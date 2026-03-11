Vừa hết tháng chăm mẹ chồng liệt giường, bà run rẩy đưa tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ rồi thì thầm một yêu cầu khiến tôi "lạnh sống lưng"

Tâm sự Eva 11/03/2026 14:28

Thời gian trước, mẹ chồng bị tai biến nhẹ, phải nhập viện trên thành phố. Mẹ chồng nằm viện gần một tháng, tiền bạc chất đống đều là vợ chồng tôi chi trả. Nếu không phải vì vợ chồng tôi có chút đỉnh tiền thì thật sự không gồng gánh nổi.

Từ khi lấy chồng đến nay, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không quá thân thiết, cũng chẳng thân thiết lắm. Vợ chồng tôi đi làm ở thành phố, cuối tuần nếu rảnh sẽ về thăm nhà chồng ở quê. Bố mẹ chồng tôi ở chung với vợ chồng anh trai.

Mẹ chồng và chị dâu của tôi thường xảy ra mâu thuẫn. Mẹ chồng thường nói chị dâu sống không hiểu chuyện, lấy tiền của nhà chồng về đưa cho mẹ ruột, sống tính toán chi li. Bà còn nói khi bà bệnh, chị dâu cũng không chăm sóc. Nhưng theo tôi thì chị dâu là người sống hiểu biết, tôi thấy nhiều lần chị cư xử rất đúng mực.

 

Thời gian trước, mẹ chồng bị tai biến nhẹ, phải nhập viện trên thành phố. Mẹ chồng nằm viện gần một tháng, tiền bạc chất đống đều là vợ chồng tôi chi trả. Nếu không phải vì vợ chồng tôi có chút đỉnh tiền thì thật sự không gồng gánh nổi. Khi sức khỏe của mẹ chồng đỡ hơn thì chúng tôi đón bà về nhà. Tôi còn thuê thêm một người giúp việc để chăm mẹ chồng chu đáo.

Vừa hết tháng chăm mẹ chồng liệt giường, bà run rẩy đưa tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ rồi thì thầm một yêu cầu khiến tôi 'lạnh sống lưng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau mấy tháng đổ bệnh, tình hình của mẹ chồng tôi được cải thiện. Lần khám gần đây, bác sĩ nói sức khỏe của bà đã ổn định, giờ chỉ cần bồi dưỡng là được. Nghe thế, tôi và chồng thống nhất đưa mẹ chồng về quê.

Chẳng ngờ được, khi biết chúng tôi có ý định đó, mẹ chồng tôi bỗng khóc nức nở. Bà lục trong vali ra một cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ đưa cho tôi. Bà nói tôi cầm số tiền dưỡng già này của mình để chăm sóc bà từ giờ đến khi nhắm mắt. Bà một mực không chịu về quê, bà thích cuộc sống ở đây, được chăm sóc, sống không thiếu gì.

Tôi thấy thế thì có phần sốc, số tiền 3 tỷ không hề nhỏ, yêu cầu của mẹ chồng cũng khiến tôi bất ngờ. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ nhớ quê, vì thường người già ít chịu đi đâu xa quê nhà. Giờ bà đề nghị thế càng khiến vợ chồng tôi khó xử. Nếu tôi từ chối thì thể nào cũng bị nói là sống bất hiếu với bố mẹ. Nếu tôi đồng ý thì phải gánh thêm tiền thuê giúp việc chăm sóc mẹ chồng. Tiền bà đưa tôi cũng không thể cầm. Giờ tôi phải làm sao đây?

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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