7 đêm concert của Lưu Vũ Ninh cháy vé chỉ trong vài giây sau khi mở bán

Đáng chú ý, các đêm diễn của Lưu Vũ Ninh chưa từng mở thêm đợt bán thứ hai, toàn bộ vé được phân phối đều hết sạch sau ít phút công bố. Điều này giúp nam ca sĩ xác lập thêm kỷ lục mới về tốc độ tiêu thụ vé, khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu làng nhạc Hoa ngữ hiện nay.

Theo đơn vị tổ chức, có những đêm diễn riêng lẻ của Lưu Vũ Ninh hết vé chỉ trong chưa đầy nửa giây, dù hai đêm mở bán cùng lúc vẫn đạt tình trạng “sold out” (cháy vé) ngay lập tức.

Concert tại Tây An - chặng được mong chờ nhất của tour gây ấn tượng mạnh bởi phong cách cổ phong Trung Hoa. Poster chính sử dụng tông xanh lam trầm với hình ảnh Lưu Vũ Ninh trong trường bào đen viền vàng thêu họa tiết, kết hợp biểu tượng văn hóa đặc trưng như Tường thành Tây An, Tháp Đại Nhạn, Chung Lâu - Cổ Lâu và họa tiết chim bay thời Đường.

Toàn bộ trang phục biểu diễn được thiết kế độc quyền, lấy cảm hứng từ mỹ thuật cổ điển, trong đó có nhiều bộ chỉ xuất hiện tại đêm diễn Tây An. Sân khấu được đầu tư hoành tráng với hệ thống nâng cao 6m, màn LED ma trận và hiệu ứng ánh sáng “nếp gấp thời gian, không gian”, mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng như thể người xem đang “xuyên qua cổ đô”.

Các chi tiết văn hóa cũng được lồng ghép tinh tế từ họa tiết thêu gợi nhắc Hán Vũ Đế và Lý phu nhân, biểu trưng cho nguồn gốc hí khúc Tây An, đến khu vực check-in chủ đề “Trường An” được thiết kế như một góc phố cổ lung linh ánh đèn.

Theo ban tổ chức, khu vực biểu diễn nằm gần ga Trung tâm Olympic (tuyến metro 14), thuận tiện di chuyển cho khán giả. Fan được khuyến cáo chỉ mua vé qua các nền tảng chính thức như Damai, Maoyan, Funwandao để tránh rủi ro.

Concert Tây An sẽ diễn ra vào ngày 25.10, hứa hẹn mang đến một “bữa tiệc âm nhạc cổ phong” đặc sắc giữa tường thành nghìn năm, nơi giọng hát của Lưu Vũ Ninh sẽ tiếp tục viết nên chương mới trong hành trình âm nhạc đầy đẳng cấp của mình.