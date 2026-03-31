Tôn Lệ tái xuất với phim mới, đóng với chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 31/03/2026 09:15

Sau loạt dự án gây tiếng vang, Tôn Lệ tiếp tục thu hút sự quan tâm khi xác nhận tham gia bộ phim truyền hình mới mang tên 'Nguyên địa đào ly'. Tác phẩm vừa chính thức khởi quay tại Hạ Môn, được kỳ vọng là điểm nhấn đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ năm 2026.

Tôn Lệ vốn được biết đến là nữ diễn viên có tần suất đóng phim không dày, nhưng mỗi lần trở lại đều tạo dấu ấn riêng. Trước đó, cô ghi điểm qua nhiều vai diễn có chiều sâu tâm lý, từ cổ trang đến hiện đại, cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt và lựa chọn kịch bản kỹ lưỡng.

Ở dự án lần này, nữ diễn viên đảm nhận vai chính Mã Hồng Lôi - một người mẹ mang nỗi đau mất con suốt 5 năm. Câu chuyện mở ra từ vụ mất tích bí ẩn của con gái, kéo theo hàng loạt tình tiết phức tạp liên quan đến gia đình, bạn bè và những mối quan hệ chồng chéo. Cao trào được đẩy lên khi nhân vật bất ngờ tố cáo chồng liên quan đến một vụ án mạng, khiến quá trình điều tra dần hé lộ nhiều bí mật bị che giấu.

Với cấu trúc kịch bản gồm hai vụ án đan xen - một vụ mất tích và một vụ giết người, “Nguyên địa đào ly” được đánh giá có hướng tiếp cận mới trong dòng phim trinh thám, tâm lý. Không chỉ dừng lại ở yếu tố phá án, tác phẩm còn khai thác sâu khía cạnh tình thân, đặc biệt là tình mẫu tử và những hệ lụy từ quá khứ.

Bên cạnh nội dung, bộ phim còn gây chú ý khi quy tụ ê-kíp sản xuất giàu kinh nghiệm. Đạo diễn chính là Giản Xuyên Hách - người đứng sau nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách. Đồng hành cùng ông là nhà sản xuất Hầu Hồng Lượng, cái tên gắn liền với nhiều dự án chất lượng cao của phim truyền hình Trung Quốc.

Về diễn viên, ngoài Tôn Lệ, phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như Tần Hải Lộ, Phùng Thiệu Phong (chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh) và Vương Kiêu. Dàn cast được đánh giá cao về thực lực, hứa hẹn mang đến những màn đối đầu diễn xuất đáng chú ý.

Đáng nói, sự kết hợp giữa Tôn Lệ và Tần Hải Lộ - hai nữ diễn viên từng đạt nhiều giải thưởng - được xem là điểm nhấn lớn của bộ phim. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong đảm nhận vai người chồng với nhiều bí ẩn, góp phần tạo nên nút thắt kịch tính cho câu chuyện.

Trong bối cảnh phim trinh thám đang dần bão hòa với nhiều mô-típ quen thuộc, “Nguyên địa đào ly” được kỳ vọng sẽ tạo khác biệt nhờ cách kể chuyện đa tầng và khai thác tâm lý nhân vật. Tuy nhiên, thành công của tác phẩm vẫn phụ thuộc vào cách triển khai kịch bản và nhịp độ kể chuyện khi lên sóng.

'Ảnh hậu Kim Kê' Tống Giai từng gây tranh cãi vì thắng Tôn Lệ, Chương Tử Di

Tin đồn Tống Giai được đạo diễn Trương Nghệ Mưu - với tư cách Chủ tịch ban giám khảo - ưu ái đã lan truyền trước khi đêm trao giải diễn ra. Do Tống Giai và Dịch Dương Thiên Tỉ đang tham gia dự án phim mới “Kinh trập vô thanh” của Trương Nghệ Mưu.

Dương Mịch, Tôn Lệ, Bạch Lộc góp mặt trong bảng xếp hạng rating CVB phim truyền hình Trung Quốc 2025

Dương Mịch, Tôn Lệ, Bạch Lộc góp mặt trong bảng xếp hạng rating CVB phim truyền hình Trung Quốc 2025

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Phản ứng gây chú ý của Đặng Siêu khi Tôn Lệ bị đoàn phim 'bắt nạt'

Phản ứng gây chú ý của Đặng Siêu khi Tôn Lệ bị đoàn phim 'bắt nạt'

