Dương Mịch mặc váy xuyên thấu, làn da trắng phát sáng cả khung hình tại show Victoria's Secret

Điểm nhấn của bộ trang phục là đôi bông tai bản lớn và đôi boots đen cao cổ, giúp người đẹp sinh năm 1986 toát lên vẻ cá tính xen lẫn gợi cảm.

Mới đây, Dương Mịch khiến mạng xã hội bùng nổ khi chia sẻ loạt ảnh tham dự một sự kiện thời trang tại Trung Quốc. Dương Mịch diện đồ ren xuyên thấu, khoe vóc thon thả khi xuất tại sự kiện trước giờ diễn show.

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, Dương Mịch lập tức trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng. Phần lớn khán giả đều dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà, quyến rũ của nữ diễn viên: “Sao mà đẹp thế”, “Không ngờ Dương Mịch càng ngày càng nhuận sắc”, “Dương Mịch mặc đồ gợi cảm quá”,...

Tuy nhiên, loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của cô từng lan truyền trên mạng xã hội và khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Trong những bức hình gốc, gương mặt Dương Mịch để lộ một số dấu vết tuổi tác, đặc biệt là vùng da quanh mắt xuất hiện nếp nhăn rõ rệt.

Một số người nhận xét việc sử dụng miếng dán mí đã khiến mí mắt bị ép lõm, tạo hiệu ứng “ba mí”, làm diện mạo kém tự nhiên hơn. Dẫu vậy, nhiều fan vẫn bênh vực và cho rằng đó chỉ là ánh sáng và góc chụp, bởi vẻ đẹp tự nhiên và khí chất của Dương Mịch là điều không thể phủ nhận.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Dương Mịch hiếm hoi nhắc đến con gái và vai trò làm mẹ của mình. Cô chia sẻ rằng mỗi người có một cách riêng để trở thành “người mẹ hoàn hảo”, và trong mắt ngàn người sẽ có ngàn định nghĩa khác nhau. Nữ diễn viên khẳng định bản thân không thể và cũng không muốn trở thành người mẹ hoàn hảo trong mắt người khác, vì làm mẹ không phải một thử thách cần lòng dũng cảm, mà là một trạng thái tự nhiên của cuộc sống.

Hiện tại, Dương Mịch vẫn độc thân sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Lưu Khải Uy. Sau ly hôn, cô tập trung phát triển sự nghiệp, tham gia nhiều dự án phim và chương trình truyền hình, đồng thời không ngừng làm mới hình ảnh bản thân. Dù công việc bận rộn, nữ diễn viên vẫn dành thời gian về Hồng Kông để thăm con gái đang sống bên gia đình nhà nội.