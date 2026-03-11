Vừa hết tháng chăm mẹ chồng liệt giường, bà run rẩy đưa tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ rồi thì thầm một yêu cầu khiến tôi "lạnh sống lưng"

Tâm sự Eva 11/03/2026 14:28

Thời gian trước, mẹ chồng bị tai biến nhẹ, phải nhập viện trên thành phố. Mẹ chồng nằm viện gần một tháng, tiền bạc chất đống đều là vợ chồng tôi chi trả. Nếu không phải vì vợ chồng tôi có chút đỉnh tiền thì thật sự không gồng gánh nổi.

Từ khi lấy chồng đến nay, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không quá thân thiết, cũng chẳng thân thiết lắm. Vợ chồng tôi đi làm ở thành phố, cuối tuần nếu rảnh sẽ về thăm nhà chồng ở quê. Bố mẹ chồng tôi ở chung với vợ chồng anh trai.

Mẹ chồng và chị dâu của tôi thường xảy ra mâu thuẫn. Mẹ chồng thường nói chị dâu sống không hiểu chuyện, lấy tiền của nhà chồng về đưa cho mẹ ruột, sống tính toán chi li. Bà còn nói khi bà bệnh, chị dâu cũng không chăm sóc. Nhưng theo tôi thì chị dâu là người sống hiểu biết, tôi thấy nhiều lần chị cư xử rất đúng mực.

 

Thời gian trước, mẹ chồng bị tai biến nhẹ, phải nhập viện trên thành phố. Mẹ chồng nằm viện gần một tháng, tiền bạc chất đống đều là vợ chồng tôi chi trả. Nếu không phải vì vợ chồng tôi có chút đỉnh tiền thì thật sự không gồng gánh nổi. Khi sức khỏe của mẹ chồng đỡ hơn thì chúng tôi đón bà về nhà. Tôi còn thuê thêm một người giúp việc để chăm mẹ chồng chu đáo.

Vừa hết tháng chăm mẹ chồng liệt giường, bà run rẩy đưa tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ rồi thì thầm một yêu cầu khiến tôi 'lạnh sống lưng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau mấy tháng đổ bệnh, tình hình của mẹ chồng tôi được cải thiện. Lần khám gần đây, bác sĩ nói sức khỏe của bà đã ổn định, giờ chỉ cần bồi dưỡng là được. Nghe thế, tôi và chồng thống nhất đưa mẹ chồng về quê.

Chẳng ngờ được, khi biết chúng tôi có ý định đó, mẹ chồng tôi bỗng khóc nức nở. Bà lục trong vali ra một cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ đưa cho tôi. Bà nói tôi cầm số tiền dưỡng già này của mình để chăm sóc bà từ giờ đến khi nhắm mắt. Bà một mực không chịu về quê, bà thích cuộc sống ở đây, được chăm sóc, sống không thiếu gì.

Tôi thấy thế thì có phần sốc, số tiền 3 tỷ không hề nhỏ, yêu cầu của mẹ chồng cũng khiến tôi bất ngờ. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ nhớ quê, vì thường người già ít chịu đi đâu xa quê nhà. Giờ bà đề nghị thế càng khiến vợ chồng tôi khó xử. Nếu tôi từ chối thì thể nào cũng bị nói là sống bất hiếu với bố mẹ. Nếu tôi đồng ý thì phải gánh thêm tiền thuê giúp việc chăm sóc mẹ chồng. Tiền bà đưa tôi cũng không thể cầm. Giờ tôi phải làm sao đây?

Chồng cũ dắt con riêng về xin tái hợp sau 2 năm ly hôn, tôi quỵ ngã khi biết danh tính người mẹ quá cố của đứa trẻ

Chồng cũ dắt con riêng về xin tái hợp sau 2 năm ly hôn, tôi quỵ ngã khi biết danh tính người mẹ quá cố của đứa trẻ

Một năm sau khi ly hôn chồng, tôi nghe tin mẹ chồng cũ đã khỏe lại, bà đang tìm con dâu mới cho con trai. Tôi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng sống tiếp những tháng ngày cô đơn. Tôi mong chồng cũ sẽ tìm được người vợ cho anh một gia đình thật sự.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Đời sống 35 phút trước
Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Sức khỏe 44 phút trước
Nền nhà bỗng "cử động", người dân phát hiện cảnh tượng con trăn khủng đang ẩn nấp phía dưới

Nền nhà bỗng "cử động", người dân phát hiện cảnh tượng con trăn khủng đang ẩn nấp phía dưới

Video 56 phút trước
Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng

Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Sức khỏe 1 giờ 42 phút trước
Đàm Tùng Vận tái ngộ diễn viên “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”

Đàm Tùng Vận tái ngộ diễn viên “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Đi dạo trên biển, người phụ nữ phát hiện 2 con cá mái chèo khổng lồ trôi dạt vào bờ

Đi dạo trên biển, người phụ nữ phát hiện 2 con cá mái chèo khổng lồ trôi dạt vào bờ

Video 1 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đưa con đi ăn tiệc họ hàng, tôi "lạnh sống lưng" khi bị người phụ nữ lạ mặt chặn đường đòi xin tóc của con trai

Đưa con đi ăn tiệc họ hàng, tôi "lạnh sống lưng" khi bị người phụ nữ lạ mặt chặn đường đòi xin tóc của con trai

Chồng cũ dắt con riêng về xin tái hợp sau 2 năm ly hôn, tôi quỵ ngã khi biết danh tính người mẹ quá cố của đứa trẻ

Chồng cũ dắt con riêng về xin tái hợp sau 2 năm ly hôn, tôi quỵ ngã khi biết danh tính người mẹ quá cố của đứa trẻ

Vừa mở cửa nhà đã thấy trần nhà bị khoét lỗ hổng lớn, tôi rụng rời tay chân khi nhìn xuống dấu vết lạ trên sàn

Vừa mở cửa nhà đã thấy trần nhà bị khoét lỗ hổng lớn, tôi rụng rời tay chân khi nhìn xuống dấu vết lạ trên sàn

Bí ẩn tiếng nước chảy lúc đêm muộn: Tôi chết lặng khi thấy chồng đang cặm cụi làm điều này sau cánh cửa khép hờ

Bí ẩn tiếng nước chảy lúc đêm muộn: Tôi chết lặng khi thấy chồng đang cặm cụi làm điều này sau cánh cửa khép hờ

Bí mật sau tờ giấy ly hôn và cái thai của nhân tình: Màn trả giá "xé lòng" của người đàn ông ham của lạ

Bí mật sau tờ giấy ly hôn và cái thai của nhân tình: Màn trả giá "xé lòng" của người đàn ông ham của lạ

Tôi và chồng "ngã ngửa" trước hành động kỳ quái của mẹ chồng và con gấu bông

Tôi và chồng "ngã ngửa" trước hành động kỳ quái của mẹ chồng và con gấu bông