Tiết lộ tính cách thật gây bất ngờ của Tôn Lệ

Tiết lộ tính cách thật gây bất ngờ của Tôn Lệ

Tôn Lệ 'gây sốt' đầu năm nhờ bộ phim cung đấu 15 năm trước

Tôn Lệ 'gây sốt' đầu năm nhờ bộ phim cung đấu 15 năm trước

Tình trạng sức khỏe của diễn viên Ngân Hòa sau một năm điều trị suy thận

Tình trạng sức khỏe của diễn viên Ngân Hòa sau một năm điều trị suy thận

Hậu trường 1 giờ 11 phút trước
Đừng uống rau má tùy tiện nếu bạn thuộc 5 nhóm người "đại kỵ" này

Đừng uống rau má tùy tiện nếu bạn thuộc 5 nhóm người "đại kỵ" này

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Bạch Vũ giảm 15kg, Chương Nhược Nam thu hút khán giả trong “Đông đi xuân đến”

Bạch Vũ giảm 15kg, Chương Nhược Nam thu hút khán giả trong “Đông đi xuân đến”

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Thú nhận sự thật kinh hoàng về đứa con "đổ vỏ", tôi rụng rời khi thấy chồng quỳ sụp xuống nói lời cảm ơn

Thú nhận sự thật kinh hoàng về đứa con "đổ vỏ", tôi rụng rời khi thấy chồng quỳ sụp xuống nói lời cảm ơn

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Chồng giấu nhẹm kết quả khám bệnh, vợ bất ngờ báo tin vui khiến anh "chết lặng" giữa phòng khách

Chồng giấu nhẹm kết quả khám bệnh, vợ bất ngờ báo tin vui khiến anh "chết lặng" giữa phòng khách

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Mẹ chồng chửi con dâu là "gái độc không con", con trai lập tức công khai bí mật kinh hoàng khiến bà "sốc ngất"

Mẹ chồng chửi con dâu là "gái độc không con", con trai lập tức công khai bí mật kinh hoàng khiến bà "sốc ngất"

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình theo dấu chân "kẻ thứ ba" khiến tôi chết lặng khi thấy người ấy

Nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình theo dấu chân "kẻ thứ ba" khiến tôi chết lặng khi thấy người ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Vừa cầm 30 triệu mẹ chồng cho đi mua điện thoại mới, dâu trẻ "chết lặng" nhận cái tát cháy má khi vừa bước chân về nhà

Vừa cầm 30 triệu mẹ chồng cho đi mua điện thoại mới, dâu trẻ "chết lặng" nhận cái tát cháy má khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 31/3/2026, 3 con giáp được Bồ Tát se duyên, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

Vận đỏ như son sau ngày 31/3/2026, 3 con giáp được Bồ Tát se duyên, tiền bạc rủng rỉnh, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Chồng vừa xách vali đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm để đưa cho tôi một vật "lạnh sống lưng"

Chồng vừa xách vali đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm để đưa cho tôi một vật "lạnh sống lưng"

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước

TIN MỚI: Mưa đá kèm dông lốc, sét làm 4 người tử vong, tốc mái hơn 6.500 ngôi nhà

TIN MỚI: Mưa đá kèm dông lốc, sét làm 4 người tử vong, tốc mái hơn 6.500 ngôi nhà

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 31/3/2026, 3 con giáp giàu sang khó tả, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, mua nhà sắm xe, sự nghiệp lên hương

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 31/3/2026, 3 con giáp giàu sang khó tả, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, mua nhà sắm xe, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp được Thần May Mắn tìm đến, tài lộc đổ về ồ ạt, phất lên giàu sang chỉ trong tích tắc

Đúng ngày mai, thứ Ba 31/3/2026, 3 con giáp được Thần May Mắn tìm đến, tài lộc đổ về ồ ạt, phất lên giàu sang chỉ trong tích tắc

Bạch Vũ giảm 15kg, Chương Nhược Nam thu hút khán giả trong “Đông đi xuân đến”

Bạch Vũ giảm 15kg, Chương Nhược Nam thu hút khán giả trong “Đông đi xuân đến”

'Nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài' Trần Kiều Ân trẻ trung khó tin ở tuổi 46

'Nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài' Trần Kiều Ân trẻ trung khó tin ở tuổi 46

Điền Hi Vi bị dừng phát sóng trực tiếp đột ngột vì mặc gợi cảm?

Điền Hi Vi bị dừng phát sóng trực tiếp đột ngột vì mặc gợi cảm?

Ngô Kinh lộ vết 'phù lõm' ở gương mặt, gây lo ngại sức khỏe ở tuổi U60

Ngô Kinh lộ vết 'phù lõm' ở gương mặt, gây lo ngại sức khỏe ở tuổi U60

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc'

Trương Lăng Hách là người đề xuất tạo hình tướng quân trong 'Trục ngọc'

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y chạy trốn bất thành

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y chạy trốn bất thành