Tỏi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Dinh dưỡng 18/10/2025 16:42

Tỏi giàu dinh dưỡng, hỗ trợ phòng bệnh, nhưng bác sĩ cảnh báo một số người ăn sai cách có thể gây hại sức khỏe, thậm chí làm nặng thêm bệnh nền.

Tỏi là một trong những thực phẩm lành mạnh, làm tăng thêm hương vị đậm đà cho bất kỳ món ăn nào. Có nhiều cách để sử dụng tỏi, như phi thơm, ngâm dấm nhưng cách tốt nhất để thu được lợi ích đối với sức khỏe của tỏi là ăn tỏi sống.

Tỏi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người tuyệt đối không nên ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của tỏi đối với sức khỏe

Ăn tỏi tốt cho trí não

Một lợi ích của tỏi sống là giúp cải thiện trí não, do thành phần vitamin B6 và magiê có trong tỏi đều có liên quan đến việc thúc đẩy tâm trạng và cải thiện sức khỏe não bộ. Tỏi có chứa chất chống ôxy hóa mạnh sallyl cysteine giúp chống lại các gốc tự do. Chất chống ôxy hóa này còn có tác dụng bảo vệ chống lại tổn thương não và giữ cho não hoạt động tốt hơn khi về già. Tỏi giúp tăng lưu lượng máu não, từ đó giảm nguy cơ rối loạn não như mất trí nhớ và bệnh Alzheimer.

Tăng cường hệ miễn dịch

Tỏi sống có chứa vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm tình trạng nặng và kéo dài khi mắc cảm cúm. Một nghiên cứu cho thấy bổ sung tỏi hằng ngày làm giảm 63% những người tham gia bị cảm lạnh, các triệu chứng cảm lạnh đã giảm trung bình từ 5 ngày xuống còn 1,5 ngày. Vì vậy, hãy kết hợp một ít tỏi sống vào bữa ăn hàng ngày của bạn.

Tỏi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người tuyệt đối không nên ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống viêm

Tỏi có chứa allyl sulfide, một hợp chất chống viêm mà các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có thể làm chậm tốc độ phát triển của tế bào ung thư. Do chứa hợp chất chống viêm này nên tỏi cũng giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do.

Giúp gan thải độc hiệu quả và giảm lượng đường trong máu

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn tỏi sống có thể bảo vệ gan khỏi một số độc tố và giúp giảm lượng đường trong máu. Điều này giúp cơ thể thải độc hiệu quả hơn, có lợi cho toàn bộ cơ thể.

Tỏi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người tuyệt đối không nên ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3 nhóm người không nên ăn tỏi

Dùng thuốc chống đông máu, chuẩn bị phẫu thuật

Tỏi có khả năng làm loãng máu, ức chế quá trình kết tập tiểu cầu, từ đó tăng nguy cơ chảy máu. Điều này đặc biệt nguy hiểm với những người đang điều trị bằng thuốc chống đông hoặc chuẩn bị phẫu thuật. Ăn nhiều tỏi trong thời điểm này có thể làm mất kiểm soát lượng máu chảy trong quá trình phẫu thuật hoặc gây tụ máu nội tạng.

Người có vấn đề về tiêu hóa

Tỏi chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh, có thể gây ra tình trạng đầy hơi, khó tiêu, thậm chí kích ứng dạ dày nếu ăn sống hoặc ăn nhiều. Với những người đang bị viêm loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa, đau bụng hay đầy hơi, việc ăn tỏi có thể làm các triệu chứng nặng thêm. Tỏi cũng không phù hợp với người mắc hội chứng ruột kích thích.

Tỏi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người tuyệt đối không nên ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người bị trào ngược dạ dày thực quản

Tỏi làm giảm trương lực cơ thắt thực quản dưới – bộ phận giúp ngăn chặn axit và thức ăn trào ngược lên từ dạ dày. Khi cơ này suy yếu, người bệnh dễ bị ợ nóng, buồn nôn, đau rát vùng ngực. Vì vậy, người bị trào ngược dạ dày thực quản nên hạn chế hoặc tránh ăn tỏi, đặc biệt là tỏi sống.

