TP.HCM: Ô tô tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, mảnh vỡ văng tứ tung

Tối 17/10, cơ quan chức năng TP HCM đang phong tỏa hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô 5 chỗ với các phương tiện khác.

ơn 19h ngày 17/10, lực lượng CSGT TPHCM đang xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Vụ việc xảy ra từ 17h cùng ngày, nam tài xế lái ô tô 5 chỗ mang biển số TPHCM trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, theo hướng Thủ Dầu Một đi Dĩ An.

Khi đến điểm giao với đường N9, khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao (trước đây là TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), phương tiện đã tông vào đuôi một ô tô khác đang chờ đèn đỏ.

Sau va chạm, ô tô 5 chỗ bị lật nghiêng, văng vào nhóm người đi xe máy đang dừng ở bên phải - Ảnh: Báo Dân trí

Vụ tai nạn làm ít nhất 3 người bị trầy xước, được người dân đưa đi sơ cứu. Ghi nhận tại hiện trường, hai chiếc ô tô bị hư hỏng, chiếc xe 5 chỗ lật đè lên 3 xe máy.

Tài xế sau đó được công an đưa về trụ sở làm việc. Công an phường Thuận Giao và lực lượng CSGT đã đến điều tiết giao thông, xử lý hiện trường.

Phương tiện nằm la liệt trên đường - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tại hiện trường, nhiều xe máy bị ô tô tông hư hỏng, mảnh vỡ văng tứ tung. Một số người đi xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn là tuyến giao thông huyết mạch nối các khu công nghiệp ở Bình Dương cũ với các cảng biển nên lượng xe qua lại rất lớn, nhất là thời điểm tan tầm.

