Bí quyết làm ruốc cá hồi "sạch" tại nhà: Bông xốp, thơm ngon, mẹ yên tâm cho bé yêu ăn dặm

Món ngon mỗi ngày 05/03/2026 11:30

Làm ruốc cá hồi tại gia tuy đơn giản về nguyên liệu nhưng lại đòi hỏi sự tinh tế trong kỹ thuật chế biến. Để mẻ ruốc không bị khô cứng mà luôn bông tơi, thơm ngậy, người đầu bếp cần dành trọn sự tỉ mỉ vào khâu kiểm soát lửa và thời gian. Kết quả nhận được chắc chắn sẽ xứng đáng với công sức bạn bỏ ra.

Nguyên liệu:

Cá hồi vụn: 1kg

Gừng: vài nhánh nhỏ

Nước mắm Cát Hải

Chày và cối

Cách làm:

Bước 1. Hấp cá (e dùng 1kg vụn cá hồi Chile, cá Chile làm ruốc thích hơn cá Nauy vì nó đỡ dầu hơn, ruốc khô hơn, trông đẹp mắt)

Cá xếp vào vỉ hấp,cho thêm gừng hấp cùng để khử tanh nhé. (Thường mọi người hay cho rất nhiều loại gia vị ướp cá và hấp ở bước này, cũng có thể không cho gì cả cứ thế hấp thôi)

1kg cá hồi hấp trong khoảng 30', canh thơi gian để cá chín và mềm là được.

Bước 2. Giã cá.

Thường mọi người thấy cá mềm nên chẳng mấy ai giã bằng cối mà vừa sao ruốc vừa dùng muôi dằm, hoặc cho vào máy xay sinh tố cho nhanh. Nhưng để ruốc bông xốp thì bước này giã ruốc bằng cối rất quan trọng nhé.

Bí quyết làm ruốc cá hồi 'sạch' tại nhà: Bông xốp, thơm ngon, mẹ yên tâm cho bé yêu ăn dặm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước 3. Sao ruốc.

Set bếp ở mức lửa nhỏ nhất.

Cá sau khi đã giã rồi thì cho lên chảo sao, lưu ý là chọn chảo dày thì ruốc sẽ ngon hơn và cần phải đảo liên tục. Đây là bước lâu nhất quyết định độ mềm, thơm của ruốc cá.

1kg cá thì đảo cỡ gần 1 tiếng, nếu thích ướt hơn thì cân đối giảm thời gian một chút là được. Đảo ruốc đến khi gần khô thì nêm chút mắm cốt Cát Hải làm gia vị.

Vì chủ yếu cho bạn bé ăn nên có thể không thêm nhiều loại gia vị, chỉ dùng gừng khử tanh khi hấp và nước mắm cốt để ruốc thêm đậm đà.

Bí quyết làm ruốc cá hồi 'sạch' tại nhà: Bông xốp, thơm ngon, mẹ yên tâm cho bé yêu ăn dặm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là đã xong, thành phẩm ruốc thơm, mềm, bông, xốp và không tanh. Yếu tố quan trọng nhất chính là nhiệt và thời gian sao ruốc.

Nguồn: FB Bùi Thị Thanh Hải

