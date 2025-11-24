Lưu Vũ Ninh bị fan cuồng gọi điện quấy rối khi đang phát trực tiếp

Cư dân mạng hỏi vì sao fan lại biết được số điện thoại thật của anh. Lưu Vũ Ninh nói anh cũng không biết, nhưng “một số fan cuồng luôn có cách” để tìm ra số của anh rồi gọi đến quấy rối.

Trong buổi livestream (phát sóng trực tiếp) ngày 23/11, nam ca sĩ kiêm diễn viên Lưu Vũ Ninh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một fan cuồng. Khi cuộc gọi xuất hiện, nhiều người xem trong phòng livestream đã giục Lưu Vũ Ninh hãy nhận cuộc gọi, nhưng nam diễn viên chọn cách phớt lờ.

Nam diễn viên thẳng thắn tuyên bố, những fan cuồng như thế này không có tư cách nói chuyện với anh, vì họ không hề dành cho anh sự tôn trọng tối thiểu.

Lưu Vũ Ninh tỏ ra bất lực, nói rằng mình đã quen với chuyện này: “Tôi quen rồi. Đây không phải người đầu tiên gọi cho tôi, và cũng sẽ không phải người cuối cùng”.

Một số cư dân mạng đề nghị Lưu Vũ Ninh công khai số điện thoại của kẻ quấy rối. Nhưng Lưu Vũ Ninh không làm vậy, vì muốn bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của đối phương. Mặt khác, anh cũng cân nhắc đến vấn đề pháp luật và cho rằng không thể tùy tiện công bố thông tin cá nhân của người khác.

Ngoài ra, sao phim “Khom lưng” tiết lộ, không chỉ thường xuyên nhận được cuộc gọi quấy rối, nhiều fan cuồng còn làm phiền đến cuộc sống của anh ngoài đời.

Khi anh làm việc ở phòng thu âm, đi dạo hay đi tập gym, luôn có người chụp lén, hoặc chờ sẵn trước cửa để chặn đường và đưa ra đủ yêu cầu. Lưu Vũ Ninh nhấn mạnh, đây là những hành vi “gây khó chịu và không tôn trọng” anh.

Nam diễn viên hiểu rằng có thể họ làm vậy vì yêu thích hoặc ngưỡng mộ mình, nhưng “quan hệ giữa người với người có giới hạn”, nếu vượt giới hạn đó thì sẽ trở thành hành động xấu xí.

Lưu Vũ Ninh tuyên bố: “Tôi hy vọng giữa tôi và fan có thể giữ mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau”. Anh cũng cho biết sẽ hạn chế chia sẻ về đời sống cá nhân để tránh những trường hợp như trên.

Lưu Vũ Ninh sinh năm 1990 tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Anh ra mắt với tư cách ca sĩ hát chính trong ban nhạc Modern Brothers năm 2014. Nhờ thành công trên mạng xã hội, Lưu Vũ Ninh trở thành ca sĩ tự do, chuyên được mời hát nhạc phim cho các bộ phim Trung Quốc.

Đến năm 2019, Lưu Vũ Ninh lấn sân sang diễn xuất với bộ phim đầu tay "Nhiệt huyết thiếu niên". 3 năm sau, anh được chú ý khi đóng vai phụ trong phim “Trường ca hành”, nên duyên cùng Triệu Lộ Tư trên màn ảnh.

Năm ngoái, Lưu Vũ Ninh tái hợp với Triệu Lộ Tư trong bộ phim truyền hình "Rèm ngọc châu sa”. Nhưng lần này, 2 người xuất hiện với tư cách diễn viên chính.

Năm 2025, Lưu Vũ Ninh có cú bứt phá tên tuổi khi đóng vai chính cùng Tống Tổ Nhi trong bộ phim "Khom lưng". Sau đó, anh tiếp tục đảm nhận vai chính cùng Lý Nhất Đồng trong phim “Thư quyển nhất mộng”. Theo truyền thông, Lưu Vũ Ninh đang ở thời kỳ phát triển rực rỡ, đạt được thành công ở cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Nam ca sĩ đang thực hiện tour diễn với những concert “cháy vé” tại Trung Quốc ngay sau khi mở bán.