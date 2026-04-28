Diễn xuất đánh giá cao, phim mới của Nhậm Gia Luân vẫn 'bị chê' vì điều này

Sao quốc tế 28/04/2026 17:30

Sau thành công của Vô Ưu Độ, Nhậm Gia Luân tiếp tục trở lại đường đua phim cổ trang với Giai Ngẫu Thiên Thành, tác phẩm lên sóng từ ngày 25/4/2026 và nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ khán giả.

Dự án Giai Ngẫu Thiên Thành với sự góp mặt của Nhậm Gia Luân vừa phát sóng đã tạo cơn sốt trên nền tảng. Sau khi chiếu 6 tập đầu, dự án đã vượt 6 nghìn điểm nhiệt trên nền tảng iQIYI và đạt 21 nghìn điểm nhiệt trên Tencent. Đáng nói, bộ phim có tốc độ triển khai hiếm thấy khi chỉ mất 5 ngày từ lúc công bố đến khi ra mắt chính thức. Trước đó, lượng đặt xem trước trên hai nền tảng lớn đã vượt 4 triệu, giúp tác phẩm nhanh chóng dẫn đầu danh sách chờ phát sóng.

Sau khi phát sóng những tập đầu tiên, Giai Ngẫu Thiên Thành được đánh giá cao bởi nhịp phim nhanh, cách mở đầu khác biệt khi để hai nhân vật chính kết hôn trong bối cảnh ngục tù – một chi tiết tạo sự tò mò và phá vỡ lối kể chuyện quen thuộc. Việc đẩy mâu thuẫn lên sớm giúp câu chuyện dễ theo dõi, tránh cảm giác lê thê thường thấy ở dòng phim cổ trang.

Bên cạnh kịch bản, diễn xuất và phần hành động của dàn diễn viên cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhậm Gia Luân tiếp tục phát huy thế mạnh trong các vai diễn nội tâm phức tạp, thể hiện rõ sự giằng xé giữa thân phận và khát vọng được làm người của nhân vật. 

Diễn xuất đánh giá cao, phim mới của Nhậm Gia Luân vẫn 'bị chê' vì điều này - Ảnh 1

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, bộ phim cũng vấp phải nhiều phê bình. Một bộ phận khán giả cho rằng kịch bản còn rối, khi cùng lúc đưa vào nhiều yếu tố như lời nguyền, thân phận giả, trả thù và thế giới ba giới, nhưng chưa được xử lý mạch lạc. Các mô-típ quen thuộc của dòng phim cổ trang tiếp tục được lặp lại, khiến nội dung thiếu sự mới mẻ.

Ngoài ra, phần hình ảnh như phục trang, kỹ xảo cũng bị nhận xét chưa đạt kỳ vọng. Một số ý kiến cho rằng chất lượng sản xuất chưa tương xứng với quy mô của một dự án được chú ý. Diễn xuất của hai diễn viên chính cũng gây tranh luận, khi có ý kiến cho rằng biểu cảm còn đơn điệu, thiếu điểm nhấn ở những phân đoạn cao trào.

Từ những phản hồi trái chiều, có thể thấy “Giai ngẫu thiên thành” không phải là một tác phẩm dễ tạo đồng thuận. Bộ phim nằm ở ranh giới giữa một sản phẩm giải trí dễ xem và một tác phẩm chưa đủ đột phá về nội dung.

Diễn xuất đánh giá cao, phim mới của Nhậm Gia Luân vẫn 'bị chê' vì điều này - Ảnh 2

Trong bối cảnh dòng phim cổ trang đang đối mặt với tình trạng lặp lại công thức, trường hợp của “Giai ngẫu thiên thành” cho thấy khán giả ngày càng khắt khe hơn. Không chỉ dừng ở yếu tố diễn viên, người xem hiện quan tâm nhiều hơn đến kịch bản, cách kể chuyện và chất lượng tổng thể.

Dù vậy, với nhịp phim nhanh và câu chuyện dễ tiếp cận, tác phẩm vẫn có thể phù hợp với nhóm khán giả tìm kiếm nội dung giải trí nhẹ nhàng. Việc phim thành công hay không trong chặng đường tiếp theo sẽ phụ thuộc vào cách phát triển nội dung ở các tập sau.

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Ngay sau khi công bố, phim "Giai ngẫu thiên thành" của Nhậm Gia Luân nhanh chóng thu hút sự chú ý, với lượng đặt xem trước vượt mốc 4,1 triệu lượt, trở thành một trong những tác phẩm được mong đợi nhất tháng 4.

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