"Trong lúc gia đình xảy ra bi kịch, mọi người đều rất mệt mỏi, câu chuyện về anh Thành như thế nào, người dân địa phương là những người hiểu rõ nhất", bà Năm nói.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Bé Năm (SN 1981, em gái Thành) cho biết, trước những lời khai một chiều của anh trai tại cơ quan điều tra và việc bị cộng đồng mạng thêu dệt, những ngày qua, gia đình bà liên tục bị tấn công trên mạng.

Bà Năm khẳng định mẹ ruột không liên quan đến việc khiến Thành bị bắt và đi tù tại Campuchia. Việc Thành khai mẹ tố cáo cảnh sát Campuchia rằng anh ta tìm cách giết mẹ và bị tuyên 48 năm tù, theo bà Năm là không đúng.

Theo bà, gia đình có 6 chị em nhưng chỉ có Thành là con trai nên được ba mẹ cưng chiều. Năm 2002, Thành đánh nhau gây thương tích rồi bỏ trốn sang Campuchia. Thời gian ở bên đó, Thành không gửi tiền về mua đất, xây nhà như lời khai của gã tại công an.

“Mẹ rất thương anh Thành, cái gì cũng cho. Thành nói mẹ tố cáo rồi cảnh sát Campuchia bắt anh, tòa tuyên 48 năm tù, nhiều người vẫn tin. Không ai chỉ dựa vào lời tố cáo mà bỏ tù người khác. Mẹ quá cưng anh trai nên mới xảy ra chuyện đau lòng hôm nay”, bà Năm chia sẻ.

Theo bà Năm, mẹ bà từng có thời gian dài buôn bán ở Campuchia nên tích lũy được một khoản tài sản đáng kể. Khi Thành mãn hạn tù trở về, bà mua đất, xây nhà cho anh sinh sống, thậm chí sắm cả ô tô Camry để tiện đi lại và lo liệu chuyện cưới vợ. Ngoài ra, bà còn mua nhiều vàng trang sức cho Thành đeo, với lý do các con khác đã ổn định cuộc sống, còn Thành vừa ở tù về nên bà muốn bù đắp.

Sau này, Thành bán chiếc Camry và mua lại chiếc Lexus. Mặc dù mẹ mua đất xây nhà cho Thành, nhưng không sang tên vì muốn sống cùng vợ chồng anh để dưỡng già đến cuối đời, sau này bà mất sẽ để lại toàn bộ tài sản. Bà sợ nếu sang tên sớm, Thành mang nhà đi bán hoặc cầm cố chơi bời thì bà không còn chỗ ở.

Sống chung một thời gian, bà Năm cho biết người mẹ bị Thành chửi bới, liên tục gây áp lực đòi sang tên căn nhà. Không chịu được, bà quay lại Campuchia buôn bán, không muốn nhờ cậy con cái.

Nguyễn Tấn Thành - Ảnh: VietNam+

Cũng theo bà Năm, trước khi gây án, Thành làm nghề cho vay tiền. Do mẹ không sang tên nhà nên Thành thường xuyên tìm đến các chị em gây sự, cho rằng mọi người xúi mẹ không giao tài sản cho anh. Thành gần như ngày nào cũng đến nhà các chị em gây chuyện. Nhiều lần Thành chặn ô tô của các anh rể đập phá, thuê người đến nhà gây rối, thậm chí dùng súng bắn vào ô tô. Gia đình nhiều lần gửi đơn trình báo công an. Nhà chức trách có đến làm việc, nhưng sau đó mọi chuyện vẫn tiếp diễn.

“Các chị em đều đã ổn định cuộc sống, không ai tranh giành tài sản hay lấy của anh trai đồng nào để mua đất mà không trả. Thành liên tục chửi bới, xúc phạm và gây rối, nhưng vì là anh em ruột nên mọi người đều nín nhịn”, em gái nghi phạm nói.

Bà Năm cho biết hơn 3 năm qua, chị em trong gia đình chỉ mong Thành đừng gây sự nữa. Nếu thương nhau thì qua lại, không thương thì mạnh ai nấy sống.

“Giờ thấy Thành lái xe tông chết em gái rồi khai gian dối tại cơ quan điều tra, tôi rất sốc. Tôi chỉ thương em mình chết oan. Tôi không quan tâm dư luận. Tôi sống bằng cái tâm, nếu sống ác thì trời hại. Gia đình tôi không phải những người tham lam như lời anh Thành và cộng đồng mạng thêu dệt”, bà Năm bày tỏ.

