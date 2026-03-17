Nghi vấn Trương Lăng Hách chỉ hẹn hò duy nhất với Bạch Lộc

Sao quốc tế 17/03/2026 16:35

Mới đây, tay săn ảnh nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ Lưu Đại Chùy đã tiết lộ trong một buổi livestream rằng kể từ khi ra mắt, nam diễn viên Trương Lăng Hách chỉ có một mối tình với Bạch Lộc.

Mới đây, tay săn ảnh nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ Lưu Đại Chùy tiết lộ, qua quá trình theo dõi lâu dài, anh phát hiện trước và sau khi nổi tiếng, Trương Lăng Hách chưa từng bị ghi lại cảnh xuất hiện cùng các cô gái khác, từ đó suy đoán rằng “lịch sử tình cảm đơn giản, chỉ từng hẹn hò với Bạch Lộc”.

Nhưng trong suốt buổi livestream, Lưu Đại Chùy không đưa ra bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào như ảnh hay video, mà chỉ dựa vào mô tả bằng lời, nên bị cư dân mạng nghi ngờ về độ tin cậy.

Phòng làm việc của Bạch Lộc từng ra thông báo chính thức vào ngày 20.10.2024, phủ nhận chuyện tình cảm và khẳng định cô “độc thân”; phía Trương Lăng Hách cũng chưa từng thừa nhận mối quan hệ này.

Nghi vấn Trương Lăng Hách chỉ hẹn hò duy nhất với Bạch Lộc - Ảnh 1

Theo Sohu, lần tiết lộ này của Lưu Đại Chùy mâu thuẫn trực tiếp với thông tin chính thức từ nghệ sĩ, lại đúng thời điểm phim “Trục ngọc” do Trương Lăng Hách đóng chính đang phát sóng và “Đường cung kỳ án” của Bạch Lộc vừa kết thúc, nên bị cho là lợi dụng độ hot của diễn viên để thu hút chú ý.

Trong thời gian quay “Ninh an như mộng” (2022-2023), Trương Lăng Hách và Bạch Lộc từng có những tương tác gần gũi, khiến hai diễn viên vướng nghi vấn hẹn hò.

Người hâm mộ đặt tên cho cặp đôi này là “Bách niên hảo hách”, cho rằng tương tác của hai người trong và ngoài phim đều tự nhiên, ngọt ngào, là “duy nhất của nhau”. Nhưng tại Đêm hội Weibo 2026, khi nhìn thấy Trương Lăng Hách, Bạch Lộc đã quay đầu đi. Hai người từng rất thân thiết, nên sự né tránh có phần cố ý này càng khiến người ta nghi ngờ giữa họ từng có tình cảm.

Nghi vấn Trương Lăng Hách chỉ hẹn hò duy nhất với Bạch Lộc - Ảnh 2

Trong khi đó, fan của Trương Lăng Hách kêu gọi khán giả tập trung vào tác phẩm và thành tích phát sóng của “Trục Ngọc”, fan nhấn mạnh anh là “nghệ sĩ nam độc thân”.

Phía người hâm mộ của Bạch Lộc thì phản đối việc “ghép cặp”, nhắc lại tuyên bố của phòng làm việc và chỉ trích việc liên tục “xào tin” gây ảnh hưởng đến nghệ sĩ nữ.

Theo truyền thông, tiết lộ của Lưu Đại Chùy chỉ là thông tin một phía, không có bằng chứng hình ảnh cụ thể. Tình trạng tình cảm của nghệ sĩ vẫn nên dựa trên thông tin chính thức, không nên tin vào tin đồn chưa được kiểm chứng và cần thận trọng khi tiếp nhận.

Nghi vấn Trương Lăng Hách chỉ hẹn hò duy nhất với Bạch Lộc

