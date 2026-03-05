Không về được đám tang vợ, tôi đau khổ đến phát điên cho đến khi nghe con gái nói về "người đàn ông lạ" trong nhà

Ngoại tình 05/03/2026 13:09

Mẹ nói vợ tôi tắm đêm, thế rồi bị cảm rồi co giật và qua đời. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi mọi người đưa vợ tôi vào bệnh viện thì cô ấy đã không còn thở được nữa.

Tôi lấy vợ được 6 năm, hiện tại chúng tôi có một bé gái vừa tròn 5 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình, tôi phải rời quê hương để đến tỉnh khác làm việc. Mặc dù vậy, tháng nào tôi cũng cố gắng về thăm nhà một lần. Chỉ có đợt này do giãn cách xã hội nên tôi mới không thể về.

Tôi vẫn nhớ như in chuyện hôm ấy. 2 giờ sáng, mẹ đẻ gọi điện cho tôi. Nhìn đồng hồ và màn hình điện thoại, tôi đã có linh tính chẳng lành. Quả thật khi nghe cuộc điện thoại đó, tôi chết trân mất một lúc lâu. Mẹ nói vợ tôi tắm đêm, thế rồi bị cảm rồi co giật và qua đời. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi mọi người đưa vợ tôi vào bệnh viện thì cô ấy đã không còn thở được nữa.

Không về được đám tang vợ, tôi đau khổ đến phát điên cho đến khi nghe con gái nói về 'người đàn ông lạ' trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không thể về chịu tang vợ, tôi đau đớn vô cùng, chỉ mong mình có thể đi thay cô ấy, để vợ được ở lại chăm con. Hôm qua, sau khi làm 3 ngày cho vợ xong, tôi có gọi điện và nói chuyện động viên con. Nhìn lên di ảnh vợ, nước mắt tôi cứ trực trào rơi. Thế rồi khi nói chuyện với mẹ, tôi bật khóc nói mình chưa làm gì được cho vợ. Đúng lúc ấy, con gái tôi liền nói: “Bố đừng lo, có chú K chăm mẹ rồi”.

K là tên người hàng xóm nhà tôi. Lúc ấy tôi có hơi chột dạ nên hỏi con. Trẻ con nào biết nói dối, con bé bắt đầu kể về những đêm chú K sang ngủ, còn nói buổi sáng, chú ấy đi về bằng đường cửa sau nữa.

Thật không ngờ trong khi tôi lăn lộn làm ăn thì ở nhà, vợ ngoại tình với người đàn ông khác. Đã vậy, cô ta còn để con gái tôi phát hiện. Sau này lớn lên, nếu con tôi biết chuyện này, liệu con bé sẽ nghĩ sao về người mẹ đã khuất của nó đây? Tôi thực sự căm hận vợ. Chỉ mong sao con tôi quên đi bóng ma tâm lý và người đàn ông kia để chúng tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt "chồng ngoan" sau bao năm chung sống

Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt "chồng ngoan" sau bao năm chung sống

Tôi không tiện hỏi chồng mình ra mua lúc nào, chỉ nói muốn mua thêm rau vì hôm nay có khách. Suốt chiều hôm đó lòng tôi cứ không yên, cứ cầm điện thoại lên rồi đặt xuống.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Đời sống 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (5/3/2026),3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Cuối ngày hôm nay (5/3/2026),3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị thật sự hơn nửa tỷ

Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị thật sự hơn nửa tỷ

Video 39 phút trước
Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh

Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh

Sao quốc tế 51 phút trước
Từ nay đến ngày 8/3/2026, 3 con giáp hưởng trọn Lộc Trời, buôn may bán đắt, sự nghiệp bứt phá, giàu có tưng bừng

Từ nay đến ngày 8/3/2026, 3 con giáp hưởng trọn Lộc Trời, buôn may bán đắt, sự nghiệp bứt phá, giàu có tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
'Xôi lạc TV' gồm nhiều đối tượng là cử nhân, thạc sĩ giỏi công nghệ thông tin

'Xôi lạc TV' gồm nhiều đối tượng là cử nhân, thạc sĩ giỏi công nghệ thông tin

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Chồng vừa đi vắng, vợ gọi thợ sửa trần nhà bỗng "trúng độc đắc" khi thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Chồng vừa đi vắng, vợ gọi thợ sửa trần nhà bỗng "trúng độc đắc" khi thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Thót tim cảnh tượng thang máy đột ngột di chuyển, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Thót tim cảnh tượng thang máy đột ngột di chuyển, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Video 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bồ nhí chặn đường "dằn mặt" vợ bầu ngay cửa phòng đẻ, chồng bước tới làm một việc khiến ả ta xanh mặt

Bồ nhí chặn đường "dằn mặt" vợ bầu ngay cửa phòng đẻ, chồng bước tới làm một việc khiến ả ta xanh mặt

Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt "chồng ngoan" sau bao năm chung sống

Chỉ một câu hỏi bâng quơ của chị bán rau, tôi bàng hoàng lật tẩy bộ mặt "chồng ngoan" sau bao năm chung sống

Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn vì "giành bố", tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật về chồng

Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn vì "giành bố", tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật về chồng

Lên xe hoa năm 19 tuổi: Nàng tiểu thư vỡ mộng khi "lâu đài hạnh phúc" sụp đổ vì chồng ngoại tình

Lên xe hoa năm 19 tuổi: Nàng tiểu thư vỡ mộng khi "lâu đài hạnh phúc" sụp đổ vì chồng ngoại tình

Vừa vay tiền cho nhân tình đẻ ở bệnh viện quốc tế, người chồng "chết đứng" khi thấy vợ mình đang nằm ở phòng VIP bên cạnh

Vừa vay tiền cho nhân tình đẻ ở bệnh viện quốc tế, người chồng "chết đứng" khi thấy vợ mình đang nằm ở phòng VIP bên cạnh

Kéo hội chị em đi đánh ghen dằn mặt, vừa thấy dung nhan kẻ thứ ba, người vợ bỗng lặng lẽ rút lui, nhường luôn chồng

Kéo hội chị em đi đánh ghen dằn mặt, vừa thấy dung nhan kẻ thứ ba, người vợ bỗng lặng lẽ rút lui, nhường luôn chồng