Sự tử tế, khéo léo của Dương Mịch trong cách đối xử với đồng nghiệp

Sao quốc tế 17/09/2025 07:15

Dương Mịch được khen ngợi vì những hành động tốt bụng, tử tế với đồng nghiệp và các đàn em trong giới.

Mới đây, từ khóa “Dương Mịch quá tử tế” đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Cụ thể, năm xưa, khi Chúc Tự Đan còn là một diễn viên mờ nhạt, đã được Dương Mịch tích cực giúp đỡ. Trên phim trường “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”, Dương Mịch đích thân hướng dẫn diễn xuất cho Chúc Tự Đan.

Ở ngoài đời, Dương Mịch cũng tận tình chỉ dạy cách ứng phó với truyền thông cho đàn em. Khi quay “Ỷ thiên đồ long ký”, biết Chúc Tự Đan chịu nhiều áp lực, Dương Mịch còn chủ động nhắn tin an ủi.

Sự tử tế, khéo léo của Dương Mịch trong cách đối xử với đồng nghiệp - Ảnh 1

Gần đây, Chúc Tự Đan bị mỉa mai vì bất ngờ đăng bài chúc mừng sinh nhật Dương Mịch dù trước đó đã im ắng suốt 2 năm, đúng vào khoảng thời gian Dương Mịch gặp khó khăn sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty Gia Hành.

Dưới bài đăng, Dương Mịch trả lời Chúc Tự Đan bằng biểu tượng hai tay đa tạ (cảm ơn) và không thêm bất kỳ nội dung nào.

Cư dân mạng cho rằng, phản ứng này thể hiện sự khéo léo, thông minh của Dương Mịch, vừa không làm mất mặt Chúc Tự Đan, nhưng đồng thời cũng ngầm cho biết mối quan hệ giữa hai người đã xa cách, không còn như trước.

Sự tử tế, khéo léo của Dương Mịch trong cách đối xử với đồng nghiệp - Ảnh 2

Một nguồn tin khác kể rằng, khi hay tin chồng Tạ Y Lâm mắc bệnh xơ cứng teo cơ, bản thân Tạ Y Lâm 3 năm không có việc làm, Dương Mịch đã giới thiệu công việc cho cô. Nữ diễn viên Viên San San từng là bạn học ở cùng ký túc xá đại học với Dương Mịch. Sau khi tốt nghiệp, Viên San San không có phim để đóng, Dương Mịch liền giới thiệu bạn của mình đóng vai nữ chính bộ phim “Cung tỏa châu liêm” của biên kịch Vu Chính.

Lúc Trương Tiểu Phỉ chưa nổi tiếng, Dương Mịch cũng âm thầm đến thăm đoàn phim, cùng chơi game và cổ vũ cho cô bạn thân.

Thời còn hoạt động ở công ty Gia Hành, Dương Mịch được biết đến là đàn chị luôn tạo điều kiện giúp đỡ đàn em và các nghệ sĩ mới. Mỹ nhân “Sinh vạn vật” thường xuyên đưa nghệ sĩ trong công ty tham gia các sự kiện để tăng độ nhận diện.

Sự tử tế, khéo léo của Dương Mịch trong cách đối xử với đồng nghiệp - Ảnh 3

Giới giải trí còn lan truyền thông tin Dương Mịch không để nghệ sĩ của công ty Gia Hành do mình dẫn dắt phải tham gia những buổi tiệc rượu tìm kiếm mối quan hệ trong giới.

Sự bảo vệ, hỗ trợ của cô luôn được các nghệ sĩ trẻ biết ơn. Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những diễn viên được Dương Mịch nâng đỡ. Vì vậy, suốt nhiều năm nay, kể cả khi Dương Mịch đã rời Gia Hành, Nhiệt Ba vẫn không quên chúc sinh nhật và giữ mối quan hệ thân thiết với đàn chị.

Vì sao Dương Mịch bị 'mỉa mai' khi Đường Yên đoạt cúp Thị hậu?

Vì sao Dương Mịch bị 'mỉa mai' khi Đường Yên đoạt cúp Thị hậu?

Ngoài Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh đã có cúp Thị hậu của giải Phi Thiên và Kim Ưng; Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi được cho là thắng giải Thị hậu của Tổng đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG); Dương Mịch cũng từng là Thị hậu Kim Ưng. Tuy nhiên, thống kê này lập tức gây tranh cãi.

