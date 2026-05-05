Bạch Lộc trở thành tâm điểm khi bị Mạnh Tử Nghĩa nhận xét thẳng ở Keep Running

Sao quốc tế 05/05/2026 06:30

Trong tập phát sóng mới nhất, Mạnh Tử Nghĩa nhận xét rằng, Bạch Lộc “hiện rõ thái độ lên mặt” (tức tỏ thái độ ra mặt) khi quan sát biểu cảm của cô trong lúc tham gia trò chơi. Phản ứng của Bạch Lộc đứng hình vài giây và trở nên nghiêm túc đã khiến một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên thể hiện sự khó chịu.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng, tình huống này chỉ là một phần của tương tác trong chương trình. Trong bối cảnh trò chơi mang yếu tố suy đoán “nội gián”, việc các thành viên đưa ra nhận xét về biểu cảm của nhau là điều thường thấy.

Không ít khán giả sau khi theo dõi đầy đủ tập phát sóng nhận định, phát ngôn của Mạnh Tử Nghĩa mang tính suy luận trong game hơn là công kích cá nhân.

Dẫu vậy, tranh cãi không dừng lại ở một khoảnh khắc. Một số cư dân mạng tiếp tục “đào lại” những phát ngôn trước đó của Bạch Lộc trong mùa mới của chương trình. Trong đó, việc cô trêu đùa các thành viên kỳ cựu như Lý Thần và Trịnh Khải là quá “nghiêm túc” khi chơi game bị cho là thiếu tinh tế.

Một bộ phận khán giả lâu năm của “Keep Running” cho rằng đây là chương trình thiên về thi đấu, nên thái độ nghiêm túc của các thành viên là điều cần thiết. Việc đem yếu tố này ra làm trò đùa bị nhận xét là không phù hợp, thậm chí ảnh hưởng đến tinh thần chung của chương trình.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Bạch Lộc cho rằng những phát biểu này đang bị hiểu quá mức. Theo họ, nữ diễn viên chỉ đang tạo không khí giải trí và không có ý hạ thấp bất kỳ ai. Việc cắt ghép từng đoạn ngắn lan truyền trên mạng xã hội dễ dẫn đến hiểu lầm, khiến hình ảnh nghệ sĩ bị ảnh hưởng.

Sự trở lại của chương trình Keep Running (Running Man Trung Quốc) đang đối mặt nhiều thách thức khi rating sụt giảm, đồng thời kéo theo loạt tranh cãi xoay quanh phát ngôn của dàn nghệ sĩ. Trong đó, Bạch Lộc trở thành tâm điểm khi liên tiếp nhận ý kiến trái chiều. Dù gây tranh luận, cô vẫn được xem là một trong những “át chủ bài” quan trọng của chương trình.

