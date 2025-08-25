'Sinh vạn vật' của Dương Mịch đạt thành tích bùng nổ nhưng kết thúc khiến khán giả tranh luận

Sau đó, Tô Tô được Quách Quy cứu giúp, cô quyết định ở bên Quách Quy, theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Hai người có một đứa con chung. Nhưng cuối cùng, Phí Tả Thị vì sự trói buộc của tư tưởng phong kiến, không thể chấp nhận việc em dâu đi bước nữa, nên đã đầu độc Tô Tô và Quách Quy, rồi tự vẫn.

Bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Sinh vạn vật” vừa phát sóng những tập cuối trên nền tảng iQiyi với nhiều diễn biến bất ngờ, đặc biệt là cái chết của những nhân vật là người thân của nữ chính Ninh Tú Tú (Dương Mịch thủ vai). Ở giai đoạn cuối phim, trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, Phí Văn Điển đã qua đời. Phí Tả Thị - người đứng đầu nhà họ Phí phát điên. Ninh Tô Tô - em gái Ninh Tú Tú - tuyệt vọng vì mất chồng.

Quân Nhật tiếp tục cướp bóc lương thực, đất đai ở thôn Thiên Ngưu Miếu khiến nhân dân đói khổ. Vợ chồng Ninh Tú Tú - Phong Đại Cước (Âu Hào) vẫn giúp đỡ dân làng và cùng mọi người lên kế hoạch cung cấp lương thực cho đội du kích chống Nhật.

Sau khi quân Nhật bị đánh đuổi, bố đẻ của Tú Tú - Ninh Học Tường - cũng là địa chủ giàu nhất thôn, trong giây phút cuối đời đã quyết định hiến hơn 600 mẫu ruộng cho chính phủ, chia đất cho dân nghèo. Theo lời kể của Tú Tú khi về già, năm 1964, Sơn Đông xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, chồng cô đã bị lũ cuốn khi cùng nhân dân chống lũ.

Cảnh cuối phim, thôn Thiên Ngưu Miếu được xây dựng thành khu di tích cho du khách tham quan. Ninh Tú Tú đã trở thành bà lão tóc bạc trắng, chống gậy và quay trở lại thăm ngôi nhà cũ. Trước khung cửa, bà hồi tưởng về những người thân đang lần lượt vẫy tay chào đón mình. Phong Đại Cước dắt tay Tú Tú đi về phía ruộng đồng.

Diễn biến những tập cuối của “Sinh vạn vật” khiến khán giả tranh cãi nhiều chiều. Một bộ phận người xem cho rằng kết thúc này quá bi thảm, khi những người thân của Tú Tú lần lượt ra đi, từ em gái, bố mẹ và cả chồng của cô. Nhất là cái chết của Ninh Tô Tô do bị chị dâu đầu độc đã gây sốc.

Song, phần lớn khán giả cho rằng, đây là kết thúc “bi tráng”, phơi bày sự tàn khốc của thời đại và chạm tới chiều sâu lịch sử.

Tạo hình khi về già của Dương Mịch nhận “cơn mưa” lời khen. Màn hóa trang với gương mặt nhăn nheo, tóc bạc trắng và dáng đi run rẩy của cô khiến khán giả không nhận ra một Dương Mịch gắn liền với hình tượng lung linh thường thấy.

“Sinh vạn vật” kết thúc với hàng loạt thành tích đáng nể. Rating trung bình theo thống kê của hệ thống Khốc vân hiện đã đạt 2,8372%, lập kỷ lục cao nhất trên đài CCTV-8. Rating chính thức (CVB) hiện ghi nhận 2,69%, đạt tỉ suất người xem trong một ngày cao nhất của CCTV-8 trong năm 2025.