Trong biên bản hòa giải ngày 23/7 tại Công an xã Bến Cầu giữa Thành và các thành viên trong gia đình, cán bộ Huỳnh Minh Tiến (Cảnh sát khu vực ấp Thuận Tây) cho biết mâu thuẫn phát sinh do Thành thường xuyên xung đột với các chị em liên quan đến phần nhà đất nơi ông đang ở nhưng không đứng tên ông. Thành nhiều lần yêu cầu mẹ là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1955) sang tên toàn bộ phần đất này cho mình.

Tuy nhiên, bà Hoa chỉ đồng ý chia cho Thành phần đất ở khu vườn dừa đã sang tên cho con trai. Riêng căn nhà hiện tại, bà dùng để dưỡng già. Bà chấp nhận cho vợ chồng Thành ở cùng trong căn nhà này với bà đến suốt đời.

Trong biên bản, 5 chị em gái của Thành cũng khẳng định mọi người đều đã có gia đình và tài sản riêng, không liên quan đến phần đất bà Hoa và Thành đang ở. Các chị em cam kết không đòi chia đất, nhà của bà Hoa. Nếu sau này bà Hoa qua đời, các chị em sẽ đồng ý ký sang tên mảnh đất và căn nhà cho Thành theo ý nguyện của mẹ.

Tuy nhiên, buổi hòa giải không thành vì Thành không chấp nhận phương án của bà Hoa, yêu cầu mẹ phải sang tên ngay căn nhà cho mình. Biên bản hòa giải được cán bộ Huỳnh Minh Tiến và những người tổ chức ký xác nhận.

Trao đổi với phóng viên, một số người dân địa phương cho biết, sau khi trở về từ Campuchia, Thành làm nghề cho vay nặng lãi. Có người chậm trả 1-2 ngày bị Thành chửi bới, đe dọa; người không còn khả năng trả nợ phải bỏ nhà đi trốn để tránh bị gây sức ép.

“Tôi vay của Thành 10 triệu đồng, trả lãi 2 triệu mỗi tháng. Tôi trả được một thời gian, còn nợ 5 triệu mà không có khả năng trả nên phải bỏ nhà đi nơi khác làm mướn. Đến nay mới trả xong nợ, mới yên ổn. Thấy Thành ra tay với chị em như vậy là quá tàn độc. Các chị em đều có nhà cửa, buôn bán ổn định, thiết nghĩ ai mà đi tranh giành tài sản với ông ta”, bà T.H., một người từng vay tiền của Thành, chia sẻ.

Người thân làm lễ ma chay cho nạn nhân N.T.B.S. - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Vietnam+, trưa 30/11, Nguyễn Tấn Thành lái ô tô biển số 70A-413.38 trên quốc lộ 22 ngang nhà N.T.H. thì bị chị ruột dùng vòi nước xịt vào xe. Thành không phản ứng, lái xe về nhà cách đó khoảng 2 km.

Sau đó, khi lái xe đi đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 57, khi đi qua đoạn trước nhà chị gái, Thành tiếp tục bị xịt nước. Bực tức, Thành lùi xe tông thẳng vào nhà, khiến bà N.T.B.S. (em ruột bà H. và Thành) bị thương nặng. Bà H. tránh được cú đâm. Thành lùi xe thêm nhiều lần để cố tông bà H., nhưng không trúng.

Gây án xong, Thành lái ô tô về nhà cất rồi bỏ trốn bằng xe máy biển số 70C1-403.83. Bà S. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu nhưng tử vong lúc 11h50. Khoảng 14h cùng ngày, Thành bị lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý bắt giữ khi đang trốn tại ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai khoảng năm 2003, ông mở công ty nước suối tại Campuchia và nhiều lần gửi tiền về cho mẹ để mua đất, xây nhà. Năm 2007, do mâu thuẫn gia đình, Thành bị mẹ ruột tố cáo đe dọa giết mẹ và bị tòa án Campuchia tuyên 48 năm tù về tội cố ý giết người. Sau 15 năm, Thành được giảm án.

Năm 2022, mẹ và các chị em qua Campuchia thăm nuôi, hứa trả lại đất và nhà cho Thành. Tuy nhiên, gia đình không thực hiện cam kết, dẫn đến mâu thuẫn kéo dài. Trong thời gian này, các thành viên thường xuyên cự cãi, làm mất an ninh trật tự. Chính quyền địa phương đã tổ chức hai lần hòa giải vào các ngày 23/7 và 8/8 nhưng không thành.