Xôn xao tin 'Trục ngọc' của Trương Lăng Hách lao đao vì làm giả số liệu

Sao quốc tế 14/03/2026 13:35

Khi Ngày quyền lợi người tiêu dùng 15/3 đang đến gần, bê bối nghi ngờ làm giả số liệu của bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Trục ngọc” do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính ngày càng leo thang.

Một kênh giải trí thống kê, đã có hơn 10 cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc và quốc tế lên tiếng về sự việc này, bao gồm Tân Kinh Báo, Nam Phương Nhật Báo, Bắc Kinh Nhật Báo, Bắc Kinh Thanh Niên Báo, Tiền Giang Vãn Báo, Hoa Hạ Thời Báo, Đài Phát thanh Truyền hình Giang Tây…

Gần như mọi bài báo đều tập trung vào việc bộ phim bị nghi ngờ làm giả số liệu thành tích, khi “Trục ngọc” đồng thời cán mốc 10.000 điểm độ hot trên nền tảng iQiYi và 30.000 điểm trên nền tảng Tencent Video. Nhiều ý kiến cho rằng, chất lượng và độ hot thực tế của phim không tương xứng với điểm nhiệt độ trên hai nền tảng.

Xôn xao tin 'Trục ngọc' của Trương Lăng Hách lao đao vì làm giả số liệu - Ảnh 1

Tiêu đề các bài báo ngày càng sắc bén. Ví dụ, Hắc Long Giang Nhật Báo dành hẳn một trang cho bê bối này, trong đó dòng chữ nổi bật nhất là: “Tại sao có nhiều bom tấn đến thế? Đã đến lúc ngành phim ảnh phải mạnh tay chống gian lận”.

Nhiều tờ báo khác châm biếm khẩu hiệu quảng bá “nam đẹp, nữ đẹp” của bộ phim.

Một bài viết nói: “Hai gương mặt được xem là đẹp nhất showbiz nội địa lại tạo ra những khung hình còn kỳ lạ hơn cả AI”.

Một bài khác viết: “Trục ngọc thì đẹp thật đấy, nhưng không thấy linh hồn”.

Xôn xao tin 'Trục ngọc' của Trương Lăng Hách lao đao vì làm giả số liệu - Ảnh 2

Bên cạnh đó, ngành giải trí cho rằng, hai nền tảng phát sóng của “Trục Ngọc” dường như đang xảy ra mâu thuẫn nội bộ.

Tencent lập tức ra thông báo phủ nhận nghi vấn làm giả dữ liệu, tuyên bố sự cố phát sóng bất thường chỉ là lỗi hiển thị trên trang, không ảnh hưởng đến bất kỳ dữ liệu hiển thị trong và ngoài nền tảng. Nhưng điều này không đủ thuyết phục khán giả.

Còn iQiYi thì có thông tin giá cổ phiếu giảm xuống mức thấp kỷ lục; thậm chí không đủ tiền để mở dự án phim mới, mô hình chia doanh thu cũng phải thay đổi.

Thành tích mới đây đưa phim Trục Ngọc vào nhóm những bộ phim cổ trang nổi bật của năm, đồng thời đưa tên tuổi hai diễn viên chính Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

