Bí ẩn tiếng nước chảy lúc đêm muộn: Tôi chết lặng khi thấy chồng đang cặm cụi làm điều này sau cánh cửa khép hờ

Tâm sự Eva 10/03/2026 16:33

Em phải sinh mổ nên việc đi đứng sau sinh hơi khó khăn. Khổ nỗi vợ chồng em chẳng có ai giúp đỡ. Em thì mồ côi, cha mẹ chồng em lại già cả ở xa. Ban đầu, họ hàng bên chồng em bảo để em về quê chồng để chăm sóc nhưng anh ấy nhất định không chịu.

Em với chồng lấy nhau khi cả hai mới 20, vì tụi em lỡ dại có thai. Ai cũng lắc đầu ngao ngán khi chúng em còn quá trẻ đã kết hôn. Họ cho rằng chồng em tuổi này làm gì biết lo cho vợ con. Nhưng em với chồng yêu nhau từ thời còn đi học, em rất tin tưởng chồng. Dù chúng em còn nhiều thiếu sót nhưng cả hai luôn cố gắng vì mái ấm nhỏ này.

Sức khỏe của em vốn yếu đuối, khi có thai lại càng mệt mỏi. Từ ngày có thai thì em cũng nghỉ việc ở nhà, hạn chế vận động để dưỡng thai. Em cũng đắn đo lắm vì cả hai vợ chồng đi làm thì kinh tế sẽ ổn định hơn. Nhưng vì đứa con trong bụng, chúng em đành chấp nhận vậy.

Từ khi em có thai phải ở nhà, chồng em vừa đi làm vừa chăm lo cho vợ bầu. Trước khi đi làm, chồng em sẽ nấu sẵn đồ ăn cho vợ. Sau khi đi làm về, anh ấy sẽ lau dọn nhà cửa, không để em một mình làm. Không chỉ vậy, chồng em còn nhận thêm việc để kiếm thêm tiền. Bởi thế từ ngày em mang thai, chồng em ốm đi hẳn. Em nhìn chồng mà xót hết ruột gan. Nhưng chồng em chẳng bao giờ than thở, anh ấy còn nói đàn ông làm thế này chẳng xi nhê gì.

Em phải sinh mổ nên việc đi đứng sau sinh hơi khó khăn. Khổ nỗi vợ chồng em chẳng có ai giúp đỡ. Em thì mồ côi, cha mẹ chồng em lại già cả ở xa. Ban đầu, họ hàng bên chồng em bảo để em về quê chồng để chăm sóc nhưng anh ấy nhất định không chịu. Chồng em nói muốn ở bên chăm sóc vợ.

Bí ẩn tiếng nước chảy lúc đêm muộn: Tôi chết lặng khi thấy chồng đang cặm cụi làm điều này sau cánh cửa khép hờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Từ ngày em sinh con thì chồng lại càng vất vả hơn. Nhưng chồng em vẫn lo từng bữa ăn cho em, quan tâm đến em với con từng chút. Em cũng cố đi lại để phụ giúp việc nhà. Nhưng cứ thấy em lồm cồm dậy là chồng lại cản không cho làm việc nhà.

Đến một hôm, em giật mình giữa đêm khuya vì nghe tiếng nước xả trong nhà tắm. Em mơ màng cố gắng ngồi dậy đi xem có chuyện gì. Không ngờ, đứng trước cửa nhà tắm, em thấy chồng đang ngồi xỏm giặt tã cho con và quần lót cho em. Em thấy thế nói chồng đi ngủ đi để em làm được rồi. Nhưng anh ấy cứ một mực:

“Anh làm việc xong khó ngủ nên làm luôn, em cứ nghỉ ngơi đi đừng nghĩ nhiều”.

Phụ nữ sau sinh vốn nhạy cảm, thấy chồng làm thế, nghe chồng nói thế mà nước mắt em cứ chảy, em bưng mặt khóc. Em thương chồng mình quá, anh ấy khổ vì em với con quá. Em nghĩ hay là về quê chồng ở một thời gian để chồng còn có thời gian nghỉ ngơi, không phải vất vả thế này nữa?

Bí mật sau tờ giấy ly hôn và cái thai của nhân tình: Màn trả giá "xé lòng" của người đàn ông ham của lạ

Bí mật sau tờ giấy ly hôn và cái thai của nhân tình: Màn trả giá "xé lòng" của người đàn ông ham của lạ

Ai ngờ, câu nói đó cuối cùng cũng thành sự thật. Ngày Thư đưa phiếu siêu âm có bầu con trai 4 tháng, tôi đã vui mừng biết chừng nào. Cứ nghĩ đến cảnh có thể khoe con trai với bạn bè là tôi hào hứng vô cùng

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Xe ô tô mất kiểm soát lao xuống nước, tài xế tử vong, 2 người khác may mắn thoát nạn

Xe ô tô mất kiểm soát lao xuống nước, tài xế tử vong, 2 người khác may mắn thoát nạn

Video 1 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Sức khỏe 1 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp ước gì có đó, hoan hỷ đón lộc, sớm có tiền tỷ trong tay, may mắn không ngừng

Đúng 6h sáng mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp ước gì có đó, hoan hỷ đón lộc, sớm có tiền tỷ trong tay, may mắn không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Thấy vợ mới đang tắm cho con riêng, tôi vô tình chạm vào vai khiến con run bắn người vì sợ hãi, bí mật dưới lớp áo làm tôi rụng rời tay chân

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Sức khỏe 1 giờ 56 phút trước
Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM

Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, Quý Nhân phù trợ, tiền vào như nước

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, Quý Nhân phù trợ, tiền vào như nước

Tử vi thứ Tư 11/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Tư 11/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng cũ dắt con riêng về xin tái hợp sau 2 năm ly hôn, tôi quỵ ngã khi biết danh tính người mẹ quá cố của đứa trẻ

Chồng cũ dắt con riêng về xin tái hợp sau 2 năm ly hôn, tôi quỵ ngã khi biết danh tính người mẹ quá cố của đứa trẻ

Vừa mở cửa nhà đã thấy trần nhà bị khoét lỗ hổng lớn, tôi rụng rời tay chân khi nhìn xuống dấu vết lạ trên sàn

Vừa mở cửa nhà đã thấy trần nhà bị khoét lỗ hổng lớn, tôi rụng rời tay chân khi nhìn xuống dấu vết lạ trên sàn

Bí mật sau tờ giấy ly hôn và cái thai của nhân tình: Màn trả giá "xé lòng" của người đàn ông ham của lạ

Bí mật sau tờ giấy ly hôn và cái thai của nhân tình: Màn trả giá "xé lòng" của người đàn ông ham của lạ

Tôi và chồng "ngã ngửa" trước hành động kỳ quái của mẹ chồng và con gấu bông

Tôi và chồng "ngã ngửa" trước hành động kỳ quái của mẹ chồng và con gấu bông

Nghi ngờ chị dâu nhận con nuôi để che giấu tội lỗi, tôi đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết đắng ngắt từ cả gia đình

Nghi ngờ chị dâu nhận con nuôi để che giấu tội lỗi, tôi đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết đắng ngắt từ cả gia đình

Về nhà người yêu ra mắt, thấy bộ đồ chị giúp việc mặc mà tôi bỏ chạy không dám ngoái đầu

Về nhà người yêu ra mắt, thấy bộ đồ chị giúp việc mặc mà tôi bỏ chạy không dám ngoái đầu