04/12/2025 08:30

Mới đây, nữ diễn viên Đường Yên đang rơi vào tình huống khó xử, trở thành mục tiêu chỉ trích từ chính người hâm mộ của mình chỉ vì cô thể hiện lòng hiếu thảo với cha chồng vừa qua đời.

Gần đây, Đường Yên đang vấp phải những ý kiến chỉ trích. Nguyên nhân được cho là nữ diễn viên phải để tang bố chồng nên lịch trình tháng 12 sẽ không xuất hiện trong bất kỳ sự kiện nào. Cuối tháng 11, bố chồng Đường Yên qua đời sau thời gian mắc trọng bệnh. Cô đã có mặt bên cạnh ông xã La Tấn, hoàn tất tang lễ, thể hiện lòng hiếu thảo.

Vì bố chồng qua đời, Đường Yên cũng hủy sự kiện sinh nhật tháng 12, chỉ tổ chức một cách thật sự đơn giản, khiến người hâm mộ càng thêm hụt hẫng.

Đúng lúc fan mong cô sớm tái xuất, studio của Đường Yên lại công bố lịch trình tháng 12 với duy nhất một dòng thông báo: “Tháng này dành trọn cho việc chuẩn bị phim mới”.

Lịch trình trống trải như “đổ thêm dầu vào lửa”, khiến làn sóng phản đối bùng lên mạnh mẽ. Điều khiến người hâm mộ bất mãn là chồng cô - La Tấn vẫn tham gia đều đặn các hoạt động quảng bá phim mới, tạo cảm giác trái ngược hoàn toàn với sự im ắng của Đường Yên. Không ít fan bày tỏ thất vọng và bắt đầu “thoát fan”.

Đường Yên bị người hâm mộ chỉ trích sau khi cha chồng vừa qua đời - Ảnh 1

Trước đó Đường Yên và La Tấn bị tung tin trục trặc trong hôn nhân. Từ năm 2023 cả hai dường như sống ở hai thành phố khác nhau. La Tấn chăm sóc cha tại Bắc Kinh, còn Đường Yên ở bên con gái và cha mẹ ruột tại quê nhà Thượng Hải, Trung Quốc. Trong năm 2025, cả hai không hề tương tác trên mạng xã hội. Thậm chí, có thông tin La Tấn ngoại tình.

Mặt khác, giới truyền thông cho biết Đường Yên và La Tấn hiện tại không có công ty chung. Đường Yên đứng tên 9 công ty nhưng đã giải thể 7, La Tấn cũng chỉ còn làm chủ một doanh nghiệp. Vì vậy, những người hâm mộ của hai diễn viên lo lắng cặp đôi đẹp nhất nhì Cbiz rạn nứt sau gần 10 năm bên nhau.

Đường Yên bị người hâm mộ chỉ trích sau khi cha chồng vừa qua đời - Ảnh 2

 

Tin tức rạn nứt nổ ra vào thời điểm cha của La Tấn bệnh nặng nên hai diễn viên không đứng ra phủ nhận. Nhưng nhiều người cho rằng những kẻ tung tin thất thiệt cố tình nhắm vào gia đình nữ diễn viên Cẩm tú Vị Ương khi họ đang ở trong thời điểm gian nan nhất.

Thời gian gần đây, Đường Yên còn gặp rắc rối khi bộ phim Tình yêu không có thần thoại vốn được sắp xếp lịch chiếu nhưng bị hoãn lại do scandal của biên kịch Tần Văn. Một số dự án khác cũng có nguy cơ ngừng quay vì bê bối hậu trường.

Bắt gặp Đường Yên và La Tấn về nhà cùng nhau sau tang lễ của bố

Bắt gặp Đường Yên và La Tấn về nhà cùng nhau sau tang lễ của bố

Mới đây, cánh săn ản bắt gặp hình ảnh Đường Yên và La Tấn cùng nhau lên xe về nhà sau lễ tang của bố chồng.

