng kiến sự khác biệt giữa hai sản phẩm, Đặng Siêu mở to mắt rồi chắp tay nhận thua trước bà xã.

Những hình ảnh được Tôn Lệ đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người thích thú trước màn đối đáp của cặp đôi, cho rằng chính sự hài hước và cách tương tác tự nhiên đã tạo nên sức hút cho câu chuyện. Không ít ý kiến nhận xét, dù chỉ là một hành động nhỏ trong bữa sáng, cả hai vẫn có thể biến nó thành khoảnh khắc vui vẻ, đầy tiếng cười.

Đặng Siêu và Tôn Lệ kết hôn năm 2010, sau khi bén duyên từ bộ phim truyền hình Hạnh phúc như hoa. Hiện tại, cặp đôi có hai con, một trai và một gái. Trong nhiều năm qua, họ thường xuyên chia sẻ những câu chuyện đời thường, không ngại trêu chọc hay công khai những khoảnh khắc hài hước của đối phương.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của hai nghệ sĩ cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán vì những tin đồn rạn nứt. Năm 2015, Đặng Siêu vướng nghi vấn ngoại tình với một người mẫu trẻ. Trước thông tin này, mẹ Tôn Lệ lên tiếng phủ nhận, trong khi nam diễn viên tuyên bố nhờ pháp luật xử lý những tài khoản tung tin sai sự thật.

Sau 16 năm chung sống, những câu chuyện giản dị như màn so tài xé giấy thành hình trái tim tiếp tục cho thấy sự gắn bó và thoải mái giữa Đặng Siêu và Tôn Lệ. Với nhiều khán giả, đây cũng chính là nét đáng yêu giúp cặp đôi duy trì thiện cảm trong mắt công chúng.