Xôn xao tin 'Trục ngọc' của Trương Lăng Hách lao đao vì làm giả số liệu

Sao quốc tế 14/03/2026 13:35

Khi Ngày quyền lợi người tiêu dùng 15/3 đang đến gần, bê bối nghi ngờ làm giả số liệu của bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Trục ngọc” do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính ngày càng leo thang.

Một kênh giải trí thống kê, đã có hơn 10 cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc và quốc tế lên tiếng về sự việc này, bao gồm Tân Kinh Báo, Nam Phương Nhật Báo, Bắc Kinh Nhật Báo, Bắc Kinh Thanh Niên Báo, Tiền Giang Vãn Báo, Hoa Hạ Thời Báo, Đài Phát thanh Truyền hình Giang Tây…

Gần như mọi bài báo đều tập trung vào việc bộ phim bị nghi ngờ làm giả số liệu thành tích, khi “Trục ngọc” đồng thời cán mốc 10.000 điểm độ hot trên nền tảng iQiYi và 30.000 điểm trên nền tảng Tencent Video. Nhiều ý kiến cho rằng, chất lượng và độ hot thực tế của phim không tương xứng với điểm nhiệt độ trên hai nền tảng.

Xôn xao tin 'Trục ngọc' của Trương Lăng Hách lao đao vì làm giả số liệu - Ảnh 1

Tiêu đề các bài báo ngày càng sắc bén. Ví dụ, Hắc Long Giang Nhật Báo dành hẳn một trang cho bê bối này, trong đó dòng chữ nổi bật nhất là: “Tại sao có nhiều bom tấn đến thế? Đã đến lúc ngành phim ảnh phải mạnh tay chống gian lận”.

Nhiều tờ báo khác châm biếm khẩu hiệu quảng bá “nam đẹp, nữ đẹp” của bộ phim.

Một bài viết nói: “Hai gương mặt được xem là đẹp nhất showbiz nội địa lại tạo ra những khung hình còn kỳ lạ hơn cả AI”.

Một bài khác viết: “Trục ngọc thì đẹp thật đấy, nhưng không thấy linh hồn”.

Xôn xao tin 'Trục ngọc' của Trương Lăng Hách lao đao vì làm giả số liệu - Ảnh 2

Bên cạnh đó, ngành giải trí cho rằng, hai nền tảng phát sóng của “Trục Ngọc” dường như đang xảy ra mâu thuẫn nội bộ.

Tencent lập tức ra thông báo phủ nhận nghi vấn làm giả dữ liệu, tuyên bố sự cố phát sóng bất thường chỉ là lỗi hiển thị trên trang, không ảnh hưởng đến bất kỳ dữ liệu hiển thị trong và ngoài nền tảng. Nhưng điều này không đủ thuyết phục khán giả.

Còn iQiYi thì có thông tin giá cổ phiếu giảm xuống mức thấp kỷ lục; thậm chí không đủ tiền để mở dự án phim mới, mô hình chia doanh thu cũng phải thay đổi.

Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Thành tích mới đây đưa phim Trục Ngọc vào nhóm những bộ phim cổ trang nổi bật của năm, đồng thời đưa tên tuổi hai diễn viên chính Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Chân dung tài tử 47 tuổi khiến Trương Lăng Hách và dàn diễn viên lu mờ

Chân dung tài tử 47 tuổi khiến Trương Lăng Hách và dàn diễn viên lu mờ

Trương Lăng Hách nhận làn sóng chỉ trích từ fan Đông Nam Á vì hành động kém duyên

Trương Lăng Hách nhận làn sóng chỉ trích từ fan Đông Nam Á vì hành động kém duyên

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại

Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?