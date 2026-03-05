Sắp xếp di vật của chồng bỗng thấy một email lạ, tôi chết lặng khi bí mật về 'gia đình thứ hai' của anh hiện ra trước mắt

Ngoại tình 05/03/2026 21:16

Tôi thấy mọi thứ trước mặt như sụp đổ. Chồng tôi đã lừa dối tôi bao lâu nay? Đứa trẻ này đã tồn tại ngần ấy năm mà tôi không biết? Còn có điều gì mà tôi chưa biết nữa không?

Tôi và chồng kết hôn 17 năm. Chúng tôi chung sống hòa thuận, yêu thương và tôn trọng nhau. Chỉ tiếc là tôi không thể sinh được cho anh một đứa con trai. Gia đình anh lại cổ hủ muốn có cháu trai. Nhưng thay vì nghe theo lời mẹ mình tìm con trai, chồng tôi lại cắn răng bảo vệ mẹ con tôi.

Đứng trước những lời bóng gió tàn nhẫn của gia đình chồng, tôi bất lực vì không thể sinh thêm được con. Cơ thể tôi quá yếu để thụ tinh nhân tạo lần nữa. Nhưng dù tôi thương chồng mà đề nghị ly hôn, nhưng chồng nhất quyết không đồng ý. Tôi đành cố gắng vun vén gia đình, chăm sóc chồng con hết lòng.

Nào ngờ, chồng tôi lại ra đi trước tôi. Anh mất vì bệnh ung thư giai đoạn cuối. Khi chồng qua đời, anh vẫn còn chưa 40 tuổi, sự nghiệp vẫn dở dang. Tôi và anh có một công ty riêng, tôi là kế toán, còn chồng tôi là giám đốc điều hành. Sau khi lo đám tang cho chồng, tôi một thân một mình nuôi con và quản lý công ty.

Tôi mở laptop của chồng ra, vào mail của anh để sắp xếp công việc. Trong rất nhiều email chào hàng, hẹn khách, báo cáo… thì tôi bàng hoàng khi thấy một email thông báo đến hạn nộp học phí cho học sinh mầm non. Đó là email được gửi từ một trường tư có tiếng. Sau khi tìm hiểu, thấy tên của đứa trẻ, tôi sốc nặng. Thằng bé mang họ của chồng tôi.

Sắp xếp di vật của chồng bỗng thấy một email lạ, tôi chết lặng khi bí mật về 'gia đình thứ hai' của anh hiện ra trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bình tĩnh lại, tôi gọi điện cho trường học để xác nhận về thằng bé. Đó là một đứa trẻ 4 tuổi. Trong thông tin nộp tiền thì chồng tôi có quan hệ là bác của đứa trẻ. Còn tên của mẹ đứa trẻ là một người phụ nữ lạ tôi không biết.

Tôi theo thông tin có được, đến thẳng nhà của cô ta. Người phụ nữ này một mình sống với con trai trong một căn chung cư đắt tiền. Điều bất ngờ là cô ta ngồi xe lăn. Vừa thấy tôi đến, cô ta đã khóc lóc cầu xin tôi tha thứ. Cô ta nói dù biết chồng tôi qua đời nhưng không có mặt mũi để đến thăm viếng.

Bị tôi truy hỏi, cô ta thừa nhận đứa trẻ kia là con ruột của chồng tôi. Chồng tôi chi tiền nuôi dưỡng đứa trẻ nhưng bắt buộc cô ta phải giữ kín bí mật này. Hóa ra ngày trước chồng tôi gây tai nạn khiến người phụ nữ này bị liệt nửa người. Sau đó anh thường xuyên đến chăm sóc cô ta thì dần nảy sinh quan hệ. Nhưng cô ta không hề muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Cô ta còn biết ơn chồng tôi đã chu cấp cho cha mẹ và con trai, còn cho cô ta sống đủ đầy.

Tôi hận chồng lừa dối mình, nhưng cũng trách anh sao có thể đối xử với người phụ nữ này như thế? Còn mẹ con của người phụ nữ sau này sẽ sống thế nào khi chồng tôi đã mất, không thể cho tiền họ như trước? Còn cha mẹ chồng tôi, nếu họ biết sự tồn tại của thằng bé kia thì sẽ thế nào? Và tôi dù đang gồng gánh việc kinh doanh nhưng vẫn đủ sức lo cho con gái mà không cần gia đình chồng. Tôi có nên nói tất cả mọi chuyện để nhà chồng biết không?

Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

