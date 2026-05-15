Bạch Lộc nhận được lời khen vì hành động tinh tế ở Keep Running

Trước đó, Bạch Lộc từng bị một bộ phận khán giả chê thiếu tự nhiên khi tham gia gameshow, thậm chí có thời điểm bị cho là biểu cảm “lố”, cố tạo điểm nhấn trên sóng truyền hình. Do đó, hành động nhỏ nhưng được đánh giá tinh tế trong tập mới của “Keep Running” được xem là màn “gỡ điểm” đáng chú ý của nữ diễn viên.

Trong phần giao lưu trên sân khấu cùng dàn khách mời, Bạch Lộc được cho là đã chủ động lùi sang một bên sau khi nhận ra nữ diễn viên Tôn Thiên đứng phía sau có nguy cơ bị che góc máy. Không chờ ê-kíp điều chỉnh đội hình, cô tự di chuyển sang rìa sân khấu, đồng thời nhắc Tôn Thiên xoay hướng về phía máy quay chính để có thời lượng lên hình tốt hơn.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lọt top tìm kiếm Weibo với cụm từ “Bạch Lộc chủ động nhường C vị” (nhường vị trí tốt). Nhiều khán giả dành lời khen cho sự tinh tế, khéo ứng xử của nữ diễn viên sinh năm 1994. Một số ý kiến cho rằng, trong môi trường giải trí cạnh tranh như Cbiz, việc nghệ sĩ chủ động quan tâm đến bạn diễn hay khách mời là điều không phải ai cũng làm được.

Tuy nhiên, hot search (tìm kiếm nóng) này cũng kéo theo nhiều tranh luận trái chiều. Không ít cư dân mạng nhận xét cụm từ “nhường C vị” vốn đã quá quen thuộc trong giới giải trí Hoa ngữ và thường được dùng như một cách xây dựng hình ảnh nghệ sĩ có EQ cao.

Dẫu vậy, nhiều ý kiến vẫn cho rằng phản ứng tích cực dành cho Bạch Lộc xuất phát từ việc nữ diễn viên thời gian qua liên tục vướng tranh cãi liên quan đến thái độ và cách ứng xử trong show thực tế. Vì thế, khoảnh khắc lần này phần nào giúp cô lấy lại thiện cảm với công chúng.

Chương trình giải trí có Bạch Lộc gây tranh cãi khi phản hồi việc rating giảm Rating tập mới của chương trình trên đài truyền hình Chiết Giang (Trung Quốc) được cho là giảm mạnh so với các tập trước.

