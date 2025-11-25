Phim của Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn

Thế nhưng phim nhanh chóng lọt hot search Weibo vì thiếu sức hút cả về nội dung lẫn diễn xuất. Dù mang tham vọng dựng lên một thiên tình sử đẫm màu xoay quanh quyền lực và hận thù, nhưng Phượng hoàng đài thượng lại khiến khán giả thất vọng toàn tập vì có quá nhiều hạn chế.

Tái xuất sau thành công của hàng loạt phim ăn khách, "mỹ nam cổ trang" Nhậm Gia Luân được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo bứt phá với Phượng hoàng đài thượng.

Sự thất bại của Phượng hoàng đài thượng là kết quả của hàng loạt vấn đề tồn tại ngay từ những tập đầu tiên. Điểm yếu gây tranh cãi nhất chính là kịch bản lỗi thời và sắp đặt tình huống khiên cưỡng. Nhiều khán giả cho rằng cách biên kịch dùng mô típ hiểu lầm mà không giải thích là kiểu viết cũ của thập niên 2010, không còn phù hợp với thị hiếu hiện nay.

Xung đột tình cảm giữa Tiêu Hoán và Lăng Thương Thương cũng bị đánh giá là gượng gạo, chuyển biến cảm xúc quá nhanh và thiếu logic làm người xem khó lòng đồng cảm.

Bên cạnh đó, phần quyền mưu vốn có thể là lợi thế để tạo chiều sâu lại bị xử lý sơ sài.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua chính là diễn xuất dưới kỳ vọng. Nhậm Gia Luân vốn nổi tiếng với khí chất cổ trang lần này bị nhận xét đã "giậm chân tại chỗ". Anh lặp lại loạt biểu cảm quen thuộc, từ nhíu mày đến ánh nhìn trầm mặc, mà không cho thấy sự biến chuyển tâm lý của một hoàng đế vừa thông tuệ vừa giằng xé nội tâm. Chưa kể, việc nam diễn viên 36 tuổi vào vai 18 tuổi càng khiến nhân vật trông "dừ" và thiếu tự nhiên.

Bành Tiểu Nhiễm tuy thể hiện vẻ mạnh mẽ của Lăng Thương Thương khá tốt nhưng tới phân đoạn đau khổ, đặc biệt là khi đối diện giữa thù hận và tình yêu lại bộc lộ sự hạn chế với biểu cảm đơ cứng, vô hồn.

Tất cả những yếu tố ấy khiến bộ phim không thể tạo ra tiếng vang như kỳ vọng. Dù có dàn diễn viên nổi tiếng, bối cảnh đẹp, chủ đề lớn và mức đầu tư cao, Phượng hoàng đài thượng vẫn không vượt qua được rào cản căn bản nhất, đó là kể một câu chuyện khiến người xem thật sự muốn tin và muốn theo dõi đến cùng.