Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam: "Kháng sinh tự nhiên" bổ ngang sâm hảo hạng

Dinh dưỡng 05/03/2026 11:15

Tỏi là một loại gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt Nam. Ngoài tác dụng làm tăng hương vị cho món ăn, tỏi còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết cách tận dụng.

Hàng ngàn năm qua, tỏi không chỉ là gia vị làm nên sức hấp dẫn của món ăn mà còn là 'kháng sinh tự nhiên' được tin dùng từ thời cổ đại. Rất nhiều minh chứng lịch sử đã xác nhận tỏi là vị thuốc lâu đời, sở hữu những công năng kỳ diệu giúp bồi bổ cơ thể và đẩy lùi bệnh tật một cách hiệu quả.

Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam: 'Kháng sinh tự nhiên' bổ ngang sâm hảo hạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của tỏi đối với sức khỏe 

Phòng và điều trị cảm cúm

Hợp chất sulfur có trong tỏi có tác dụng kháng khuẩn, tiêu viêm cực mạnh. Sử dụng tỏi hằng ngày giúp dự phòng cảm cúm và các bệnh do vi khuẩn, virus gây ra. Việc ăn tỏi sống mỗi ngày giúp giảm 63% nguy cơ bị cảm cúm. Bên cạnh đó, việc ăn tỏi còn giúp rút ngắn 70% thời gian bị cảm, cho phép người bệnh phục hồi sức khỏe nhanh hơn.

Kháng viêm mạnh mẽ và hỗ trợ xương khớp

Tỏi chứa các chất chống oxy hóa và hợp chất hữu cơ có tác dụng ức chế các enzyme gây viêm trong cơ thể, giúp giảm đau và sưng tấy hiệu quả. Đối với phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh hoặc người già, việc bổ sung tỏi vào chế độ ăn có thể giúp tăng cường nồng độ estrogen, từ đó làm chậm quá trình thoái hóa xương và giảm nguy cơ loãng xương. Điều này đặc biệt có lợi cho những người đang gặp các vấn đề về viêm khớp mãn tính.

Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam: 'Kháng sinh tự nhiên' bổ ngang sâm hảo hạng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Hỗ trợ giải độc cơ thể và bảo vệ gan

Hợp chất lưu huỳnh có trong tỏi có khả năng bảo vệ các cơ quan nội tạng khỏi sự phá hủy của các kim loại nặng và hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của gan. Tỏi kích thích sản sinh các enzyme quan trọng giúp gan loại bỏ độc tố ra ngoài cơ thể hiệu quả hơn. Đối với những người thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường ô nhiễm hoặc sử dụng rượu bia, tỏi đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên, giúp giảm bớt gánh nặng cho hệ thống bài tiết.

Khả năng phòng chống và hỗ trợ điều trị ung thư

Mặc dù không thể thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng tỏi được ghi nhận là có khả năng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa (như ung thư dạ dày và đại trực tràng). Các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ trong tỏi giúp sửa chữa các DNA bị tổn thương và làm chậm quá trình phân chia của các tế bào bất thường. Việc kết hợp tỏi vào chế độ ăn uống lành mạnh là một chiến lược phòng bệnh chủ động và hiệu quả lâu dài.

Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam: 'Kháng sinh tự nhiên' bổ ngang sâm hảo hạng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nên ăn tỏi sống hay tỏi chín?

Cả tỏi sống và tỏi chín đều tốt cho sức khỏe, nhưng tỏi sống chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn. Tỏi sống chứa nhiều allicin giúp mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư,...

Bên cạnh đó, tỏi chín vẫn chứa một số chất allicin, nhưng hàm lượng thấp hơn so với tỏi sống. Ngoài ra, quá trình nấu chín tỏi có thể làm giảm hoặc phá hủy một số chất dinh dưỡng khác trong tỏi, chẳng hạn như vitamin C và vitamin B1.

Nên ăn tỏi bao nhiêu mỗi ngày là tốt?

Theo các nghiên cứu khoa học, bạn nên ăn 1 - 2 nhánh tỏi (3 - 6g) mỗi ngày để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như:

Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam: 'Kháng sinh tự nhiên' bổ ngang sâm hảo hạng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch: bệnh tim, đột quỵ và huyết áp cao.

Giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư: ung thư dạ dày, ung thư đại, trực tràng và ung thư vú.

Tăng cường hệ miễn dịch, giúp chống lại nhiễm trùng.

Giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Tỏi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Tỏi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người tuyệt đối không nên ăn

Tỏi giàu dinh dưỡng, hỗ trợ phòng bệnh, nhưng bác sĩ cảnh báo một số người ăn sai cách có thể gây hại sức khỏe, thậm chí làm nặng thêm bệnh nền.

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