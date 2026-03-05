Về nhà người yêu ra mắt, thấy bộ đồ chị giúp việc mặc mà tôi bỏ chạy không dám ngoái đầu

Tâm sự Eva 05/03/2026 21:57

Khi thấy tôi bước vào nhà, bố mẹ anh trông bất ngờ vì không được báo trước. Sau khi Hùng giới thiệu tôi với bố mẹ thì tôi lễ phép chào hỏi, nhanh nhẹn bắt chuyện. Vì sợ mẹ người yêu phải vào bếp vất vả, trước khi vào nhà tôi đã mua sẵn đồ ăn và trái cây.

Tôi và Hùng quen nhau trong một lần tình cờ. Tôi vốn là kiểu phụ nữ tự tin, chủ động. Lần đầu nhìn thấy Hùng đã vừa mắt mình, tôi liền đi tới làm quen với anh. Sau đó chúng tôi trò chuyện, gặp gỡ rồi hẹn hò. Càng tìm hiểu Hùng thì tôi càng bị anh thu hút. Hùng là kiểu đàn ông không thích khoa trương, nhưng luôn hấp dẫn. Anh điềm đạm, tinh tế và thật lòng với tôi.

Suốt thời gian yêu nhau, tôi và Hùng luôn thấu hiểu, đồng hành cùng nhau. Chúng tôi chia sẻ và giúp đỡ nhau về cả tinh thần và vật chất. Tôi giúp anh và anh cũng giúp tôi. Nhưng chỉ đến khi quen nhau 3 năm thì tôi mới biết gia cảnh nhà Hùng rất khá giả. Hùng luôn nói anh quý trọng tình cảm của chúng tôi, muốn lấy tôi làm vợ.

Tình cảm của Hùng càng chân thành thì tôi càng bị thuyết phục. Khi tôi xác định tiến tới quan hệ lâu dài với bạn trai thì tôi chủ động gửi quà, gọi điện hỏi han gia đình anh. Trong điện thoại, mẹ anh nói chuyện lịch sự, niềm nở với tôi. Bác ấy luôn nói thích những món quà tôi tặng, tôi cũng thấy yên lòng.

Đến hôm Hùng chở tôi về thì nói ghé vào nhà một lúc vì có việc. Tôi đã đứng trước cửa nhà anh rồi thì chẳng lẽ lại không vào chào hỏi bố mẹ anh. Đó được xem là ngày đầu tiên tôi ra mắt nhà người yêu. Dù chưa kịp chuẩn bị gì nhiều nhưng tôi vẫn tự tin lắm.

Khi thấy tôi bước vào nhà, bố mẹ anh trông bất ngờ vì không được báo trước. Sau khi Hùng giới thiệu tôi với bố mẹ thì tôi lễ phép chào hỏi, nhanh nhẹn bắt chuyện. Vì sợ mẹ người yêu phải vào bếp vất vả, trước khi vào nhà tôi đã mua sẵn đồ ăn và trái cây.

Về nhà người yêu ra mắt, thấy bộ đồ chị giúp việc mặc mà tôi bỏ chạy không dám ngoái đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc tôi và gia đình anh đang trò chuyện vui vẻ thì chị giúp việc đi từ trong bếp ra. Khi nhìn thấy bộ đồ trên người chị ấy, tôi chết sững. Đó rõ ràng là bộ đồ chính tay tôi lựa chọn cẩn thận để tặng cho mẹ của người yêu. Tôi vẫn nghĩ chắc là mẹ của Hùng cho chị ấy mượn chăng?

Nhưng khi tôi để ý nhiều hơn thì phát hiện chị giúp việc còn mang đôi giày, áo khoác, túi xách mà tôi từng tặng mẹ của bạn trai. Tôi giả vờ hỏi nhỏ xem những đồ chị mặc mua từ đâu thì chị giúp việc nói được bà chủ cho, chị ấy còn bảo: “Bà chủ chê những thứ này nhà quê không chịu mặc, nên cứ bảo chị lấy hết, không thì bà cũng vứt đi thôi”. Sau đó, chị giúp việc còn nhỏ giọng khuyên tôi:

“Mẹ chồng tương lai của em kỹ tính lắm, em mua gì tặng bà chủ thì phải là hàng hiệu đắt tiền. Sau này em lấy cậu chủ rồi thì phải lo chuyện sinh con trai đi. Bà chủ quan trọng cháu đích tôn lắm em à”.

Ngay ngày đầu về ra mắt nhà người yêu, những gì chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe khiến tôi thấy hoang mang thật sự. Phải chi mẹ của người yêu nói rằng không thích những món quà tôi tặng. Đằng này, bác ấy khen không ngớt lời, còn nói sẽ xài thật cẩn thận. Cuối cùng, bác ấy lại cho hết người giúp việc, còn nói đó là những thứ quê mùa rẻ tiền. Tôi vừa thấy bị tổn thương, vừa đắn đo về chuyện hẹn hò với Hùng. 

Mọi người có thể cho tôi ý kiến phải làm sao không?