Lưu ý khi dùng tỏi

Không ăn tỏi khi bụng đói, nhất là tỏi sống, vì dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày.

Không nên ăn quá nhiều tỏi mỗi ngày; liều khuyến cáo là khoảng 1-2 tép tỏi sống hoặc 3-4g tỏi/ngày.

Tỏi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người tuyệt đối không nên ăn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ưu tiên dùng tỏi chín để giảm tác dụng phụ mà vẫn giữ được phần lớn công dụng.

Tỏi là bài thuốc quý từ thiên nhiên, nhưng để đạt được lợi ích và tránh rủi ro, người dùng cần hiểu rõ tình trạng sức khỏe bản thân và sử dụng đúng cách.

5 mẹo nhanh để giảm mùi hăng của tỏi sống mà không cần nấu chín

5 mẹo nhanh để giảm mùi hăng của tỏi sống mà không cần nấu chín

Dưới đây là một vài mẹo đơn giản có thể loại bỏ mùi tỏi sống mà vẫn giữ nguyên dưỡng chất.

Xem thêm
Từ khóa:   tỏi công dụng của tỏi sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Hổ dữ lao ra khỏi bụi rậm, tấn công những người nông dân đang làm việc trên đồng và cái kết

Hổ dữ lao ra khỏi bụi rậm, tấn công những người nông dân đang làm việc trên đồng và cái kết

Video 39 phút trước
Quấy rối người phụ nữ trong lúc say rượu, người đàn ông bị nạn nhân chặn xe giữa chợ rồi tát liên tiếp vào mặt

Quấy rối người phụ nữ trong lúc say rượu, người đàn ông bị nạn nhân chặn xe giữa chợ rồi tát liên tiếp vào mặt

Video 49 phút trước
Quay lén ở phòng thay đồ nữ, 3 sinh viên trường cao đẳng công lập đã bị bắt

Quay lén ở phòng thay đồ nữ, 3 sinh viên trường cao đẳng công lập đã bị bắt

Video 1 giờ 24 phút trước
Đang đi bộ, người đàn ông bị nhóm đối tượng lạ mặt cướp đồng hồ Rolex, 2 chiếc vòng tay vàng và nhiều đồ trang sức

Đang đi bộ, người đàn ông bị nhóm đối tượng lạ mặt cướp đồng hồ Rolex, 2 chiếc vòng tay vàng và nhiều đồ trang sức

Video 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Qua đêm nay, vận mệnh rực lửa, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tỏi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Tỏi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Dinh dưỡng 1 giờ 43 phút trước
Tin mới nhất bão Fengshen: Mạnh lên cấp 11, gây mưa lớn ở miền Trung

Tin mới nhất bão Fengshen: Mạnh lên cấp 11, gây mưa lớn ở miền Trung

Xã hội 2 giờ 24 phút trước
'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 19/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 19/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Y án tử hình kẻ sát hại cô gái, bỏ thi thể vào vali ở TP.HCM

Y án tử hình kẻ sát hại cô gái, bỏ thi thể vào vali ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

TP.HCM: Ô tô tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, mảnh vỡ văng tứ tung

TP.HCM: Ô tô tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, mảnh vỡ văng tứ tung

Nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 34 vì căn bệnh hiếm gặp

Nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 34 vì căn bệnh hiếm gặp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, "thực phẩm vàng" cho mọi nhà

5 tác dụng tuyệt vời của bí đỏ đối với sức khỏe, "thực phẩm vàng" cho mọi nhà

Khoai mỡ là món ăn dân dã giàu dưỡng chất với nhiều công dụng tuyệt vời

Khoai mỡ là món ăn dân dã giàu dưỡng chất với nhiều công dụng tuyệt vời

Dưa hấu là "vua giải nhiệt" với những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Dưa hấu là "vua giải nhiệt" với những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn rau diếp cá mỗi ngày? Có nên ăn hằng ngày?

Điều gì xảy ra nếu bạn ăn rau diếp cá mỗi ngày? Có nên ăn hằng ngày?

Công dụng tuyệt vời của rau sam, siêu thực phẩm giàu Omega-3

Công dụng tuyệt vời của rau sam, siêu thực phẩm giàu Omega-3

Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất

Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất