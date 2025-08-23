'Sinh vạn vật' của Dương Mịch đạt điểm khá nhưng vẫn chưa thoả mãn vì điều này

Sau nhiều năm liên tiếp bị chê bai vì các dự án không như mong đợi, Dương Mịch cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng từ bộ phim mới Sinh Vạn Vật.

Phim “Sinh vạn vật” do Dương Mịch đóng chính vừa chính thức mở điểm trên Douban – hệ thống chấm điểm phim uy tín hàng đầu Trung Quốc – với mức 7,5/10 dựa trên hơn 71 nghìn lượt đánh giá của khán giả. Đây được xem là một con số khả quan trong bối cảnh thị trường phim ảnh Hoa ngữ cạnh tranh khốc liệt vì Douban vốn nổi tiếng khắt khe. Tuy nhiên, trong cộng đồng mạng đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng mức 7,5 điểm là “hơi thấp” so với chất lượng mà bộ phim đã thể hiện (đặc biệt phim từng vượt mốc 100 triệu view/ngày). “Sinh vạn vật” được đánh giá cao ở phần kịch bản giàu chiều sâu, tạo hình nhân vật chỉn chu và diễn xuất ổn định của dàn cast, đặc biệt là sự tiến bộ rõ nét của Dương Mịch. Nhiều người cho rằng tác phẩm hoàn toàn xứng đáng với điểm số cao hơn.

Tuy vậy, fan hâm mộ của Dương Mịch cũng thể hiện thái độ khá tích cực trước con số này. Một số bình luận vui vẻ so sánh, cho rằng nhà nữ diễn viên chưa hề kêu gọi khán giả thao túng điểm số trên Douban. Thay vào đó, người hâm mộ tập trung chia sẻ khoảnh khắc đẹp trong phim, đồng thời bày tỏ sự tự hào khi thần tượng góp mặt trong một dự án được giới chuyên môn ghi nhận.

Theo giới phân tích, việc đạt 7,5 điểm trên Douban với lượng đánh giá lớn là tín hiệu đáng mừng, khẳng định “Sinh vạn vật” đang nằm trong nhóm tác phẩm được công chúng đón nhận tốt. Nếu giữ vững sức hút và chất lượng trong những tập tiếp theo, điểm số có thể tiếp tục được cải thiện. Sau nhiều năm liên tiếp bị chê bai vì các dự án không như mong đợi, Dương Mịch cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng từ bộ phim mới Sinh Vạn Vật. Ngay khi lên sóng, tác phẩm nhanh chóng khẳng định rằng Dương Mịch hoàn toàn đủ khả năng làm mới mình. Không ai có thể tin rằng đây từng là nữ diễn viên thủ vai cô gái xinh đẹp trong những tác phẩm cổ trang Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và Phù Dao Hoàng Hậu.

Thành tích không tưởng của phim Sinh vạn vật, Dương Mịch 'vượt mặt' Tiêu Chiến Theo số liệu mới nhất của hệ thống Vân hợp, bộ phim truyền hình “Sinh vạn vật” do Dương Mịch, Âu Hào đóng chính đã đạt 102,22 triệu lượt xem (view) trong ngày 20.8, chiếm thị phần 37,9% trên bảng xếp hạng phim truyền hình ăn khách nhất các nền tảng trực tuyến hiện tại.