Tôi đã định tính chuyện trăm năm, cho đến khi nghe câu mắng "lạnh người" của mẹ chồng tương lai dành cho bạn trai mình

Tôi đã định tính chuyện trăm năm, cho đến khi nghe câu mắng "lạnh người" của mẹ chồng tương lai dành cho bạn trai mình

Anh chỉ thường nắm tay tôi, ôm nhẹ, cũng chưa từng có nụ hôn môi nào. Nhưng tôi không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ cả hai vẫn cần thời gian để thân thiết hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Qua đêm nay, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Về nhà người yêu ra mắt, thấy bộ đồ chị giúp việc mặc mà tôi bỏ chạy không dám ngoái đầu

Về nhà người yêu ra mắt, thấy bộ đồ chị giúp việc mặc mà tôi bỏ chạy không dám ngoái đầu

Tâm sự Eva 2 giờ 58 phút trước
Mẹ chồng đòi chen chân vào đêm trăng mật của con trai, nàng dâu đáp trả một câu khiến bà "tái mặt" bỏ ý định

Mẹ chồng đòi chen chân vào đêm trăng mật của con trai, nàng dâu đáp trả một câu khiến bà "tái mặt" bỏ ý định

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Chồng mới mất được 2 tuần, người đàn ông lạ đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi rụng rời

Chồng mới mất được 2 tuần, người đàn ông lạ đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi rụng rời

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Tôi đã định tính chuyện trăm năm, cho đến khi nghe câu mắng "lạnh người" của mẹ chồng tương lai dành cho bạn trai mình

Tôi đã định tính chuyện trăm năm, cho đến khi nghe câu mắng "lạnh người" của mẹ chồng tương lai dành cho bạn trai mình

Tâm sự Eva 3 giờ 15 phút trước
Chồng báo đi công tác nhưng vợ lại nhận được ảnh đám tang lúc nửa đêm: Danh tính "người nằm xuống" khiến cô ngã quỵ

Chồng báo đi công tác nhưng vợ lại nhận được ảnh đám tang lúc nửa đêm: Danh tính "người nằm xuống" khiến cô ngã quỵ

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Đúng 0h ngày 6/3/2026, 3 con giáp sau cầu danh đắc danh, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể'

Đúng 0h ngày 6/3/2026, 3 con giáp sau cầu danh đắc danh, một bước trở thành đại gia, ôm khối tài sản lớn 'không đếm xuể'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Tưởng chồng cũ hối hận mang 5 tỷ về bù đắp cho con, nào ngờ lời khẩn cầu của anh ta lại khiến tôi "chết lặng"

Tưởng chồng cũ hối hận mang 5 tỷ về bù đắp cho con, nào ngờ lời khẩn cầu của anh ta lại khiến tôi "chết lặng"

Tâm sự Eva 3 giờ 28 phút trước
Vừa bước ra khỏi tòa đã bị bồ của chồng cười mỉa, tôi thản nhiên giơ "vũ khí" cuối cùng khiến cô ta xanh mặt, ngã quỵ tại chỗ

Vừa bước ra khỏi tòa đã bị bồ của chồng cười mỉa, tôi thản nhiên giơ "vũ khí" cuối cùng khiến cô ta xanh mặt, ngã quỵ tại chỗ

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Sắp xếp di vật của chồng bỗng thấy một email lạ, tôi chết lặng khi bí mật về "gia đình thứ hai" của anh hiện ra trước mắt

Sắp xếp di vật của chồng bỗng thấy một email lạ, tôi chết lặng khi bí mật về "gia đình thứ hai" của anh hiện ra trước mắt

Ngoại tình 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa'

Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, giàu sang ập đến, may mắn vây quanh, Phúc khí ngập lối

Đúng ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, giàu sang ập đến, may mắn vây quanh, Phúc khí ngập lối

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi đã định tính chuyện trăm năm, cho đến khi nghe câu mắng "lạnh người" của mẹ chồng tương lai dành cho bạn trai mình

Tôi đã định tính chuyện trăm năm, cho đến khi nghe câu mắng "lạnh người" của mẹ chồng tương lai dành cho bạn trai mình

Tưởng chồng cũ hối hận mang 5 tỷ về bù đắp cho con, nào ngờ lời khẩn cầu của anh ta lại khiến tôi "chết lặng"

Tưởng chồng cũ hối hận mang 5 tỷ về bù đắp cho con, nào ngờ lời khẩn cầu của anh ta lại khiến tôi "chết lặng"

Tưởng là kẻ phá đám, ai ngờ cô gái tát chú rể lại được cả họ nhà gái ủng hộ

Tưởng là kẻ phá đám, ai ngờ cô gái tát chú rể lại được cả họ nhà gái ủng hộ

Bị nhà bạn trai mỉa mai "già xấu còn trèo cao", tôi rút điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả gia đình họ sốc nặng

Bị nhà bạn trai mỉa mai "già xấu còn trèo cao", tôi rút điện thoại thực hiện một cuộc gọi khiến cả gia đình họ sốc nặng

Mẹ tôi đang cười rạng rỡ bỗng tái mặt, kiên quyết bắt chị gái chia tay khi thấy mặt bạn trai

Mẹ tôi đang cười rạng rỡ bỗng tái mặt, kiên quyết bắt chị gái chia tay khi thấy mặt bạn trai

Vừa nhận sổ tiết kiệm 7 tỷ chồng tặng khi biết vợ mang thai, tôi ngã quỵ khi đọc dòng chữ trên tờ giấy đính kèm

Vừa nhận sổ tiết kiệm 7 tỷ chồng tặng khi biết vợ mang thai, tôi ngã quỵ khi đọc dòng chữ trên tờ giấy đính kèm