'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam từng khốn khổ đến mức này vì Diên Hi Công Lược

"Phú Sát hoàng hậu" Tần Lam từng gây bão trên mạng xã hội với chất giọng trong trẻo, hết sức đặc biệt. Thế nhưng mới đây, khi tham gia show truyền hình, nữ diễn viên Diên Hi Công Lược lại khiến dân tình hoang mang vì giọng nói nghe sai quá là sai. Bản thân Tần Lam cũng ngậm ngùi thừa nhận rằng: “Giọng tôi bây giờ nghe cứ như ‘bà ngoại sói’ trong Cô Bé Choàng Khăn Đỏ vậy”. Điều gì đã xảy ra với Tần Lam? Trang Baijiahao hé lộ, “kiếp nạn” của Tần Lam bắt đầu khi quay bộ phim Diên Hi Công Lược do đạo diễn Vu Chính cầm trịch. Vai diễn “Phú Sát hoàng hậu” đã giúp sự nghiệp của Tần Lam “nở hoa” trở lại nhưng đồng thời, việc phải thực hiện quá nhiều cảnh khóc đã khiến giọng nói của người đẹp này bị ảnh hưởng và còn mắc phải chứng viêm mãn tính.

Năm 2000, khi góp mặt trong bộ phim Gia Truyền, tình hình của Tần Lam tiếp tục xấu đi. Cô bị chẩn đoán là dây thanh đơn sườn không thể khép kín, khiến giọng nói trở nên thều thào, không tròn vành rõ tiếng, thậm chí đôi khi còn mất cả giọng.

Theo các chuyên gia y tế, đây là vấn đề liên quan đến thần kinh ở hệ thống dây thanh, rất khó giải quyết, cần sự điều trị và tĩnh dưỡng lâu dài. Rõ ràng, với lịch trình làm việc dày đặc, Tần Lam rất khó giải quyết triệt để vấn đề này, khiến chất giọng của cô cứ lúc trong lúc đục thất thường. Đặc biệt, năm 2025, Tần Lam lên vùng cao nguyên để ghi hình khiến tình trạng giọng nói của cô chuyển xấu rõ rệt. Đến đầu năm nay, Tần Lam quyết định can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật để có được trạng thái tốt nhất khi tham gia Quán Trọ Thân Yêu - chương trình vốn nổi tiếng là cần nhiều sự chia sẻ từ phía khách mời. Không ngờ, kết quả chẳng được như mong mốn, cô không lấy lại được giọng nói trong trẻo trước đây mà ngược lại, chất giọng trầm, khàn hơn rất nhiều, bị chính Tần Lam đánh giá là “giọng như bà ngoại sói”. Người hâm mộ vừa xót xa thay cho Tần Lam lại vừa nể phục sự mạnh mẽ của nữ diễn viên khi vẫn lạc quan trước khốn cảnh. Đồng thời, nhiều người cũng lo lắng vấn đề về dây thanh sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của Tần Lam, nhất là khi trong những năm gần đây, giới phim ảnh Hoa ngữ đang kêu gọi các nghệ sĩ dùng giọng thật khi đóng phim, tránh phụ thuộc vào diễn viên lồng tiếng.

