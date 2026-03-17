Chia sẻ về mối duyên cả hai, Điền Hi Vi khiến Trương Lăng Hách bất ngờ vì lý do này

Trong một buổi livestream quảng bá phim 'Trục ngọc', khi được hỏi về cảm nhận khi hợp tác, Điền Hi Vi chia sẻ rằng cô và Trương Lăng Hách “khá có duyên khi làm việc cùng nhau”.

Trong một buổi livestream quảng bá phim "Trục ngọc", khi được hỏi về cảm nhận khi hợp tác, Điền Hi Vi chia sẻ rằng cô và Trương Lăng Hách “khá có duyên khi làm việc cùng nhau”.

Nữ diễn viên còn nói thêm rằng không chỉ hai diễn viên mà ngay cả quản lý của họ cũng “có duyên” với nhau. Câu nói này khiến Trương Lăng Hách tỏ ra bất ngờ ngay tại trường quay, trong khi các khách mời khác bật cười. Khoảnh khắc đó nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi.

Theo nhiều thông tin lan truyền trong cộng đồng người hâm mộ, quản lý của hai nghệ sĩ là Từ Dĩ Nhược và Công Ngọc Hàm được cho là từng có những bất đồng trong quá khứ.

Vì vậy, việc Điền Hi Vi nhắc đến chi tiết này trong buổi phát sóng trực tiếp khiến khán giả chú ý và tạo nên nhiều suy đoán về mối quan hệ giữa hai bên đã làm lành với nhau. Tuy nhiên, đến nay phía các nghệ sĩ và công ty quản lý vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Không chỉ trong buổi livestream, Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách còn gây chú ý khi cùng tham gia chương trình giải trí "Xin chào Thứ Bảy". Trong các trò chơi của chương trình, hai diễn viên nhiều lần phối hợp ăn ý, hỗ trợ nhau hoàn thành thử thách và trò chuyện khá tự nhiên.

Một số phân đoạn nổi bật như trò chơi đoán từ hay màn song ca trên sân khấu được khán giả chia sẻ rộng rãi. Nhiều người xem nhận xét rằng sự tương tác thoải mái của hai diễn viên giúp không khí chương trình trở nên sôi động hơn.

Cùng với sự chú ý dành cho cặp diễn viên chính, bộ phim “Trục ngọc” cũng ghi nhận lượng quan tâm đáng kể ngay khi phát sóng. Theo dữ liệu từ các nền tảng trực tuyến, bộ phim nhanh chóng thu hút nhiều thảo luận trên mạng xã hội và diễn đàn phim ảnh, cho thấy sức hút của dàn diễn viên trẻ trong bối cảnh thị trường phim cổ trang cạnh tranh.

