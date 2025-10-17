Nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 34 vì căn bệnh hiếm gặp

Sao quốc tế 17/10/2025 20:48

Công ty quản lý của Hoàng Tiểu Mai mới đăng tải thông báo cô đã qua đời sau thời gian điều trị bệnh.

Gần đây, nữ ca sĩ Hoàng Tiểu Mai nhập viện vì bệnh U lympho tế bào NK/T. Đây là 1 loại bệnh ung thư hiếm gặp khiến sức đề kháng, hệ hô hấp của cô nhanh chóng suy yếu. 

Quá trình điều trị rất vất vả nhưng Hoàng Tiểu Mai luôn giữ sự tích cực, dũng cảm chiến đấu với bệnh tật. Ca sĩ luôn hy vọng sẽ hồi phục, sớm trở lại với âm nhạc. Thế nhưng, cô đã không qua khỏi, lặng lẽ rời đi trong vòng tay của gia đình. 

"Những bài hát của Tiểu Mai sẽ tiếp tục sưởi ấm tất cả những người yêu quý cô ấy. Mong rằng sự chân thành, âm nhạc, di sản của cô sẽ mãi tỏa sáng trong ký ức và trái tim chúng ta”, người đại diện nữ ca sĩ nhắn gửi đến mọi người. 

Hiện người thân nữ ca sĩ đang chuẩn bị hậu sự cho cô. Thông tin lễ tang chưa được công bố cụ thể. 

Đằng sau thành công nghệ thuật, Hoàng Tiểu Mai sở hữu một nền tảng học vấn đáng nể. Cô từng du học tại British Columbia (Canada), có một năm làm sinh viên trao đổi tại Đại học Tokyo (Nhật Bản) và cuối cùng lấy bằng thạc sĩ tại Khoa Y tế công cộng, Đại học Quốc gia Đài Loan. 

Việc thông thạo tiếng Anh và tiếng Nhật đã làm phong phú thêm khả năng sáng tạo, giúp cô chuyên tâm vào dòng nhạc "chữa lành" và hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

 

Năm 2023, ca khúc 24 Time Keelung của cô đã giành giải video Đông Á hay nhất tại Liên hoan phim Du lịch Quốc tế Nhật Bản. Ê kíp của cô nhấn mạnh rằng tình yêu sâu sắc dành cho Đài Loan chính là nguồn cảm hứng để cô sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc và video ấm áp, với mong muốn quảng bá vẻ đẹp của hòn đảo này ra thế giới.

Tháng 4/2024, Hoàng Tiểu Mai phát hành album đầu tay Appreciation (Tri ân), đánh dấu một cột mốc quan trọng và là món quà cô dành tặng người hâm mộ. Album là không gian để cô nhìn lại bản thân và thể hiện thế giới nội tâm sâu sắc của mình.

Sự ra đi của Hoàng Tiểu Mai đã để lại một khoảng trống lớn, nhưng di sản âm nhạc và tinh thần lạc quan, luôn biết ơn cuộc sống của cô sẽ còn mãi trong lòng công chúng.

Chia sẻ chuyện "thâm cung bí sử" của showbiz Hong Kong trên kênh cá nhân gần đây, bà Trần Lam tiết lộ khi bỏ đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi đã khóc rất nhiều.

