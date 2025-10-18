Tỏi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Tỏi là một trong những thực phẩm lành mạnh, làm tăng thêm hương vị đậm đà cho bất kỳ món ăn nào. Có nhiều cách để sử dụng tỏi, như phi thơm, ngâm dấm nhưng cách tốt nhất để thu được lợi ích đối với sức khỏe của tỏi là ăn tỏi sống.

Một lợi ích của tỏi sống là giúp cải thiện trí não, do thành phần vitamin B6 và magiê có trong tỏi đều có liên quan đến việc thúc đẩy tâm trạng và cải thiện sức khỏe não bộ. Tỏi có chứa chất chống ôxy hóa mạnh sallyl cysteine giúp chống lại các gốc tự do. Chất chống ôxy hóa này còn có tác dụng bảo vệ chống lại tổn thương não và giữ cho não hoạt động tốt hơn khi về già. Tỏi giúp tăng lưu lượng máu não, từ đó giảm nguy cơ rối loạn não như mất trí nhớ và bệnh Alzheimer.

Tăng cường hệ miễn dịch

Tỏi sống có chứa vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm tình trạng nặng và kéo dài khi mắc cảm cúm. Một nghiên cứu cho thấy bổ sung tỏi hằng ngày làm giảm 63% những người tham gia bị cảm lạnh, các triệu chứng cảm lạnh đã giảm trung bình từ 5 ngày xuống còn 1,5 ngày. Vì vậy, hãy kết hợp một ít tỏi sống vào bữa ăn hàng ngày của bạn.

Chống viêm

Tỏi có chứa allyl sulfide, một hợp chất chống viêm mà các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có thể làm chậm tốc độ phát triển của tế bào ung thư. Do chứa hợp chất chống viêm này nên tỏi cũng giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do.

Giúp gan thải độc hiệu quả và giảm lượng đường trong máu

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn tỏi sống có thể bảo vệ gan khỏi một số độc tố và giúp giảm lượng đường trong máu. Điều này giúp cơ thể thải độc hiệu quả hơn, có lợi cho toàn bộ cơ thể.

3 nhóm người không nên ăn tỏi

Dùng thuốc chống đông máu, chuẩn bị phẫu thuật

Tỏi có khả năng làm loãng máu, ức chế quá trình kết tập tiểu cầu, từ đó tăng nguy cơ chảy máu. Điều này đặc biệt nguy hiểm với những người đang điều trị bằng thuốc chống đông hoặc chuẩn bị phẫu thuật. Ăn nhiều tỏi trong thời điểm này có thể làm mất kiểm soát lượng máu chảy trong quá trình phẫu thuật hoặc gây tụ máu nội tạng.

Người có vấn đề về tiêu hóa

Tỏi chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh, có thể gây ra tình trạng đầy hơi, khó tiêu, thậm chí kích ứng dạ dày nếu ăn sống hoặc ăn nhiều. Với những người đang bị viêm loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa, đau bụng hay đầy hơi, việc ăn tỏi có thể làm các triệu chứng nặng thêm. Tỏi cũng không phù hợp với người mắc hội chứng ruột kích thích.

Người bị trào ngược dạ dày thực quản

Tỏi làm giảm trương lực cơ thắt thực quản dưới – bộ phận giúp ngăn chặn axit và thức ăn trào ngược lên từ dạ dày. Khi cơ này suy yếu, người bệnh dễ bị ợ nóng, buồn nôn, đau rát vùng ngực. Vì vậy, người bị trào ngược dạ dày thực quản nên hạn chế hoặc tránh ăn tỏi, đặc biệt là tỏi sống.

Lưu ý khi dùng tỏi

Không ăn tỏi khi bụng đói, nhất là tỏi sống, vì dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày.

Không nên ăn quá nhiều tỏi mỗi ngày; liều khuyến cáo là khoảng 1-2 tép tỏi sống hoặc 3-4g tỏi/ngày.

Ưu tiên dùng tỏi chín để giảm tác dụng phụ mà vẫn giữ được phần lớn công dụng.

Tỏi là bài thuốc quý từ thiên nhiên, nhưng để đạt được lợi ích và tránh rủi ro, người dùng cần hiểu rõ tình trạng sức khỏe bản thân và sử dụng đúng cách.