Tôn Lệ tái xuất với phim mới, đóng với chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh

Sau loạt dự án gây tiếng vang, Tôn Lệ tiếp tục thu hút sự quan tâm khi xác nhận tham gia bộ phim truyền hình mới mang tên 'Nguyên địa đào ly'. Tác phẩm vừa chính thức khởi quay tại Hạ Môn, được kỳ vọng là điểm nhấn đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ năm 2026.

Tôn Lệ vốn được biết đến là nữ diễn viên có tần suất đóng phim không dày, nhưng mỗi lần trở lại đều tạo dấu ấn riêng. Trước đó, cô ghi điểm qua nhiều vai diễn có chiều sâu tâm lý, từ cổ trang đến hiện đại, cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt và lựa chọn kịch bản kỹ lưỡng. Ở dự án lần này, nữ diễn viên đảm nhận vai chính Mã Hồng Lôi - một người mẹ mang nỗi đau mất con suốt 5 năm. Câu chuyện mở ra từ vụ mất tích bí ẩn của con gái, kéo theo hàng loạt tình tiết phức tạp liên quan đến gia đình, bạn bè và những mối quan hệ chồng chéo. Cao trào được đẩy lên khi nhân vật bất ngờ tố cáo chồng liên quan đến một vụ án mạng, khiến quá trình điều tra dần hé lộ nhiều bí mật bị che giấu.

Với cấu trúc kịch bản gồm hai vụ án đan xen - một vụ mất tích và một vụ giết người, “Nguyên địa đào ly” được đánh giá có hướng tiếp cận mới trong dòng phim trinh thám, tâm lý. Không chỉ dừng lại ở yếu tố phá án, tác phẩm còn khai thác sâu khía cạnh tình thân, đặc biệt là tình mẫu tử và những hệ lụy từ quá khứ.

Bên cạnh nội dung, bộ phim còn gây chú ý khi quy tụ ê-kíp sản xuất giàu kinh nghiệm. Đạo diễn chính là Giản Xuyên Hách - người đứng sau nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách. Đồng hành cùng ông là nhà sản xuất Hầu Hồng Lượng, cái tên gắn liền với nhiều dự án chất lượng cao của phim truyền hình Trung Quốc. Về diễn viên, ngoài Tôn Lệ, phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như Tần Hải Lộ, Phùng Thiệu Phong (chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh) và Vương Kiêu. Dàn cast được đánh giá cao về thực lực, hứa hẹn mang đến những màn đối đầu diễn xuất đáng chú ý. Đáng nói, sự kết hợp giữa Tôn Lệ và Tần Hải Lộ - hai nữ diễn viên từng đạt nhiều giải thưởng - được xem là điểm nhấn lớn của bộ phim. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong đảm nhận vai người chồng với nhiều bí ẩn, góp phần tạo nên nút thắt kịch tính cho câu chuyện. Trong bối cảnh phim trinh thám đang dần bão hòa với nhiều mô-típ quen thuộc, “Nguyên địa đào ly” được kỳ vọng sẽ tạo khác biệt nhờ cách kể chuyện đa tầng và khai thác tâm lý nhân vật. Tuy nhiên, thành công của tác phẩm vẫn phụ thuộc vào cách triển khai kịch bản và nhịp độ kể chuyện khi lên sóng.

'Ảnh hậu Kim Kê' Tống Giai từng gây tranh cãi vì thắng Tôn Lệ, Chương Tử Di

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ton-le-tai-xuat-voi-phim-moi-ong-voi-chong-cu-cua-trieu-le-dinh-756700.html